Vacunos: cierre de semana con bajas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 5332 animales que hicieron un acumulado semanal de 17.567 animales, un 20,66% inferior a los 22.143 de la semana anterior. Las ventas tuvieron demanda selectiva y los operadores de compra ejercieron competencia solo por los lotes de calidad.

El Índice General registró una baja respecto al martes del 8,28%, al pasar de 3777,279 a 3461,554 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 4,22%, tras variar de 4103,169 a 3929,883 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores perdieron un 4,25% en el General y un 6,08% en el Novillo frente a los 3615,421 y a los 4184,366 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 923 cabezas, representaron el 17,40% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4700 con 435 y con 448 kg; $4500 con 464, 445 y con 470 kg, y $4320 con 501 kg. Por las mejores vacas se pagó $3600 con 513 kg; $3400 con 458, 477 y con 530 kg, y $3250 con 554 kilos.

El detalle de venta fue 923 novillos; 737 novillitos; 1414 vaquillonas; 1579 vacas; 404 conservas, y 183 toros ESV

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5200 con 326 y con 336 kg; $5000 con 374 kg, y $4750 con 403 kg, y en vaquillonas, $5250 con 277, 285 y con 290 kg; $4600 con 310, 345 y con 358 kg, y $4200 con 385, 389 y con 399 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3461,554, mientras que el peso promedio general resultó de 447 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3929,883 con un promedio semanal de $4102,571. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3929,885 y el promedio semanal de $4102,575. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3967,575. Detalle de venta: 923 novillos; 737 novillitos; 1414 vaquillonas; 1579 vacas; 404 conservas, y 183 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (135) Berho nt. 15, 346 kg a $4800; Socibar v. 17, 478 a 3000; 22, 532 a 3200; 31, 439 a 3300. Aguirre Urreta Jorge SA: (72) Est. Tres Bonetes n. 35, 490 a 3500; vq. 37, 460 a 3100. Blanco Daniel y Cía. SA: (133) Martínez vq. 13, 326 a 5000; Grupo D y V nt. 29, 456 a 4200; n. 14, 464 a 4500; 12, 448 a 4700; Baratcabal n. 17, 465 a 4500; 23, 435 a 4700. Casa Usandizaga SA: (166) Aotearoa vq. 17, 334 a 2500; La Chavense v. 19, 666 a 2800; Maillos v. 12, 588 a 3050; 15, 472 a 3100. Colombo y Magliano SA: (309) Conti Urabayen vq. 12, 361 a 4500; Frigorífico Angelani nt. 20, 341 a 5100; 14, 343 a 5150; 12, 326 a 5200; vq. 20, 331 a 4700; 15, 317 a 4750; 15, 308 a 4800; Ganados Don Raulio vq. 13, 333 a 4650; 47, 289 a 5250; Sicuenegui vq. 12, 360 a 4500; Trapalco vq. 14, 316 a 4900.

Consignataria Blanes SRL: (55) Mestre nt. 15, 377 a 4700. Consignataria Melicurá SA: (295) El Broquel v. 12, 438 a 2800; 12, 775 a 2900; Est. Los Manantiales v. 18, 537 a 3100; 16, 477 a 3400; Hoffmann v. 72, 513 a 2600; María Teresa Sur v. 13, 470 a 2700; Sánchez nt. 17, 414 a 4450. Crespo y Rodriguez SA: (186) Aguaribay vq. 13, 325 a 4700; 16, 305 a 4800; 16, 285 a 4950; Arancet v. 13, 436 a 2100; 22, 506 a 2200; Campagnolle vq. 12, 334 a 3600; Waratah vq. 21, 291 a 3950.

Dotras, Ganly SRL: (42) La Dorita Est. nt. 20, 381 a 2800; vq. 16, 350 a 2600. Gahan y Cía. SA: (95) Agroideas v. 27, 487 a 2500; Louge nt. 16, 419 a 3900; 18, 390 a 4000. Gananor Pujol SA: (225) Cereales Bahía Blanca nt. 14, 402 a 4500; Polo Sur Agropecuaria v. 26, 494 a 3100; Ustariz v. 27, 521 a 3200; Zc Proyectos vq. 20, 363 a 3620; 12, 339 a 4000. Goenaga Biaus SRL: (95) Aldama n. 13, 525 a 3000; Santopaolo vq. 25, 363 a 3800; 12, 371 a 3900. Gogorza y Cía. SRL: (70) La Zulema v. 37, 489 a 3000; 19, 452 a 3100. Gregorio Aberasturi SRL: (28) Coop. Escuela Agrop. B. De Irigoyen v. 19, 579 a 2600.

