Visec: fuerte reclamo de consignatarios por demoras en la plataforma de trazabilidad para exportar carne a Europa

A menos de dos meses de la entrada en vigencia del reglamento de la Unión Europea contra la deforestación, las dificultades para operar con la plataforma Visec sumaron un nuevo reclamo dentro de la cadena ganadera, según contaron a este medio. Esta vez fueron los consignatarios de hacienda quienes advirtieron sobre las demoras en la carga y validación de los animales, una situación que, según alertaron, ya provoca grandes complicaciones en los remates feria y descuentos en los precios que reciben los productores.

La Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado (CACG) expresó su preocupación por las fallas de Visec y envió una carta a los presidentes de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, y del Consorcio de Exportadores de Carnes ABC, Mario Ravettino. Advirtió que los problemas operativos generan perjuicios económicos y reclamó cambios para evitar que las demoras del sistema condicionen la comercialización.

Ravettino reconoció que existen inconvenientes en Visec, aunque los atribuyó principalmente al fuerte aumento de las inscripciones en las últimas semanas. Precisó que la plataforma ya reúne a 44.401 inscriptos entre productores, consignatarios, frigoríficos e importadores europeos: “Es la única plataforma que está teniendo esta representatividad y este nivel de desarrollo”. Sostuvo que el sistema lleva tres años en funcionamiento y que desde hace tiempo se recomienda a los usuarios completar la inscripción, pero que muchos dejaron el trámite para último momento. Frente al incremento de la demanda, señaló que se tomaron medidas para ampliar la capacidad del software, además de incorporar personal para acelerar las registraciones y resolver eventuales problemas.

El presidente de la CACG, Gastón Paz, explicó a LA NACION que el problema se hizo más evidente en las últimas tres semanas, cuando algunos frigoríficos comenzaron a exigir que los animales destinados a exportación contaran con la condición de “Apto Visec”. Según señaló, cuando esa validación no aparece, determinados compradores aplican descuentos sobre el precio que se había acordado inicialmente.

Las demoras en la plataforma Visec complican la operatoria de los remates feria, donde los consignatarios deben resolver la documentación de los animales en plazos acotados

“Lo que está complicando al sector consignatario es la dificultad de trabajar con normalidad, especialmente los remates feria, porque la plataforma no está andando”, dijo Paz. Y agregó que el problema no se limita a la operatoria con los frigoríficos; también alcanza a los invernadores que compran terneros o novillitos para engordarlos y luego venderlos para faena.

La dificultad se genera con la trazabilidad que exige el sistema. Para que un animal obtenga la condición requerida, no alcanza con que el establecimiento desde el cual se lo envía esté habilitado. También debe verificarse que el animal haya transitado por establecimientos que cumplan con las condiciones correspondientes durante las distintas etapas de su vida productiva. Es decir, desde el campo de cría hasta los establecimientos de recría y engorde.

La Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado advirtió que la falta de respuestas de Visec antes de las subastas puede derivar en descuentos en el precio de la hacienda

Paz explicó que la plataforma consulta información de distintas bases de datos, principalmente del Senasa y de ARCA, para verificar los requisitos exigidos por los compradores europeos. Sin embargo, las demoras en las respuestas y las caravanas que quedan pendientes de validación dificultan la organización de los lotes y la identificación de los animales que cumplen con las condiciones.

El inconveniente se agrava en los remates feria, donde los tiempos de operación son más acotados que en una venta directa a frigorífico. Cuando la hacienda llega al predio, los consignatarios deben leer las caravanas electrónicas, revisar inconsistencias en los registros, cargar los datos en el sistema y esperar la respuesta. Si la validación no llega antes del comienzo del remate, el vendedor puede terminar recibiendo un precio menor.

En los remates feria, los consignatarios necesitan obtener con rapidez la validación de los animales para informar su condición y concretar las operaciones

“Hay muchos casos en que a los productores les hicieron un descuento en el valor de su hacienda pese a que estaban inscriptos”, advirtió. Detalló que los castigos comerciales no comenzaron esta semana, sino que se vienen registrando hace 30 días. La situación genera confusión entre los productores, porque una cuestión es que el establecimiento tenga la condición correspondiente y otra que cada animal cuente con la validación de su recorrido.

La cámara también alertó sobre lo que puede ocurrir durante la zafra de terneros, cuando aumenta considerablemente el movimiento de hacienda. Paz señaló que actualmente se opera con un volumen equivalente a entre el 20% y el 30% del que se registra en el pico de actividad de marzo y abril. Advirtió que si el sistema presenta dificultades con el movimiento actual, los problemas podrían profundizarse cuando miles de animales ingresen a las ferias.

En los remates feria, los consignatarios necesitan obtener con rapidez la validación de los animales para informar su condición y concretar las operaciones

La entidad pidió que se agilice el procesamiento de las caravanas correspondientes a los remates feria, debido a que la actividad requiere respuestas inmediatas para organizar las ventas y evitar perjuicios económicos. En la carta a la SRA y al ABC, la CACG advirtió que la falta de una respuesta “Apto Visec” antes del remate puede provocar descuentos en el precio, aun cuando no respondan a las características del animal. También señaló que las demoras y los rechazos por motivos ajenos al productor desalientan la adhesión al sistema.

La posición del Gobierno

En medio de los cuestionamientos, fuentes cercanas al Gobierno consultadas por LA NACION aclararon que Visec no es la única plataforma válida para cumplir con los requisitos del reglamento europeo. La Secretaría de Agricultura creó un Directorio de Esquemas de Diferenciación en el que actualmente hay siete sistemas privados inscriptos, todos en igualdad de condiciones y reconocidos para responder a las exigencias de la normativa.

De acuerdo con esas fuentes, el registro permanece abierto y pueden incorporarse nuevas plataformas sin límite. Por lo tanto, remarcaron que es el productor quien puede elegir a qué esquema adherirse y decidir qué información compartir y con quién. También señalaron que la elección o la exigencia de utilizar una plataforma determinada responde a una decisión comercial de productores, importadores o exportadores, al igual que la determinación del precio de la hacienda.

En cuanto al acceso a la información, explicaron que el Senasa pone a disposición de las plataformas los datos de los polígonos de los establecimientos y el historial de movimientos de los animales, siempre que el productor haya dado su conformidad. Aclararon, sin embargo, que el organismo sanitario no cuenta con información sobre deforestación. Por su parte, ARCA aporta datos del módulo productivo del Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), también con autorización previa del productor.

Las fuentes consultadas insistieron además en que la Argentina nunca convalidó el Reglamento 1115/2023 de la UE y que cuestionó desde el comienzo su implementación. Según explicaron, se trata de una medida unilateral del bloque europeo que establece obligaciones para los importadores, quienes pueden enfrentar sanciones de hasta el 4% de su facturación anual si incumplen las disposiciones. En ese sentido, señalaron que el Estado argentino no desarrolló un esquema propio de certificación porque hacerlo habría implicado, de manera indirecta, avalar una regulación con la que no está de acuerdo. El Reglamento EUDR exige demostrar que productos como la carne vacuna y la soja no provienen de establecimientos vinculados con deforestación posterior a 2020 para ingresar al mercado europeo.

Los consignatarios reclamaron una solución urgente a las fallas de Visec. Paz dijo que la cámara ya realizó gestiones, pero aún no recibió respuestas: “Las ferias se hacen todos los días, la urgencia es todos los días”. Advirtió que sin herramientas para resolver los inconvenientes, las dificultades podrían agravarse cuando aumente el movimiento de hacienda en los próximos meses. “Ojalá que se solucione rápido”.