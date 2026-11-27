SANTIAGO DEL ESTERO.- Hace varios años que Santiago del Estero encabeza el ranking de exportaciones en la región y no pocos la llaman “La joya productiva del NOA”. Ayer se conocieron números que lo confirman y pone a la provincia en lo más alto con un nuevo récord exportador: US$1513 millones.

Los datos corresponden al primer semestre de este año: encabezó el podio en el NOA y concentró el 28% de las exportaciones en la región, destacándose maíz, soja, trigo, algodón, alfalfa, carne y otros productos, según el informe “Desarrollo de la Oferta Exportable de Santiago del Estero”, elaborado por el CFI (Consejo Federal de Inversiones), en conjunto con la consultora Ecopolys.

Esta cifra alcanzada, que superó en el primer semestre los 1500 millones de dólares, es la más alta de los últimos 10 años y posiciona a la provincia en el noveno lugar del ranking nacional. Entre 2016 y 2025 se contabilizaron un total de US$11.214 millones, con un promedio de 1120 millones de promedio anual.

Productos

Los cereales y oleaginosas encabezan la tabla de posiciones, con el maíz a la cabeza, seguidos por la soja, el trigo y el sorgo. Más atrás aparece la producción de carne bovina, caprina, cueros, miel y derivados apícolas.

La forrajearía y productos forestales como rollos y pellets de alfalfa, como así también manufacturas vinculadas a la actividad forestal, forman parte del cuadro de exportaciones santiagueñas al mundo.

El maíz encabezó las ventas al exterior Shutterstock

El gobernador Elías Suárez usó sus redes sociales para referirse a este dato que pone a Santiago del Estero en lo más alto, destacando el “esfuerzo de nuestros productores”.

“Valoro el esfuerzo de nuestros productores. Cada tonelada de maíz, soja y trigo, cada fardo de algodón, cada rollo de alfalfa, cada kilo de miel y de carne que llega al mundo es fruto de su trabajo de todos los días”, dijo.

SANTIAGO DEL ESTERO ALCANZÓ UN NUEVO RÉCORD EXPORTADOR: USD 1.513 millones, la cifra más alta de los últimos diez años. 🔝



Así lo indica el informe "Desarrollo de la Oferta Exportable de Santiago del Estero", que elaboró el Consejo Federal de Inversiones (@cfiargentina) junto a… pic.twitter.com/6LF4I3ahDI — Elias Suárez (@EliasSuarezSDE) November 27, 2026

En otro tramo de su posteo, Suárez destacó que “desde el gobierno provincial acompañamos ese esfuerzo. Las Agencias de Desarrollo Territorial llevan asistencia técnica, capacitación y financiamiento a cada departamento”, al mismo tiempo que remarcó el trabajo conjunto con “las cámaras y entidades del sector para abrir nuevos mercados”.