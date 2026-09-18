“Una sorpresa para todos”: en el agro alertan que una nueva regulación de la CNV puede sumar un costo de hasta un 2%

Tras la publicación, esta semana, de una nueva regulación de la Comisión Nacional de Valores (CNV), crece la preocupación en el sector agropecuario por el impacto que puede tener sobre el financiamiento. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) advirtió que los cambios pueden encarecer operaciones que realizan productores y empresas y reducir el dinero disponible para financiar a las pymes en el corto plazo.

El planteo está relacionado con el nuevo recorrido que deberán hacer fondos que hasta ahora podían canalizarse mediante cheques hacia sociedades de bolsa. Según explicó a LA NACION Pablo Ginestet, presidente de Carbap, un productor o una empresa que recibía un cheque podía enviarlo directamente a una sociedad de bolsa, sin depositarlo antes en su cuenta bancaria. Allí, el dinero podía quedar invertido durante algunos días y generar un rendimiento hasta que fuera necesario utilizarlo. “Además de que te ganabas un interés por esa semana o 10 días que tenías la plata ahí en la sociedad de bolsa, evitabas el impuesto al cheque”, explicó.

Cuando llegaba el momento de volver a usar esos fondos, según relató Ginestet, la sociedad podía entregar cheques que luego eran endosados para realizar nuevos pagos. De esa manera se evitaban movimientos por la cuenta corriente y los costos vinculados con el impuesto a los débitos y créditos bancarios, conocido como impuesto al cheque.

Cambio

Con la nueva regulación, el circuito cambia. El cheque deberá depositarse primero en la cuenta bancaria y, una vez acreditado, el dinero podrá enviarse a la sociedad de bolsa. Cuando el cliente necesite esos fondos, deberán volver a su cuenta. “Ahora sí o sí hay que depositar el cheque en tu cuenta. Una vez que se acreditó, recién ahí podrías mandarle a la sociedad de bolsa el dinero y la sociedad de bolsa después te tiene que volver a transferir a vos”, señaló.

El cambio se estableció mediante la resolución general 1166/2026 de la CNV. La norma modificó las condiciones para la recepción y entrega de fondos entre los agentes registrados y sus clientes. La resolución establece que los agentes solo podrán recibir fondos desde cuentas bancarias a nombre o compartidas por el cliente, o desde una CVU vinculada a su CUIT, siempre que se pueda identificar el origen y seguir el recorrido del dinero. A la hora de pagar a sus clientes, los fondos también deberán enviarse a cuentas bancarias o CVU de estos.

La medida contempla además una situación específica para el agro. Los ALyC I AGRO podrán recibir fondos provenientes del corretaje de granos y de actividades agropecuarias y agroindustriales desde una cuenta bancaria afectada a esas operaciones, siempre que se garantice la trazabilidad y pueda identificarse a cada cliente. La CNV explicó en los fundamentos que el cambio busca asegurar la disponibilidad inmediata de los fondos y evitar eventuales rechazos por la utilización de cheques como medio de pago. También aclaró que la medida no interfiere con la negociación de cheques de pago diferido en el mercado de capitales.

Para Carbap, el problema está en el costo que suman los movimientos bancarios que ahora deberán realizarse. Ginestet explicó que cada débito o crédito alcanzado por el impuesto al cheque tiene una alícuota del 0,6% y estimó que, según cómo se haga la operación, el costo adicional puede ubicarse entre el 1,2% y el 2%.

Pablo Ginestet, presidente de Carbap, estimó que los movimientos adicionales pueden representar un costo de alrededor del 2% LA NACION

“Cada movimiento es 0,6%. Si yo el cheque lo deposito, me cobran 0,6. Cuando saco la plata de la cuenta para mandársela a la ALyC, me cobran otro 0,6. Ahí ya tengo 1,2. Cuando la ALyC me manda la plata, otra vez 0,6. Y cuando yo saco un cheque para pagarle a alguien, otro 0,6. Pero bueno, por lo menos entre 1,2 y 2%, dependiendo el tipo de operatoria que hagas, que es real, que te incrementa”, detalló.

Según explicó, ese costo pesa especialmente cuando el dinero se coloca por pocos días. Si permanece invertido durante más tiempo, el rendimiento puede compensarlo, pero en operaciones de corto plazo el margen se reduce. “Suponiendo que se obtenga un rendimiento del 3% y haya aproximadamente un 2% de gasto por el impuesto al cheque, queda un 1% de ganancia. Pero en períodos cortos, donde hay menos margen, el movimiento termina siendo más caro por los impuestos”, indicó.

Ginestet advirtió que el efecto también puede trasladarse al financiamiento de las pymes. Según señaló, si estas colocaciones de corto plazo pierden atractivo, podría haber menos dinero disponible para financiar a otras empresas. “Entonces, se va a quitar capital a financiamiento de pymes y un financiamiento de corto plazo que hacían los productores o que intentaban ganarse un interés con esa parte”, sostuvo.

Carbap advirtió que la nueva regulación puede generar mayores costos para productores y empresas Landtoken

El dirigente aclaró que el cambio no alcanza solamente al agro, sino a empresas de distintas actividades que utilizaban esta operatoria. Según consideró, el mayor impacto podría darse entre las pequeñas y medianas empresas. “Esto afecta a toda la economía, a cualquiera que opere de esta manera, sean productores, industriales, empresas grandes, medianas o chicas. Pero sobre todo, las más perjudicadas son las pymes agropecuarias, industriales y de servicios”, afirmó.

En un comunicado, Carbap señaló que considera necesario garantizar la transparencia y trazabilidad de las operaciones, pero cuestionó que esos controles impliquen restricciones a herramientas financieras utilizadas por el sector productivo o mayores costos para productores y empresas. Ginestet dijo que hasta el momento CARBAP no había conversado con el Gobierno sobre la modificación y aseguró que la decisión sorprendió al sector.

“Esto salió de manera intempestiva y fue una sorpresa para todos. No era algo que se venía conversando ni que estuviéramos esperando. Por eso decidimos expresar nuestra preocupación”, concluyó.

Consultada por LA NACION, la CNV respondió con una declaración breve. “La norma impositiva no cambió y mientras el impuesto al cheque exista se tiene que cobrar. Las exenciones a la operatoria del mercado de capitales son para canalizar el ahorro hacia la inversión, no para eludir o evadir impuestos”, señalaron desde el organismo.