Una línea interna de la Rural cuestiona una ayuda oficial que pidió la entidad

Luego de que se conociera que la Sociedad Rural Argentina (SRA) recurriera al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) del Estado, en el marco de la pandemia por coronavirus , la línea interna Movimiento Compromiso Federal (MCF) criticó en una carta a los socios esa decisión.

"Vemos con sorpresa y estupor que la actual dirigencia de la SRA haya tomado algunas medidas que, a nuestro juicio, están reñidas con la historia, el pensamiento y los principios que nos rigen hace más de 153 años de existencia. Una decisión de semejante importancia, como es un pedido de ayuda estatal, no tiene sentido de ser aplicada a una entidad gremial como la nuestra", dice MCF.

"La actual conducción en la figura del presidente, el vicepresidente y los miembros de la Mesa Directiva, es responsable de lo actuado y corresponde que se hagan cargo de tamaño desacierto. El daño a la entidad y la afectación de su imagen frente a la opinión pública pueden resultar irreversibles si no se actúa con la templanza necesaria", agrega la línea interna de la entidad.

Entre otros puntos, en la carta dicen: "Llama mucho la atención que apenas transcurrido el primer mes de la cuarentena, ya exista una dificultad para afrontar obligaciones económicas que hayan llevado a la actual conducción a recurrir a un subsidio del Estado bajo la forma de aporte conocido como ATP".

"Cuesta imaginar al presidente de la SRA, brindando un acalorado discurso en la histórica tribuna de Palermo, con reclamos o marcando diferencias, frente a funcionarios oficiales que pocas horas antes hayan firmado la asignación de recursos en dinero o aportes a su favor", señalan en otro tramo.

Los integrantes se preguntan en la carta, entre otros aspectos, si se hizo alguna consulta a los socios acerca de la preferencia de generar aportes voluntarios en lugar de pedir fondos oficiales.

"Que quede bien claro que lo hacemos como socios comunes y sobre todo como productores del campo deseosos que nuestra querida rural no pierda su voz, no pierda su presencia, no pierda su independencia, no pierda el respeto y el espacio ganado en tantos años, no pierda su prestigio, no pierda el recuerdo de tantos destacados dirigentes que supieron capear temporales mucho más fuertes que el actual sin recurrir a medidas que nos avergüenzan a pesar de las débiles explicaciones vertidas en algún comunicado muy reciente y a posteriori de conocidos los hechos", dice MCF.

La explicación de la entidad

Ayer, en una carta a los socios, la Rural explicó por qué se recurrió al ATP . "El advenimiento de la pandemia de Covid-19 y la declaración del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) y sus restricciones asociadas, generó un freno total a la actividad y a la normal operatoria de los servicios nuestra entidad. En rigor, durante las primeras semanas de la cuarentena, y debido a las limitaciones impuestas a la circulación y la actividad en general, los servicios de Laboratorio y Registros Genealógicos no pudieron operar normalmente, generando una merma en los ingresos que, en ese entonces, no se sabía aún qué alcance y duración tendría. Al mismo tiempo, la Sociedad Anónima que administra el Predio de Palermo sufrió una serie de cancelaciones de los eventos programados para el año, y como se comunicó oportunamente, hubo que posponer la Exposición Rural y, consecuentemente, los ingresos que se generan para la entidad", señaló.

En este contexto, indicó que se generó "incertidumbre sobre el flujo de ingresos" para el sostenimiento general y "para hacer frente a los salarios de más de un centenar de empleados para prestar los servicios de los Registros Genealógicos, del Laboratorio de Genética aplicada, y sostener el sistema educativo, que incluye carreras terciarias de administración rural, los cursos en ISEA y el Colegio Agropecuario en Realicó".

"Hemos podido preservar, hasta el momento, cada uno de los puestos de trabajo de nuestros colaboradores y su ingreso, que no se ha visto mermado: no hubo suspensiones, ni ajustes, lo que sin duda es un alivio para ellos y sus familias, que dependen de nuestra institución", indicó.