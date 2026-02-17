La Justicia mandó a la quiebra al empresario de la carne Alberto Samid por millonarias deudas impositivas

El Juzgado Comercial N° 25, a cargo de Horacio Francisco Robledo, decretó el estado de quiebra de Alberto Samid. La resolución judicial se produjo luego de que el empresario no obtuviera la conformidad de sus acreedores en el marco del concurso preventivo iniciado en 2022. El pasivo total verificado asciende a $276,66 millones , compuesto principalmente por deudas impositivas con organismos públicos. El magistrado le trabó la salida del país, entre otras medidas, pero en las últimas horas su esposa dijo que se encuentra internado por un virus en Uruguay.

Samid no alcanzó un acuerdo con ARBA, el ente recaudador de la provincia que gobierna Axel Kicillof, a quien el matarife respaldó públicamente como su candidato a presidente.

La decisión del juez se fundamentó en que Samid no alcanzó la doble conformidad exigida por la Ley de Concursos y Quiebras . Según el expediente Nº 20602/2022, los principales acreedores del empresario son: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con una acreencia de $179 millones; la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), que reclama casi $94 millones por el impago de Ingresos Brutos e Impuesto Automotor, y Smart Commerce, que completó la lista de acreedores verificados.

Alberto Samid

Las medidas judiciales

A partir de la declaración de quiebra, la Justicia dispuso una serie de medidas sobre el patrimonio y la movilidad del deudor. Entre ellas, la inhibición de bienes: se ordenó la inhibición general de bienes de forma indefinida, con notificaciones a los registros de propiedad de inmuebles, rodados, naves y aeronaves. También la restricción de salida. En esta línea, Samid no podrá salir del país hasta el 3 de julio de 2026.

Por otra parte, el magistrado libró un mandamiento de constatación, clausura e incautación de bienes y documentación en el domicilio del deudor. Además dispuso la intervención de la correspondencia: la correspondencia del empresario deberá ser remitida a la Sindicatura. El magistrado ordenó que continúe entendiendo en las actuaciones la síndica contadora Sandra Nicola.

El proceso concursal

Para dictar la sentencia, el magistrado evaluó dos situaciones determinantes. En primer término, la postura de ARCA, que desmintió lo sostenido por Samid en el expediente: el organismo aclaró que la cancelación de las deudas impositivas de la firma "El Fuego y el Agua" —frigorífico de Cañuelas de la cual el empresario era garante— no tenía sentencia firme. Esto sucedió pese a que Samid se había sumado de forma individual a una moratoria para intentar saldar unos $53 millones.

En segunda instancia, el juez tomó en cuenta las actas de las audiencias informativas, particularmente la de mayo de 2024. En ese encuentro, Samid admitió la falta de respuesta del organismo bonaerense ante su solicitud para ingresar en un régimen de facilidades de pago .

La situación patrimonial de Samid se dirime en paralelo a otros expedientes judiciales. A finales de 2025, la Cámara Federal de Casación Penal cerró por prescripción un expediente iniciado en 2015 por supuesta evasión y retención indebida de tributos. A través de un fallo de la Sala IV, el tribunal ratificó la extinción de la acción penal contra el empresario. La resolución, firmada por los magistrados Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, se dictó en los días previos al inicio del receso judicial de enero.

El presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Mariano Borinsky,

Pese a ello, el empresario registra una condena firme de 2019 a cuatro años de prisión por asociación ilícita y evasión , sentencia que se cumplió en abril de 2023.

Con la quiebra decretada, la Sindicatura a cargo de la contadora Nicola iniciará el proceso para determinar el activo falencial. Debe presentar un informe detallado sobre los actos realizados por el deudor el 3 de julio de 2026, mientras que los acreedores tienen plazo hasta el 31 de marzo para presentar sus pedidos de verificación.

Ayer LA NACION intentó tener una respuesta de Samid, pero el empresario no contestó. En este marco, en las últimas horas la esposa del empresario, Marisa Scarafía dio a conocer en las redes sociales que Samid se encuentra internado en Punta del Este, Uruguay, tras la detección de un virus en la sangre. Vale recordar que el magistrado en el momento de la quiebra le prohibió la salida del país.

“Alberto se encuentra internado en el Hospital Cantegril de Punta del Este. Ingresó primero por una infección urinaria, pero el cuadro se complicó porque le detectaron un virus en sangre que no se sabe bien qué es pero es muy peligroso, ya que tiene bajo todos los valores de sangre, plaquetas, glóbulos blancos y otros valores”, dijo.

Pidió ayuda para su traslado en un avión sanitario: “Necesitamos que sea trasladado a Buenos Aires y la única manera es mediante un avión sanitario. Por eso le pido encarecidamente al señor gobernador [Axel Kicillof], a los intendentes peronistas y a todos los compañeros, que nos ayuden con este tema. Es urgente. Alberto necesita estar en su país atendido por sus médicos”, expresó.