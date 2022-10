Vacas, granos y seca: un cóctel complicado para el futuro inmediato

escuchar

El contexto actual, tanto internacional como local y sus proyecciones al 2023 presenta un panorama complicado para nuestra ganadería, donde todos los indicadores disponibles presagian menor rentabilidad.

El menor crecimiento de la economía China afectada fuertemente por el tema Covid, la incipiente recesión con inflación en Europa y los Estados Unidos, inducida por los altos costos de la energía consecuencia del conflicto Rusia/Ucrania, sumado a la suba de tasas de interés, afectan la macro mundial.

La fortaleza del dólar, que reduce el poder de compra de casi todos los importadores (en todos los rubros) mundiales tampoco nos ayuda.

Según información suministrada por la consultora AZ Group, los cortes de la cuota Hilton que alcanzaron un máximo de US$ 16.500 por tonelada cinco meses atrás cayeron a US$ 11.500 en septiembre y los 14 cortes de la cuota 481 cayeron de casi US$ 10.000 a US$7000 en el mismo período de tiempo. El set de cinco cortes a China cayó de casi US$6000 a US$4550 en estos últimos cinco meses. La demanda internacional está debilitada. ¿Provisorio ? Ojalá lo supiéramos.

Localmente tenemos varios factores muy fuertes que modelan los precios actuales y sus perspectivas a un año y más allá.

Por un lado, el flaco bolsillo de los argentinos, afectado por una inflación que se acerca a los tres dígitos. Y, por el otro, la falta de dólares, que parece buscaron solucionar con un aumento de los impuestos, como fue el intento, finalmente fracasado, de devolver al Poder Ejecutivo la potestad para fijar retenciones. ¡Ya somos grandes, señores!

Pero hay que decir algo más: la hacienda ha bajado en términos nominales en los últimos meses de una manera considerable (algo que no ocurre en ningún otro producto de nuestra economía) El novillito de 300/390 kilos en Cañuelas cayó de 330 a 310 pesos. El ternero de 180/200 kilos que operaba un mes atrás a 430 pesos el kg. Cayó por debajo de 400. Algo insólito en un contexto inflacionario y especialmente tomando en cuenta la estacionalidad.

En fin, todos elementos que quitan precio y por tanto renta al sector que además se encuentra arrinconado por los precios firmes del maíz para quienes encierran a corral, especialmente de terminación.

La única luz de esperanza es que se liberen las exportaciones en forma total. ¿Ocurrirá con este Gobierno ? Difícil q´el chancho chifle. Pero sí en el próximo, dada la abundante oferta de carnes de cerdo y pollo.

La firmeza del precio del maíz hacia entrado el 2023 viene dado por el clima seco pero también por el impacto de la verdadera aventura -con consecuencias aún impredecibles- de haber acordado con el sector exportador a el adelanto de retenciones a cambio de registros de exportación para la nueva campaña cuando aún ni estaba sembrada. Algo similar a lo que hicieron con el trigo. ¿Y ahora? Clima seco con heladas siguen mermando la producción de trigo y del maíz temprano; solo se pudo sembrar el 10% de acuerdo a las últimas estimaciones.

¿Ahora quién va a pagar los platos rotos? Todos nosotros, los primeros consumidores de estos productos. La famosa “mesa de los argentinos” que el Gobierno tanto quería cuidar, ahora ha quedado afectada por la desesperación de unos y la picardía de otros.

Volviendo a las vacas, es importante destacar que en un contexto como el actual, el pasto vuelve a ser nuestro recurso “salvador”, claro que no todas las líneas genéticas disponibles se optimizan convirtiendo pasto en carne. Mucha genética norteamericana precisa raciones con maíz para expresarse (así han sido diseñadas para Estados Unidos donde el engorde es mayoritariamente en feedlot ). El cálculo lo presenta nuevamente la consultora AZ Group : producir un kilo de carne a corral -novillo pesado- cuesta $330 (por eso se pierde plata) mientras que producirlo con verdeos y pasturas cuesta entre 115 y 130 pesos. Los números son contundentes. Es la hora de diferenciar y entender la genética que cada ganadero usa. Usted elige.

El autor es productor agropecuario