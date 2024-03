Escuchar

Tras la conmoción por el crimen del colorista Germán Medina en una peluquería de Recoleta, este sábado habló Cecilia, la madre de Abel Guzmán, el hombre que todavía sigue prófugo de la Justicia luego de matar a su compañero de trabajo el miércoles por la noche de un disparo. “Rezo para que mi hijo se entregue pronto”, dijo la mujer desde Santiago del Estero, donde vive.

Guzmán trabajaba desde hace una década como mano derecha de Facundo Verdini, el dueño de la cadena de peluquerías que llevan su apellido. Actualmente tiene domicilio en la calle Agrelo, partido de Merlo, provincia de Buenos Aires. El Diario de Santiago informó que es oriundo de Santiago del Estero y fue allí que habló su madre, quien aseguró que la última vez que se comunicó con su hijo fue hace “dos o tres días” y que vio el video en el que asesina de un disparo a Medina.

En una entrevista para el medio local El Liberal, la madre dijo: “Rezo y recemos para que mi hijo se entregue lo más pronto posible”. Las declaraciones las hizo desde la localidad Los Morales, en la ruta 211, a pocos kilómetros de la capital santiagueña.

Habló Cecilia Guzmán, la madre del asesino del peluquero de Recoleta. El Liberal

“Vi una sola vez el video y no pude más. No sé qué decir porque estoy muy triste”, lamentó la mujer, que además contó que, al igual que su hijo, vivió varios años en Buenos Aires. “Tengo siete hijos. Uno fallecido. Me quedan seis, cinco varones y una mujer. Aquí está conmigo el más chico. Abel nació allá, pero todos los años venía a Santiago”, explicó.

Al ser consultada sobre los días previos al crimen, indicó: “Hablé con él hace dos o tres días. No lo noté raro o mal. Hasta donde sé, trabajaba mucho e iba a casa de un hermano casi solo a dormir. Se dedicaba a la peluquería”.

También reveló que su hijo viajaba a la provincia para las fiestas de fin de año y que se estaba construyendo una casa. “Sé que [Abel] no se comunicó más con ninguno de sus hermanos”, sostuvo. Todos ellos tienen residencia en Buenos Aires.

Qué se sabe del crimen y del asesino

El miércoles de esta semana, Gabriel Medina fue asesinado a sangre fría por su compañero de trabajo Abel Guzmán tras una discusión que ambos mantuvieron en el interior de la peluquería Verdini, barrio porteño de Recoleta. La víctima recibió un tiro en la cabeza y el homicida se dio rápidamente a la fuga a través de una ventana.

Según detalla el parte de las fuerzas de seguridad, el homicidio sucedió en horas de la tarde en el salón ubicado en la calle Beruti al 3000, casi en la esquina con Austria. Hasta allí acudieron efectivos de la Policía de la Ciudad luego del llamado al 911 de una persona que dio aviso de lo ocurrido.

Una vez en el lugar, los agentes encontraron a la víctima con un paro cardiorrespiratorio. Enseguida fue trasladado al Hospital Fernández donde, pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud, falleció. El joven trabajaba en la peluquería desde hacía un año y realizaba tareas como colorista.

Tal y como grafican las imágenes de una cámara de seguridad instalada en el local de belleza, Guzmán sacó de entre sus prendas un arma de fuego y le efectuó un disparo en la cabeza a Medina. Posteriormente huyó de la escena del crimen escapando por la ventana. Todavía está prófugo.

En su perfil de Facebook, acostumbra compartir imágenes de equipos de música, autos y alguna que otra selfie. Sus publicaciones en Instagram -en formato video- tienen vínculo mayoritariamente con los trabajos que realizaba en el salón de belleza.

“Así dejamos el cabello a nuestras clientas. La magia está intacta. Vení a conocer nuestros tratamientos personalizados. Abellizate”, escribió en uno de sus posteos, donde mostraba a través de grabaciones los resultados que obtenía con sus tratamientos capilares.

