Una empresa de capitales argentinos consiguió US$5 millones y acelera la construcción de una nueva planta industrial

La empresa argentina de sanidad animal Tecnovax consiguió captar US$5 millones en una nueva emisión de Obligaciones Negociables, una operación que le permitirá avanzar con la construcción de una nueva planta industrial y refinanciar pasivos financieros de corto plazo. Según informaron, la colocación tuvo una fuerte respuesta de los inversores y se concretó con condiciones de financiamiento que la compañía calificó como especialmente favorables.

Destacaron que se trata de un nuevo paso dentro de la estrategia de crecimiento de la firma, que ya había ingresado al mercado de capitales en 2023 con una emisión de Obligaciones Negociables Verdes y que en 2024 había realizado una reapertura de esa colocación.

Según informó la empresa, la nueva emisión alcanzó un monto equivalente a US$5 millones y estará destinada principalmente a ampliar su capacidad biofarmacéutica mediante la construcción de una nueva planta industrial, además de ordenar su perfil financiero a través del refinanciamiento de compromisos de corto plazo.

Diego La Torre, CEO de Tecnovax: "Estamos llevando adelante un fuerte plan de crecimiento global, acompañado por inversiones en innovación, desarrollo de nuevos productos, capacidades biofarmacéuticas y expansión comercial en nuevos mercados, sobre la base de un modelo de negocios probado que se encuentra en plena etapa de escalamiento internacional”

Dijeron que la operación mostró un importante interés del mercado: en el tramo denominado en pesos se recibieron ofertas por $7220 millones, de las cuales finalmente se adjudicaron $5720 millones; en tanto, en el tramo en dólares se emitieron US$1,13 millones.

La compañía destacó que la Obligación Negociable en dólares se colocó a una tasa fija nominal anual de 6,48%, mientras que el tramo en pesos quedó estructurado a tasa TAMAR más un margen del 5%.

En la empresa señalaron que las condiciones obtenidas reflejan “una valoración especialmente positiva de su perfil crediticio, su historial de cumplimiento y la calidad de la estructura de la emisión”.

La emisión también obtuvo la calificación A.ar con perspectiva estable por parte de Moody’s Local Argentina para ambas clases, una evaluación que, según la firma, reconoce su calidad crediticia dentro del mercado local.

Además, la estructura incorporó distintos compromisos destinados a fortalecer la protección de los inversores durante la vigencia de las Obligaciones Negociables. Entre ellos se incluyen acuerdos vinculados con el nivel de endeudamiento, la liquidez de la compañía, la distribución de dividendos y la constitución de garantías.

Para la empresa, la recepción alcanzada demuestra que el mercado no solo valoró su situación financiera sino también la disciplina incorporada en el diseño de la operación. Con esta colocación, Tecnovax suma un nuevo antecedente positivo en su vínculo con el mercado de capitales. La empresa recordó que desde su primera emisión cumplió “en tiempo y forma con todos sus compromisos de capital e intereses”, consolidando un historial que volvió a ser reconocido por los inversores.

“Creemos que el mercado distinguió nuestro historial de cumplimiento. Durante estos años honramos cada uno de nuestros compromisos financieros y hoy esa conducta se tradujo en una nueva muestra de confianza por parte de los inversores”, afirmó Diego La Torre, gerente general de Tecnovax.

El ejecutivo sostuvo que el resultado alcanzado supera el aspecto estrictamente financiero. “Esta operación representa mucho más que una emisión de deuda. Es el reconocimiento a una forma de hacer las cosas, basada en el cumplimiento, la responsabilidad y una visión de largo plazo”, expresó.

La compañía destacó la confianza de los inversores y avanzará con inversiones en innovación, desarrollo biofarmacéutico y nuevos mercados

Respecto del destino de los recursos obtenidos, La Torre explicó que la compañía atraviesa una etapa de fuerte expansión. “Estamos llevando adelante un fuerte plan de crecimiento global, acompañado por inversiones en innovación, desarrollo de nuevos productos, capacidades biofarmacéuticas y expansión comercial en nuevos mercados, sobre la base de un modelo de negocios probado que se encuentra en plena etapa de escalamiento internacional”, indicó.

El directivo también destacó el compromiso del equipo de trabajo de la empresa. “Nada de esto sería posible sin el compromiso de las personas que integran Tecnovax. Cada decisión que tomamos está orientada a generar más valor para nuestros clientes, desarrollando vacunas y productos biofarmacéuticos que contribuyan a la productividad y al bienestar animal. Es lo que mejor sabemos hacer: ciencia que protege”, señaló.

La operación fue organizada y colocada por StoneX Securities SA, con la participación de Nuevo Banco de Santa Fe SA como colocador. Para la compañía, esta nueva emisión consolida el mercado de capitales como una herramienta para financiar inversiones productivas, sostener el crecimiento del negocio y continuar fortaleciendo su desarrollo en el mercado de soluciones para la sanidad animal.