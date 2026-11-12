Una vocación argentina histórica y constructora de paz: ser un proveedor confiable de alimentos

Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Europa había ganado la paz, pero tenía por delante la batalla para vencer el hambre. En 1945, millones de europeos enfrentaban una situación alimentaria crítica. Los campos habían sido devastados, faltaban fertilizantes, maquinaria y combustible, el transporte estaba seriamente afectado y muchos países carecían de las divisas necesarias para importar alimentos. En Gran Bretaña, Francia, Italia, los Países Bajos y otras naciones, el racionamiento continuaría, en algunos casos, hasta entrada la década de 1950.

Europa (y también Japón) necesitaba reconstruirse. Pero antes necesitaba comer. Y allí estuvo también una Argentina que hoy parece lejana, pero que vale la pena recordar.

Al finalizar la guerra, nuestro país era una potencia agropecuaria y exportadora. Producía cereales, carnes, aceites, grasas, huevos y otros alimentos en cantidades suficientes para abastecer tanto al mercado interno como a mercados externos. La Argentina tenía algo que Europa necesitaba desesperadamente: alimentos disponibles para exportar.

El caso más importante fue Gran Bretaña. En 1945 y 1946, la Argentina exportó más de 300.000 toneladas de carne por año, una parte sustancial de su excedente exportable. Para una población británica sometida al racionamiento, esos embarques eran mucho más que una operación comercial: contribuían directamente a sostener su abastecimiento. Pero Gran Bretaña no fue el único caso.

Durante la segunda mitad de los años cuarenta, Argentina celebró acuerdos con Francia, los Países Bajos, la entonces Checoslovaquia, Italia, España, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Suecia y otros países. Se negociaron envíos de carnes, maíz, aceites, grasas, huevos, harinas y productos oleaginosos. No se trató, en general, de ayuda humanitaria como la entendemos hoy. Fueron fundamentalmente operaciones comerciales, pero con mecanismos de compensación, créditos, o pagos diferidos, reconociendo las necesidades de la época.

Pero desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, la distinción es secundaria. En una Europa devastada, los alimentos argentinos ayudaron a aliviar la escasez y acompañaron la reconstrucción.

Hay aquí una lección que conserva una sorprendente actualidad.

La seguridad alimentaria mundial no depende solamente de la ayuda. También depende de que existan países capaces de producir excedentes, sostener su capacidad productiva y llevar alimentos de manera confiable allí donde son necesarios.

La Argentina demostró que podía hacerlo. No fue beneficiaria del Plan Marshall, pero sus exportaciones contribuyeron al abastecimiento de una Europa que necesitaba reconstruirse. Esa experiencia forma parte de una tradición argentina.

Hoy el mundo enfrenta otros desafíos: crecimiento demográfico, presiones climáticas, guerras, tensiones geopolíticas, interrupciones logísticas y nuevas restricciones al comercio. Pero la pregunta esencial vuelve a ser la misma: ¿quién producirá los alimentos que el mundo necesita?

La Argentina conserva condiciones excepcionales para responder: tierra, agua, productores, ciencia, tecnología, genética y conocimiento.

Por eso, el desafío no consiste en inventar una nueva vocación. Consiste en recuperar, modernizar y proyectar hacia el futuro una capacidad que Argentina ya demostró en el pasado: ser un proveedor confiable de alimentos para el mundo.

La historia de la posguerra no es solamente un recuerdo. Puede ser también una hoja de ruta para construir un mejor futuro.

Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 2018/2025