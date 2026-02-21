Millonaria operación: el vicepresidente de la Rural y sus hermanos vendieron 24.000 hectáreas a un poderoso grupo inversor

Marcos Pereda, actual vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), y sus hermanos (Matilde y Celedonio) se desprendieron de unas 24.000 hectáreas de campos en la provincia de Buenos Aires. Se las vendieron al Grupo Faro Verde, una firma con oficinas en Tandil que, además de estar en la producción agropecuaria, trabaja en otros rubros, como hoteles y real estate. Su director es José María Larocca, un referente del deporte ecuestre que ha participado en varios Juegos Olímpicos.

Según pudo saber LA NACION, la negociación, finalizada el jueves pasado, tuvo un proceso de unos 6 a 7 meses. Sin embargo, ya hacía unos 3 o 4 años que los hermanos habían resuelto el tema con foco en una planificación familiar. En rigor, Pereda le dijo a LA NACION que se trata de una “decisión familiar” y que esta operatoria se hizo “pensando” en las nuevas generaciones. Pereda anticipó que buscará llevar adelante nuevos proyectos en el sector. La firma de Pereda que vendió las tierras es SA Explotación de Campos y Montes del Río Bermejo.

Ante una consulta de este medio, no se brindó ningún detalle del monto involucrado en la transacción. Sin una referencia oficial sobre este punto, este medio preguntó a fuentes del mercado agropecuario, que señalaron que, por las características del negocio, la operación se habría aproximado a los US$100 millones. En efecto, con las 24.000 hectáreas están incluidas miles de cabezas de ganado.

Los activos inmobiliarios que se vendieron son dos. Por un lado, 15.000 hectáreas en Olavarría que son para ganadería y donde también se hace agricultura con foco en generar alimento para la producción pecuaria. Además, en el paquete de venta se incluyeron 9000 hectáreas en Herrera Vegas, donde se termina la hacienda previamente recriada. Este establecimiento se encuentra en el partido de Hipólito Yrigoyen y a unos 30 kilómetros de Bolívar. En este campo se terminan unas 30.000 cabezas por año que forman parte del activo también.

“Es momento de planificar las nuevas etapas familiares”, dijo Pereda en diálogo con LA NACION tras la concreción de la operación. Agregó que el proceso se dio de manera armoniosa y con la familia unida. Precisó que se definirán nuevos proyectos. “Vamos a seguir estando en la Argentina y pensando en el futuro del país”, señaló.

Marcos Pereda, cuando era presidente del Cicyp; dijo que la operación de venta fue una decisión familiar PLZPhoto

En este contexto, fuentes de SA Explotación de Campos y Montes del Río Bermejo remarcaron que la operación se inscribió “en una decisión estratégica de la familia propietaria, motivada por la necesidad de dar cierre a una instancia de ordenamiento sucesorio, permitiendo así que la compañía inicie un nuevo ciclo bajo una nueva conducción profesional”.

Agregaron que la transacción “representa el cierre de una etapa para la familia y una evolución natural para el futuro de SA Explotación de Campos y Montes del Río Bermejo. La venta, enmarcada en una transición sucesoria, se ha llevado a cabo de manera ordenada, garantizando la continuidad de todas las actividades productivas”.

En mayo pasado, cuando estaba como presidente del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cycyp), Pereda tuvo un cruce en una jornada de la entidad con Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Allí el dirigente rural pidió “una hoja de ruta” para que continúe la baja de las retenciones. El ministro respondió: “Qué [impuesto] bajás es el debate. Vos hablaste de las retenciones. ¿Estás seguro de que todos acá quieren eso? El campo no es muy mano de obra intensiva”.

Ese contrapunto fue mientras regía una rebaja temporal que había dispuesto el gobierno nacional con vigencia hasta el 30 de junio último. También precedió a la suspensión temporal de los derechos de exportación por 72 horas en septiembre y a la reducción de diciembre último, que en soja disminuyó dos puntos la tasa, a 24%.

Federico Sturzenegger y Marcos Pereda en el encuentro del Cicyp el año pasado

Pereda sigue sosteniendo que debe haber un cronograma para la reducción de los derechos de exportación. “Yo creo que tenemos la expectativa de que nos sigan bajando las retenciones. Como siempre digo, a mí me molesta que no puedan decir una escala [de reducción] y un compromiso. El agro entrega producción y dólares para que el resto de las actividades puedan vivir”, dijo. En ese marco insistió en que el “cronograma” es clave para “planificar el futuro”.

Como se mencionó, el comprador, Grupo Faro Verde, tiene diversas actividades. Se encuentra en agricultura, ganadería, forestación y exportación de carne. También en hoteles, real estate, cría de caballos de salto, el negocio del turismo de alta gama, con la firma Awasi, e incluso el golf, con el Valle de Tandil Golf Club. “Esta operación forma parte de una estrategia de crecimiento sostenido orientada a ampliar la escala productiva de la compañía, fortalecer la integración de sus unidades de negocio y consolidar su posicionamiento en la región”, informó la empresa en un comunicado.

“Con esta incorporación, la compañía reafirma su compromiso con el desarrollo agropecuario sustentable, la generación de empleo y la consolidación de proyectos productivos con visión de largo plazo”, concluyó.