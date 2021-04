Vacas desaparecidas, millones en juego y la punta de un iceberg

De esta historia se sabe bien cómo empezó pero no cómo va a terminar. Una historia que involucra a vacas que quedaron en medio de un manoseo, cientos de millones en juego y la punta de un iceberg que roza la política y ahora se avizora mucho más grande de lo que parecía al inicio. Es el caso donde ya está detenido Luis Magliano, un empresario y productor que conocía a todos y todos lo conocían a él. Es el caso que está generando una gran conmoción por estas horas en todo el sector agropecuario y donde muchos ya están hablando de una supuesta estafa que rondaría los varios cientos millones de pesos.

Magliano es el hombre clave en toda esta historia. Su empresa, Oleos del Centro, con campos en la provincia de Santiago del Estero, se venía dedicando al negocio de engorde de hacienda allí y prestando ese servicio a otras empresas. Más allá de esa actividad, tenía otra que le daba una altísima visibilidad, la de presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, entidad de la cual fue expulsado tras renunciar al cargo.

Es el hombre que en agosto de 2019, cuando Mauricio Macri sufrió la dura derrota en las PASO, le escribió una carta al expresidente diciendo: “Todavía estamos a tiempo de demostrar que somos un país serio; sáquese el traje de candidato”. También le había señalado: “Si la Argentina no cumple con sus compromisos, si no es seria, no queda mal el Presidente, no queda mal un sector político, ¡queda mal la Argentina, señores! Corremos el riesgo de quedar en la consideración mundial nuevamente como impresentables”.

Trasladas al presente, Magliano ha quedado preso literalmente de esas palabras. Como dio a conocer en marzo pasado LA NACION en una nota de José E. Bordón, Haciendas San Eugenio SA prendió el ventilador al denunciar el faltante de hacienda que había llevado desde campos del norte al establecimiento de Oleos del Centro en Santiago del Estero para su engorde. También había hacienda de El Tránsito SA y El 38 SA. En total, más de 3500 cabezas vacunas denunciadas como desaparecidas a fines de 2020.

La cuestión es que esa hacienda habría sido vendida por la denunciada pero sin consentimiento de la propietaria de la misma. “El contrato era exclusivamente de hospedaje y engorde. En ningún momento se hablaba de otro tipo de relación jurídica. Nosotros pagábamos una cantidad de dinero por el servicio, así que no había posibilidad alguna que se hicieran de esos animales. Además, esos animales tenían marcas y había guías denunciadas para el traslado”, habían dicho en ese momento desde San Eugenio SA.

Magliano llegó a contestar con una formalidad haciendo referencia a su situación económica: “En razón de que Oleos del Centro SA tramita mi concurso preventivo por ante el Juzgado de Instrucción de la 7°, Nominación de la Ciudad de Córdoba -en presentación efectuada el día 29/12/2020- debió denunciarse la realidad del contrato a dicha fecha lo que se hizo informando al juez del concurso lo antes dicho y que a la fecha de la presentación si el contrato se interrumpiera, Oleos del Centro, capitalizaría a su favor la cantidad de 712 cabezas por lo que a la referida fecha adeudaría la cantidad de 1158 cabezas de mayor peso obviamente. No obstante ello y en virtud de la aplicación de la ley concursal vigente, Oleos del Centro SA está dentro del plazo en el que puede optar por continuar cumpliendo el contrato o rescindirlo y entregando dicha hacienda o su valor en pesos según autorización contractual”.

El empresario y expresidente de la Sociedad Rural de Jesús María, Luis Magliano, detenido en la causa por las firmas que denunciaron el faltante de hacienda

Tras el impacto inicial del caso y la denuncia formal por el faltante, Magliano quedó detenido en Santiago de Estero tras una orden de captura librada por la jueza de la causa Sara Haron, titular del Juzgado de Control y Garantías de la ciudad de Santiago del Estero.

La conmoción no quedó ahí. Esta semana sumó un ribete político cuando la misma Justicia de Santiago del Estero encontró más de 200 de los animales desaparecidos en el campo La Galesa, en Pozo Hondo, propiedad del exgobernador de Tucumán y senador peronista José Alperovich. En medio del escándalo, desde la familia Alperovich se declararon “estafados” por Magliano que presuntamente les había enviado esos animales para saldar una deuda.

Más vacas y empresas

De nuevo, vacas “volando” por los aires y manoseadas. Ayer, la Justicia siguió con allanamientos y se topó con más hacienda en un campo de la firma Agrolam, de la familia Miretti, en Quimilí. No es ganado de Agrolam, sino de otra firma que apareció en escena, ADBlick Ganadería.

El tema es que allí también aparecieron animales de las primeras firmas denunciantes. Otra vez, desde la empresa Oleos del Centro se habría despachado hacienda que no era de ella.