Harrington y Lafuente SA: (73) Agrourbem vq. 15, 422 a 3700; Agrupación Fortines vq. 21, 325 a 45000; 17, 311 a 4700. Hourcade Albelo y Cía. SA: (78) San Pedro n. 24, 490 a 3500; 12, 464 a 3600. Irey Izcurdia y Cía. SA: (104) Inversiones Paranacito v. 14, 458 a 2850; 13, 501 a 3000; Las Siete Cruces vq. 12, 350 a 4550; 19, 310 a 4600. Iriarte Villanueva Enrique SA: (160) Cazaux vq. 28, 309 a 4000; Nueve Leguas n. 34, 432 a 3700; nt. 44, 373 a 3900. Jáuregui Lorda SRL: (111) Ciucci v. 30, 458 a 3400.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (201) Est. Tres Bonetes n. 35, 506 a 3500; La Unión Copetonas v. 28, 492 a 2300; Planisferio vq. 37, 453 a 3100; Roos n. 13, 462 a 4200; 12, 443 a 4300; nt. 12, 416 a 4400. Lartirigoyen & Oromí SA: (40) Choike nt. 40, 401 a 4000. Llorente-Durañona SA: (50) Binaghi v. 13, 495 a 2600. Madelan SA: (281) Campos de la Virgen de Lujan vq. 13, 413 a 3900; Iriarte vq. 12, 318 a 4400; Kle nt. 25, 384 a 4400; 18, 376 a 4600; Montanari Automotores v. 13, 495 a 2850; 13, 445 a 2900; San Mariano n. 30, 450 a 4550; v. 14, 448 a 3000; 19, 506 a 3100. Martín G. Lalor SA: (192) Caione n. 16, 442 a 4550; Di Tata n. 18, 506 a 3800; 16, 481 a 3900; Ganados Don Raulio vq. 21, 362 a 4500; 29, 316 a 4900; 40, 293 a 5200. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (155) Don Andrés v. 24, 535 a 2700; Lejanía vq. 14, 409 a 4100; 14, 372 a 4300; 16, 341 a 4500; Pasto Puna vq. 15, 318 a1800.

Monasterio Tattersall SA: (210) Agrop. San Diego n. 50, 468 a 3600; 29, 443 a 3800; Álvarez n. 17, 457 a 3200; Grand v. 12, 533 a 2000; Campomax n. 39, 444 a 3800. Nieva H. y Asociados SRL: (92) Campos del Triángulo v. 18, 547 a 2000; Guarrochena nt. 19, 391 a 3100; Pasión Láctea v. 15, 562 a 2100. Pedro Genta y Cía. SA: (30) Urdiales v. 18, 519 a 3100.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (721) Araya vq. 15, 354 a 4500; 16, 322 a 4770; Benedetti- Cerbino vq. 15, 399 a 4200; 13, 379 a 4250; 14, 367 a 4500; Blasfer nt. 12, 431 a 4550; 12, 419 a 4620; 17, 403 a 4750; vq. 19, 372 a 4300; 15, 345 a 4400; 14, 343 a 4550; 12, 336 a 4700; Cardive v. 17, 475 a 3120; vq. 17, 412 a 4150; Chiesino vq. 15, 389 a 4200; 21, 362 a 4300; Duche de Landi n. 14, 506 a 3300; 15, 478 a 3400; 12, 471 a 3500; Estab. Maraju nt. 17, 429 a 3700; 18, 398 a 3800; Ghergo nt. 16, 327 a 4900; Los Venados vq. 22, 345 a 4500; Maitatu Lur nt. 15, 307 a 4900; vq. 13, 299 a 5000; Perona n. 12, 454 a 4400; Posavina n. 23, 502 a 4320; Quila Lafquen vq. 16, 422 a 4000; Racbo vq. 20, 312 a 4870; Rincón de López v. 17, 477 a 3050; vq. 18, 401 a 4150; San Mariano n. 38, 459 a 4550; v. 19, 509 a 3150; Urabayen e Hijas vq. 36, 363 a 4500.

Santamarina e Hijos SA: (132) Agrop. Las Raíces nt. 20, 390 a 3600; 21, 357 a 3750; v. 16, 538 a 2600; Docamal vq. 30, 344 a 2500. S. L. Ledesma y Cía. SA: (38) El Juncal de Cachari nt. 23, 420 a 3700. Wallace Hermanos SA: (101) El Pajonal v. 18, 580 a 3120; Posavina n. 20, 456 a 4450; Rebolini Alberdi v. 13, 545 a 2500.

Otras consignaciones: Brandemann Consignataria SRL (38); Casa Massola SA (36); Colombo y Colombo SA (20); Consignataria Nieva y Cía. SA (5); Ferias Agroazul SA (34).