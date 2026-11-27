Este viernes, cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 6116 cabezas que hicieron un acumulado semanal de 17.778 animales, inferior a los 20.993 de la semana anterior. Las ventas tuvieron una demanda selectiva y los operadores de compra buscaron los lotes de calidad.

El Índice General registró una suba respecto al miércoles del 0,58%, al pasar de 3440,037 a 3460,008 pesos. En tanto, el Índice Novillo perdió un 0,01%, tras variar de 4061,601 a 4061,440 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores perdieron un 0,48% en el General y ganaron un 2,84% en el Novillo frente a los 3476,631 y a los 3949,318 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 746 cabezas, representaron el 12,22% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4500 con 433, 439 y con 450 kg; $4450 con 491 kg, y $4350 con 447 y con 462 kg. Por las mejores vacas se pagó $3300 con 490 kg; $3200 con 430 y con 648 kg, y $3160 con 473 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5050 con 318 kg; $4900 con 350m 355 y con 359 kg, y $4550 con 404 kg, y en vaquillonas, $5100 con 291 y con 292 kg; $4440 con 357 kg, y $4300 con 391 kg.

El detalle de venta fue 746 novillos; 1316 novillitos; 1608 vaquillonas; 1817 vacas; 340 conservas, y 276 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $460,008, mientras que el peso promedio general resultó de 448 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4061,440 con un promedio semanal de $4071,338. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4061,449 y el promedio semanal de $4071,340. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4102,422. Detalle de venta: 746 novillos; 1316 novillitos; 1608 vaquillonas; 1817 vacas; 340 conservas, y 276 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (99) Los Cuatro Talas v. 16, 480 kg a $2900; Socibar v. 16, 504 a 3000; Suri Pintado nt. 22, 399 a 4400. Aguirre Urreta Jorge SA: (82) Escobar de Campomar nt. 28, 420 a 4300; Est. Tres Bonetes vq. 28, 458 a 2900. Blanco Daniel y Cía. SA: (27) Baratcabal nt. 23, 407 a 4600. Brandemann Consignataria SRL: (144) Don Alfredo Agro vq. 31, 348 a 4400; 32, 323 a 4600; Larregina v. 23, 553 a 2700.

Colombo y Colombo SA: (202) Crop Agro vq. 24, 365 a 4200; Dos Caciques v. 25, 513 a 3000; Kling nt. 19, 341 a 4700. Colombo y Magliano SA: (373) Arrastua n. 23, 475 a 4100; nt. 19, 403 a 4300; Cía. de Tierras Sud Arg. vq. 35, 450 a 3800; 16, 441 a 3900; 60, 419 a 4120; Establecimiento Maraljo nt. 37, 351 a 4900; Fundación Inst. Leloir nt. 16, 389 a 4520; Rincón del Chañar vq. 15, 397 a 4000. Consignataria Blanes SRL: (44) García vq. 40, 366 a 4300. Crespo y Rodríguez SA: (154) Ceol tr. 31, 612 a 3500; Rodríguez Abinzano v. 42, 466 a 2800; Suc. Zanelli n. 23, 504 a 4300.

