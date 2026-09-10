“Una fecha no tenemos”: el secretario de Agricultura evitó una definición sobre el final de las retenciones y dejó el mensaje de que seguirán bajando

El secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, afirmó que el Gobierno continuará avanzando en la reducción de las retenciones, aunque reconoció que todavía no existe una fecha definida para eliminarlas por completo. El funcionario vinculó el ritmo de las rebajas con la situación fiscal y destacó las reducciones y eliminaciones que ya se aplicaron sobre distintas producciones.

“Una fecha para llegar al cero todavía no tenemos”, respondió Iraeta durante el panel “Valor agregado y proyección internacional: el futuro del sector agroalimentario”, realizado en el marco del Agribusiness Forum de AmCham. Del encuentro también participaron Gonzalo Gebara, CEO de La Serenísima, y Victoria Castro, directora de Inversiones, Promoción y Comercio Internacional de PromArgentina.

Consultado específicamente por las retenciones que todavía alcanzan a distintos cultivos y por cuándo podrían eliminarse completamente, Iraeta sostuvo: “Si yo me pongo en la situación de cuando ingresé a la función pública hace dos años y medio y ahora, la baja ha sido muy importante”.

El funcionario enumeró, entre las medidas tomadas hasta ahora, la eliminación de los derechos de exportación para las economías regionales, la categoría de vacas de descarte para su carne, además de las reducciones aplicadas a la carne de novillo, la carne aviar, el trigo, el maíz y el girasol. También mencionó “este cronograma de baja para la gruesa que comienza a partir de enero del año que viene [para soja, maíz, girasol y sorgo]”.

Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, y Victoria Castro de PromArgentina Astarita Nicolás/AFS

“Esto se hace por un tema de responsabilidad fiscal. Hay que hacerlo así y así se está haciendo”, señaló. En ese sentido, Iraeta calificó las retenciones como “un impuesto anacrónico”, aunque sostuvo que el camino planteado por el Gobierno es hacia su eliminación. “Es un sacrificio, es evidente que es un sacrificio, porque a nadie le gusta, porque es un impuesto anacrónico, pero el productor entiende que vamos en camino a eliminarlas”, afirmó.

Luego agregó: “El dato hoy es el cronograma de baja y las alícuotas cero en muchos productos y el resto de alícuotas que tienen los demás. Pero vamos a la baja”.

Durante el panel, la cadena láctea apareció como uno de los sectores en los que ya no se aplican retenciones y desde el ámbito privado se plantearon las posibilidades de incrementar las exportaciones y avanzar hacia productos con mayor valor agregado. Sobre la lechería, Iraeta indicó: “Entiendo que justamente la cadena láctea es una de las que está aprovechando estas nuevas oportunidades”.

Gonzalo Gebara, CEO de La Serenísima Astarita Nicolás/AFS

Por su parte, Gebara explicó que alrededor del 15% del volumen de la compañía se destina actualmente a la exportación y consideró que existe margen para incrementar esa participación a partir de las condiciones productivas de la Argentina y de los cambios en la demanda internacional de alimentos. “Nuestra cuenca, que es de las mejores del mundo, creo que nos presenta una oportunidad para hacer más de lo que venimos haciendo a nivel de exportaciones”, señaló.

La estrategia apunta a complementar el abastecimiento del mercado interno con una mayor participación internacional a través de alimentos de mayor elaboración. “Creemos que podemos complementar todo lo bueno que hacemos en el mercado interno con productos de alta calidad, innovación y enfocándonos en la nutrición, con exportación de productos de valor agregado más allá de la leche en polvo, que es hoy el producto que más exportamos”, afirmó.

Gebara señaló que uno de los cambios que observa en el mercado internacional es la mayor demanda de proteínas, tendencia que, según explicó, abre posibilidades para la transformación industrial de la leche.

Gonzalo Gebara, CEO de La Serenísima; Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, y Victoria Castro de PromArgentina Astarita Nicolás/AFS

El ejecutivo explicó que la empresa analiza incorporar infraestructura y capacidades para ampliar el abanico de productos lácteos de mayor elaboración. “No tenemos todo el rango de productos de valor agregado que nos gustaría tener y para eso tenemos ya las ideas para poder incorporar infraestructura y capacidades para poder ser buenos transformadores de leche en esos productos de máximo valor agregado y no depender tanto de la leche en polvo. Tenemos que ir al mercado a competir como cualquier otro”, afirmó.

En tanto, Castro indicó que durante 2025 las exportaciones agroindustriales alcanzaron los US$52.300 millones y representaron alrededor del 60% de las ventas externas del país. Según señaló, el objetivo planteado es que, con una política sostenida en el tiempo, ese monto pueda ubicarse entre US$75.000 millones y US$85.000 millones en un plazo de nueve a diez años. La funcionaria explicó que PromArgentina trabaja mediante ferias internacionales, rondas de negocios, inteligencia comercial y capacitación de pequeñas y medianas empresas para identificar destinos y vincular empresas argentinas con compradores del exterior.

Según detalló, durante los dos años de gestión participaron en unas 245 a 250 ferias, con alrededor de 3200 empresas, mientras que otras 2500 empresas participaron de unas 60 rondas de negocios.

Victoria Castro, directora de Inversiones, Promoción y Comercio Internacional de PromArgentina Astarita Nicolás/AFS

Al referirse a los mercados en los que buscan profundizar la presencia argentina, Castro mencionó especialmente a la Unión Europea y China. “Hoy tenemos también abierto todo el tema de la Comunidad Europea, que el año pasado hubo una exportación de alrededor de 1100 millones, pero queremos profundizar. Ahora tenemos también todo el tema de China, así que la verdad que tenemos varios mercados interesantes donde queremos seguir profundizando”, indicó.