Tanto ADBlick como Agrolam enseguida se despegaron. “ADBlick Ganadería mantuvo relaciones comerciales con Oleos del Centro (antes Capil) desde hace ya varios años, a través de capitalizaciones de hacienda y contratos de hotelería que se fueron realizando durante ese período. Durante el mismo, y al igual que en todos los campos (8 en la actualidad) donde la empresa lleva adelante sus operaciones, los procesos se manejaron siempre con la mayor transparencia y cumplimentando todos los requerimientos administrativos y legales pertinentes correspondientes a movimientos de hacienda”, dijo.

Según agregó, durante durante 2020 “mantuvo hacienda proveniente de compras anteriores, a la cual se sumó una compra de hacienda a la misma Oleos Del Centro en junio 2020. Esta operación se realizó por 1200 cabezas, con toda la documentación respaldatoria que se requiere y los certificados y autorizaciones debidas ante Senasa, llegando a tener en propiedad de ADBlick con hotelería en dicho campo más de 2500 cabezas”.

“Durante el segundo semestre del 2020, Oleos Del Centro comunicó que estaba teniendo problemas con su planta de Bioetanol, a través de la cual obtenían burlanda para alimentar la hacienda, transmitiendo a ADBlick la necesidad de retirar la hacienda por no poder cumplimentar los índices productivos pautados. En función a ello, ADBlick comenzó a retirar la hacienda, trasladando gran parte de la misma a campos de la firma Agrolam SA en Quimili, quienes prestaban servicios de capitalización y cuidado de la misma. Estos movimientos se realizaron hasta los primeros días de diciembre 2020 y corresponden a la hacienda de ADBlick conforme los contratos debidamente suscriptos, retirando la hacienda que fue entregada por Oleos Del Centro cumpliendo con todos los requisitos legales según las existencias de ADBlick en dicho establecimiento”, añadió.

El senador José Alperovich. En su campo en Pozo Hondo encontraron esta semana hacienda que era de las empresas denunciantes. La familia Alperovich dijo que fue estafada Archivo

Por todo ello, desde la firma repudiaron el accionar de Magliano, “entendiendo que nuestra firma es una víctima más de este mal manejo y presunta estafa en cuestión”.

En ese campo de Agrolam en Quimili donde ADBlick tiene ganado, la Justicia revisó 1000 animales y se encontraron más de 120 que serían de propiedad de las primeras empresas que abrieron la denuncia.

Por el allanamiento en ese campo, ayer fue demorado por la justicia santiagueña Pablo Miretti, de Agrolam. En este berenjenal que terminó siendo el caso, también Agrolam de los Miretti se despegó.

“Ante los hechos de público conocimiento, relacionados con la causa penal en la que se encuentra involucrada la firma Oleos del Centro, desde Agrolam SA nos vemos en la obligación de aclarar que la hacienda denunciada como robada y que la justicia identificó en el día de la fecha en nuestro establecimiento, es propiedad de la firma AdBlick Ganadería y fue recibida por Agrolam SA a finales de noviembre de 2020 bajo un contrato de capitalización, reiterando que la misma no es de nuestra propiedad”, dijeron desde Agrolam.

En un comunicado, la firma, que se puso a disposición de la Justicia, agregó: “Queremos remarcar que nuestro vínculo con la hacienda identificada por la Justicia, en el establecimiento agropecuario ubicado en la localidad de Quimilí, surge del compromiso del servicio ganadero a campo asumido por Agrolam S.A. con la firma ADBlick Ganadería (dueña de la hacienda). En este sentido, dando cumplimiento al acuerdo de “Capitalización”, acto jurídico celebrado de buena fe con dicha firma (el capitalista), el día 17 de noviembre de 2020, ingresó a nuestro establecimiento un lote de animales (2170 cabezas)”.

Víctor Tonelli, consultor ganadero con nexos tanto con ADBlick como Agrolam, contó a LA NACION: “Oleos del Centro nos vendió hacienda (a ADBlick) con toda la documentación en orden por la cual pagamos en tiempo y forma vía bancaria como corresponde. Evidentemente, y recién ahora, nos enteramos que parte de lo que nos vendió no eran de su propiedad, por lo que somos víctimas de un ilícito cuando actuamos con toda seriedad y toda la documentación respaldatoria”. Para Tonelli, Pablo Miretti es “totalmente ajeno a los hechos vinculados a la causa de robo o hurto”.

El caso, como se dijo en el principio, generó conmoción y la Justicia sigue revisando hacienda. Nadie descarta que continúe apareciendo ganado originalmente de San Eugenio, El Tránsito y el El 38, que abrieron la denuncia contra Oleos del Centro de Magliano.