Dotras - Ganly SRL: (96) Est. La Dorita v. 30, 488 a 2000; Gaviña v. 22, 512 a 2900; Palacio nt. 15, 338 a 3600; 15, 375 a 4000. Ferias Agroazul SA: (46) Inst. Sales. Ntra. Sra. de Lujan vq. 39, 333 a 4300. Gahan y Cía. SA: (64) Est. El Alba nt. 27, 430 a 4500. Gananor Pujol SA: (137) Jala La Juanita nt. 15, 428 a 4300; Pettinaroli vq. 16, 353 a 4400; Tvl vq. 16, 410 a 2500; 17, 431 a 2600. Goenaga Biaus SRL: (190) Inversiones Rurales Rauch v. 17, 449 a 3000; La Juanita v. 17, 599 a 2200. Harrington y Lafuente SA: (110) Moro Hue vq. 22, 371 a 3600; 24, 352 a 3800; San Julián Agro tr. 15, 542 a 2700. Hourcade Albelo y Cía. SA: (174) Arbasetti v. 15, 434 a 2100; 18, 453 a 2200; 32, 514 a 2450. Iriarte Villanueva Enrique SA: (125) Aremec vq. 40, 391 a 2500; Beheran Sarciat nt. 23, 430 a 3850; vq. 17, 315 a 4100. Jáuregui Lorda SRL: (57) Suc. Vicente n. 30, 491 a 4450.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (164) Agrop. Las Coloradas v. 28, 462 a 2500; Est. Tres Bonetes vq. 28, 464 a 2900. Lartirigoyen & Oromí SA: (106) Choike n. 25, 444 a 3700; vq. 15, 360 a 4000; Golden Fame vq. 17, 409 a 3000. Llorente-Durañona SA: (198) Belaunzaran v. 17, 625 a 2200; Proysol v. 34, 518 a 2500; Elissondo nt. 52, 301 a 4400; vq. 24, 298 a 4200; 27, 290 a 4300. Madelan SA: (421) Bianucci nt. 22, 332 a 4980; vq. 28, 308 a 4700; Blasfer n. 23, 466 a 4200; 16, 465 a 4300; Font de Bazterrica nt. 15, 354 a 4100; vq. 35, 319 a 4180; Grondona Hemanos nt. 26, 423 a 4500; vq. 17, 356 a 4440; Iriarte vq. 15, 308 a 4780; San Mariano n. 28, 449 a 4500; vq. 30, 390 a 4200; San Pedro Agropecuaria nt. 15, 358 a 4800. Martín G. Lalor SA: (125) Agrop. Valverde nt. 16, 436 a 3600; vq. 20, 392 a 3300; Cía. de Tierras Tecka vq. 17, 291 a 5100. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (245) Huelquen v. 17, 465 a 2300; Posavina v. 26, 544 a 3000.

Monasterio Tattersall SA: (685) 16 de Enero nt. 18, 416 a 4500; Agrop. Don Lalo nt. 46, 319 a 4400; Agrop. Ñankay vq. 27, 363 a 4200; 19, 324 a 4600; Cien Olmos n. 18, 462 a 4350; nt. 15, 417 a 4400; Doña Inés v. 19, 446 a 2200; Llavallol e Hijos v. 18, 476 a 2100; Gorostidi e Hijos nt. 27, 392 a 4000; Bobbio v. 23, 569 a 2900; 15, 537 a 2950; Los Ángeles nt. 19, 373 a 4600; 15, 362 a 4800; Rausch vq. 15, 394 a 3400; Soproga v. 18, 496 a 2850. Nieva H. y Asociados SRL: (51) Mogni nt. 31, 387 a 4600; vq. 18, 346 a 4400. Pedro Genta y Cía. SA: (152) Panadeiro e Hijos n. 15, 551 a 3900; 16, 476 a 4200; La Maruja v. 30, 433 a 2300; Nard nt. 31, 418 a 3500; 15, 395 a 3600.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (727) Agrofalma vq. 15, 406 a 4000; 31, 382 a 4200; Agrop. El Nahuel n. 16, 494 a 4300; vq. 20, 475 a 3550; Arbide Sotero vq. 17, 356 a 4300; Blasfer vq. 19, 466 a 3800; 24, 371 a 4400; Escobar de Campomar nt. 30, 389 a 4300; Grassetti nt. 18, 322 a 2400; Lácteos Vidal v. 16, 541 a 3100; Gaztambide v. 30, 494 a 3050; Pemag nt. 43, 411 a 4500; Planisferio vq. 26, 423 a 3750; Regueira n. 50, 487 a 4300; 30, 476 a 4400; San Mariano n. 28, 452 a 4500; vq. 16, 388 a 4250; Tragalibros v. 34, 557 a 2500; Urquiza Anchorena v. 28, 501 a 3100; 26, 466 a 3150. Santamarina e Hijos SA: (21) Estancia La Fuji v. 16, 532 a 3100. Wallace Hermanos SA: (128) Agropecuaria La Maleza n. 38, 444 a 4000; Los Troncos del Sud nt. 31, 365 a 4700.

Otras consignaciones: Asoc. de Coop. Argentinas (50); Casa Massola SA (26); Casa Usandizaga SA (98); Consignataria Melicurá SA (232); Consignataria Nieva y Cía. SA (52); Irey Izcurdia y Cía. SA (71).