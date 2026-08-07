Vacunos: cierre de semana con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 3568 cabezas que hicieron un acumulado semanal de 15.443 animales, un 16,6% inferior a los 18.388 ingresados la semana anterior.

Las ventas tuvieron demanda selectiva y los operadores de compra buscaron los lotes de calidad, en especial los de haciendas livianas. El Índice General registró una suba respecto al miércoles del 1,61%, al pasar de 3916,802 a 3979,786 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 5,40%, tras variar de 4443,714 a 4203,604 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores ganaron un 6,67% en el General y perdieron un 2,148 en el Novillo frente a los 3731,006 y a los 4310,405 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 500 cabezas, representaron el 13,88% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4850 con 433 kg; $4700 con 473 y con 507 kg, y $4600 con 481 kg. Por las mejores vacas se pagó $4100 con 547 kg; $4000 con 454 kg, y $3750 con 487 kilos.

El detalle de venta fue 500 novillos; 782 novillitos; 982 vaquillonas; 1217 vacas; 50 conservas, y 70 toros

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5500 con 323 y con 358 kg; $5400 con 333 kg, y $5100 con 397 kg, y en vaquillonas, $5400 con 300 kg; $5200 con 362 kg, y $4700 con 395 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3979,786, mientras que el peso promedio general resultó de 431 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4203,604 con un promedio semanal de $4362,877. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4203,608 y el promedio semanal de $4362,532. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4362,923. Detalle de venta: 500 novillos; 782 novillitos; 982 vaquillonas; 1217 vacas; 50 conservas, y 70 toros. Base 10 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (55) Agrop. Arg. Centro Sud v. 12, 732 kg a $3300; Santa Elena de Inchauspe v. 11, 533 a 2500. Balcarce y Cía. SRL: (62) Puntana vq. 12, 404 a 2500; v. 24, 450 a 2700; 26, 488 a 3650. Blanco Daniel y Cía. SA: (398) Casadei nt. 35, 351 a 3600; Cessano vq. 15, 361 a 2800; 10, 402 a 3000; 10, 428 a 3400; v. 30, 443 a 3500; Fuchs n. 22, 518 a 4400; 22, 481 a 4600; Ganadera Donnostia n. 12, 448 a 4500; Grupo D y V vq. 30, 342 a 4900; 30, 336 a 5000; Pittameglio nt. 17, 391 a 4900; 18, 333 a 5400; Prosmar vq. 16, 367 a 4600; 19, 325 a 4700; Baratcabal nt. 12, 380 a 5100; 18, 323 a 5500; vq. 16, 294 a 5300; Trevor Agro tr. 16, 502 a 4000; v. 12, 454 a 4000.

Casa Usandizaga SA: (99) Ganadera La Providencia v. 18, 459 a 3200; Maillos v. 12, 479 a 3600; 23, 522 a 3700. Colombo y Colombo SA: (85) Copal n. 13, 443 a 4650; nt. 24, 423 a 4700; Moss Jacinto nt. 16, 393 a 5000; vq. 23, 335 a 5050. Colombo y Magliano SA: (443) Avestruz v. 10, 557 a 3600; vq. 13, 295 a 4300; Beef 82 v. 15, 479 a 3500; Bravo vq. 14, 374 a 4000; 22, 304 a 4800; 13, 353 a 4850; 17, 303 a 5300; Cresud nt. 23, 393 a 4500; 19, 385 a 4600; 18, 397 a 4640; El Norosal v. 13, 537 a 3500; 15, 470 a 3800; El Recado vq. 17, 428 a 3720; 18, 420 a 3900; 11, 366 a 4200; 17, 433 a 4400; Los Potrerillos vq 40, 304 a 5200; 35, 286 a 5300; San José del Oeste vq. 35, 427 a 4300.

Crespo y Rodríguez SA: (34) Suc. Huarte n. 17, 507 a 4700; nt. 16, 442 a 4800. Dotras, Ganly SRL: (54) Roffo n. 48, 521 a 2300. Ferias Agroazul SA: (112) Agrop. Roma v. 16, 470 a 2600; 18, 472 a 3000; Casa Alarcia vq. 40, 393 a 4200; Rosso v. 12, 473 a 2550.

