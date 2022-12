Un gremio bloquea hace 22 días a una cooperativa agrícola

escuchar

Van 22 días desde que el Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina se apostó en el ingreso de la Cooperativa Agrícola de Ascensión, en el partido bonaerense de General Arenales, para exigir que se les restituya las fuentes laborales a un grupo de transportistas de carga. Por el conflicto medió el Ministerio de Trabajo provincial, pero desde la firma indicaron a LA NACION que no se trata de la vía adecuada ya que, según dijeron, los conductores no forman parte de la empresa sino que son pymes, monotributistas y no forman parte de la planilla del personal.

En medio del conflicto, desde la cooperativa destacaron que tienen libertad para contratar a cualquier empresa que brinde el servicio que necesitan. Además, denunciaron que recibieron amenazas por parte de los sindicalistas por la disputa abierta.

Los manifestantes trasladaron la protesta a la casa central de la cooperativa en el centro del pueblo

“Cuando recibimos la visita, nos vinieron a reclamar que nosotros les demos trabajo a camioneros que antes participaban de una cooperativa que había de transporte en [la localidad de] El Triunfo, que nos brindaba servicio de transporte de carga. Los camioneros no estaban más en la cooperativa, dejó de funcionar; ahora nosotros trabajamos con otro transporte”, expresó una fuente de la Cooperativa Ascensión a este medio.

El grupo de sindicalistas habría exigido que los contraten para hacer despachos de cargas y, ante la negativa de la empresa que integran productores desde hace más de 80 años, decidieron apostarse en los ingresos de sus plantas de El Triunfo, Semillero y ahora en el ingreso de la casa central de la misma localidad. Ante el reclamo, las autoridades de la cooperativa les respondieron que “ya estaban trabajando con alguien y que por ahora estaban bien”.

Hay transportistas en la ruta por el bloqueo a la cooperativa agrícola

“Les dijimos que nos reservábamos el derecho de contratar libremente. Ellos están en su derecho de manifestarse, pero nosotros también estamos en el nuestro de contratar libremente a quien queramos. Nos dijeron que si no los contratábamos iban a tomar una medida de fuerza y al poco tiempo cortaron el ingreso de la sucursal de El Triunfo, y no están dejando ingresar a los camiones que nosotros necesitamos descargar para mandar los granos al puerto y cumplir nuestros contratos para pagarle a los productores, que son los dueños de los granos”, dijo la fuente consultada.

Días más tarde, fueron citados en dos oportunidades por la Secretaría de Trabajo de Lincoln para intentar encontrar una solución al conflicto, algo que alertó a los cooperativistas ya que los transportistas no son empleados directos de la empresa, sino que prestan un servicio tercerizado, fuera de la compañía.

Conflicto

“Estos son dueños de camiones, son pymes con monotributo. No son empleados nuestros, eso nos llamó la atención. Son dueños de sus camiones, no son empleados de la empresa, sino un sindicato de empresarios. Concurrimos a la audiencia para prestar voluntad y manifestar que nosotros no teníamos ningún problema y que podíamos contratar libremente a quien queramos y que cuando necesitemos los camiones los íbamos a llamar si ellos podían vender los servicios y que no les podíamos dar cargos o trabajo porque la realidad que no era así”, indicaron desde la firma, que hace acopio de granos y distribución de insumos agropecuarios.

“En la segunda audiencia nosotros desistimos de la vía [de la cartera de Trabajo], porque creemos que no es un problema del Ministerio de Trabajo. En ese momento levantaron el corte en la planta de El Triunfo y ahora se vinieron acá a Ascensión, ayer cortaron la parte de insumos agropecuarios”, afirmaron en la cooperativa.

Las mafias y patotas sindicales de Moyano, bajo la pantalla de @siunfletraok (Sindicado Único de Fleteros) bloquearon la Casa Central y Planta de Acopio de la @CoopAscension, apretando y amenazando con violentar la paz social de Ascensión, mi pueblo, de apenas 6000 habitantes. https://t.co/jKmNmfxNIY pic.twitter.com/tumgG1qjEH — LUCHO BUGALLO (@LuchoBugallo) December 12, 2022

Ascensión es una localidad de más de 6000 habitantes y la casa central de la cooperativa está en el centro del pueblo, a media cuadra de un jardín de infantes y escuelas. El conflicto que comenzó con unos cuantos sindicalistas, en efecto, dicen los vecinos, cortó con la paz social.

“Están molestando a la gente y no son camioneros los que están, no son gente de trabajo. Esto es un problema grave. Ellos buscan que les demos trabajos, cargas, nosotros no los obligamos a comprar en la cooperativa el gasoil, el seguro de carga y transporte; ellos lo contratan donde quieren”, dijeron. “Nosotros trabajamos tranquilos, pero ahora la estamos pasando muy mal todos junto con los empleados”, añadieron.

Una bandera del Sindicato Único de Fleteros de la República Argentina

En las redes sociales del sindicato compartieron varias cartas de apoyo de la Confederación General del Trabajo (CGT) regionales de varios distritos donde se solidarizaron con los presuntos 35 transportistas “despedidos”. Según habrían dicho los gremialistas a la directivos de la cooperativa agrícola, contarían con el apoyo de Pablo Moyano.

Lo que dice el sindicato

LA NACION se contactó con el secretario general del gremio de Fleteros, Mario Pereyra, quien dijo que exigen la reincorporación de los 35 presuntos empleados de la Cooperativa de Transporte El Triunfo que antes prestaba supuestamente servicios para la cooperativa agrícola. Negó que tengan bloqueada a la firma.

“La cooperativa se hizo para prestar el servicio a Ascensión y a medida que se constituyó la cooperativa, los fundadores, con el tiempo, crearon una cooperativa privada, de la que ahora son dueños. Le sacaron los clientes a la anterior y la vaciaron”, dijo y agregó que por esta situación hay una causa penal.

Pereyra señaló que la firma agrícola no tiene transporte propio, sino que contrata los fletes a El Triunfo. “Fue creada en un principio para prestarle los servicios y ahora los fundadores se llevaron a los clientes”, expresó. Indicó que a través de una tercera persona, Erica Revilla, senadora provincial (UCR) y exintendenta de General Arenales, habían estado en contacto con Pablo Moyano para ver “qué podían hablar”.