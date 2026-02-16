Monto congelado: ministros de la Región Centro piden actualizar el Fondo de Emergencia Agropecuaria

CÓRDOBA.- En el último encuentro del gabinete productivo de la Región Centro, los responsables del área agropecuaria coincidieron en reclamar a la Secretaría de Agricultura de la Nación la actualización del Fondo Nacional de Emergencia Agropecuaria, “promoviendo un esquema de montos actualizables”. Es que se mantiene en $500 millones anuales, lo mismo que cuando fue sancionada la ley en el 2009.

El Fondo fue creado por la ley nacional 26.509 de 2009 para remediar el impacto de inundaciones, sequías, incendios y hasta erupciones volcánicas en zonas agropecuarias. La norma estableció un piso presupuestario de $500 millones por año que se mantuvo fijo siempre, sin tener en cuenta las emergencias a atender.

Que el monto esté congelado, no implica que llegado el caso la Secretaría de Agricultura pueda asignar fondos extras. Por ejemplo, en diciembre pasado oficializó la transferencia de $1046 millones de aportes no reintegrables a los municipios bonaerenses de Laprida, Roque Pérez, Carlos Tejedor, Las Flores, Carlos Casares, General Guido, Veinticinco de Mayo, Bolívar, Monte y 9 de Julio cuyos productores fueron afectados por las inundaciones. Los giros se hicieron en el marco de la ley 26.509.

El gabinete productivo nuclea a los ministros y secretarios de Producción de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos junto a los representantes de los foros empresariales y la Mesa Ejecutiva de la Región Centro. El último encuentro se realizó en Leones (Córdoba).

En diálogo con LA NACION el ministro de Bioagroindustria de Córdoba, Sergio Busso, sostuvo que en la reunión se sentaron las bases de la agenda de este año, que contempla el desarrollo en conjunto con el sector privado. Sobre el Fondo de Emergencias, señaló que “si existe, la lógica es que se vaya actualizando” más allá de que hay alternativas que están ejecutando algunos distritos, como es el caso del seguro multirriesgo de cobertura agrícola que puso en marcha Córdoba.

Otro aspecto de la agenda es el relanzamiento de la Liga Bioenergética Regional. Las provincias vienen reclamando un aumento de la mezcla de biocombustibles, pero la iniciativa está frenada en el Congreso. En el caso del bioetanol, el corte es del 12% desde 2016, aun cuando la Argentina es una gran productora de maíz, grano del que exporta alrededor del 70% sin darle ningún valor agregado.

En el gabinete acordaron “unificar programas provinciales vinculados a biocombustibles; promover el uso de B100 en la ruralidad y obra pública; desarrollar criterios regionales para programas bioenergéticos y evaluar aprovechamiento de biomasa y biochar para abastecimiento energético”.

Sergio Busso, ministro de Bioagroindustria de Córdoba Maizar

Otro punto que integra la hoja de trabajo es el solicitar aclaraciones sobre “cupos de exportación ante los organismos nacionales competentes”. Este año la Argentina contará con cuotas para vender 620.000 toneladas afuera (511.000 a China; 30.000 de cuota Hilton a la Unión Europea y 100.000 a Estados Unidos después del decreto del presidente Donald Trump que sumó 80.000 toneladas adicionales a las 20.000 asignadas a comienzos de marzo).