Ganadera Salliqueló SA: (73) Sega Agroservicios nt. 15, 353 a 5200; vq. 12, 340 a 5220; 10, 314 a 5250. Goenaga Biaus SRL: (55) Asoc. Latina de Export. vq. 17, 374 a 4000. Gogorza y Cía. SRL: (239) Elortegui n. 19, 561 a 3200; Peiretti nt. 18, 375 a 4600; 18, 362 a 4800; 55, 339 a 5000; vq. 47, 317 a 4600; 62, 292 a 4800. Harrington y Lafuente SA: (42) Moro Hue vq. 15, 305 a 5200; 19, 290 a 5300. Irey Izcurdia y Cía. SA: (138) Agrop. Los Pinares nt. 13, 381 a 5070; n. 11, 454 a 4800; nt. 28, 401 a 5000; Bonavita nt. 10, 376 a 5000; Parissia nt. 14, 360 a 5000; 16, 366 a 5200; Santa Giulia vq. 14, 300 a 5400.

Iriarte Villanueva Enrique SA: (76) Hernández n. 31, 433 a 4000. Jáuregui Lorda SRL: (268) Agrop. Los Pinares nt. 14, 385 a 5050; 18, 427 a 4900; 19, 397 a 5100; Belforte v. 16, 466 a 3450; 13, 548 a 3550; 13, 585 a 3670; 52, 603 a 3700; Belforte v. 50, 523 a 3700; Concha n. 11, 512 a 4600; nt. 19, 420 a 4850; Klug vq. 15, 412 a 3470; v. 15, 471 a 3500.

Llorente-Durañona SA: (45) Toscano nt. 17, 423 a 4800; 24, 401 a 5000. Madelan SA: (58) Comisso v. 11, 480 a 3600; vq. 10, 404 a 4200; San Mariano vq. 16, 547 a 4100. Martín G. Lalor SA: (87) Da-Nes nt. 11, 411 a 4900; 10, 359 a 5300; 15, 358 a 5500. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (240) Alem nt. 14, 329 a 5350; Cier nt. 15, 332 a 5350; v .18, 528 a 3620; El Pajonal n. 62, 500 a 4700; v. 14, 519 a 3700; Jovasil v. 13, 516 a 3640; La Primavera n. 44, 488 a 4500; 16, 447 a 4600; Romano v. 11, 468 a 3000.

Monasterio Tattersall SA: (340) Est. Nueva Aurora vq. 12, 408 a 2800; v. 15, 445 a 3100; Los Potrerillos vq. 16, 317 a 5100; 13, 308 a 5150; 46, 289 a 5300; Menéndez v. 31, 567 a 2700; 16, 547 a 3000; 10, 621 a 3200; 16, 640 a 3400; Nard vq. 41, 309 a 5150; Reinaudo nt. 31, 372 a 5100; vq. 18, 328 a 5100. Nieva H. y Asociados SRL: (14) Alzogaray n. 14, 506 a 4300. Pedro Genta y Cía. SA: (18) Tatagasta nt. 13, 368 a 5000.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (233) Agrop. Las Helenas vq. 15, 422 a 4200; 17, 366 a 4500; Ayatan n. 14, 473 a 4700; 14, 450 a 4800; 14, 433 a 4850; Benedetti v. 23, 520 a 3750; Puntana v. 17, 518 a 3000; 46, 447 a 3200; Santa Giulia nt. 15, 311 a 5400; vq. 13, 296 a 5400. Santamarina e Hijos SA: (112) Bravo Whisky vq. 45, 417 a 2200; De Hagen vq. 10, 412 a 2200; Washington Hotel vq. 45, 423 a 2200; Willis v. 10, 480 a 2500. Wallace Hermanos SA: (40) Zavala n. 16, 450 a 4800; nt. 24, 432 a 4800.

Otras consignaciones: Lartirigoyen & Oromí SA (21); Umc SA (22).