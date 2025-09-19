Vacunos: cierre de semana con leves alzas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Con una entrada de 6937 cabezas, se pagó $3550 por novillos; el Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3112,644 con un promedio semanal de $3089,533
La operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas cerró este viernes con un ingreso de 6937 animales que hicieron un acumulado semanal de 21.653 animales, un 9,13% inferior a los 23.829 ingresados la semana anterior. Las ventas tuvieron una demanda sostenida y los operadores de compra ejercieron competencia por todas las categorías y clasificaciones expuestas.
El Índice General registró una suba respecto al miércoles del 0,66, al pasar de 2700,436 a 2718,235 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 0,67%, tras variar de 3091,803 a 3112,644 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores perdieron un 3,13% en el General y ganaron un 1,7% en el Novillo frente a los 2806,038 y a los 3060,530 pesos vigentes la semana anterior.
Los novillos, con 700 cabezas, representaron el 10,12% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $3550 con 511 y con 555 kg; $3400 con 434, 449 y con 485 kg, y $3410 con 482 kg. Por las mejores vacas se pagó $3120 con 485 kg; $3100 con 448 kg, y $2850 con 525 kilos.
Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3470 con 340 kg; $3450 con 376 y con 411 kg, y $3410 con 382 kg, y en vaquillonas, $3550 con 293 kg; $3200 con 362 kg, y $3000 con 409 kg.
El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $2718,235, mientras que el peso promedio general resultó de 432 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3112,644 con un promedio semanal de $3089,533. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3112,654 y el promedio semanal de $3089,552. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3118,531. Detalle de venta: 700 novillos; 1315 novillitos; 1884 vaquillonas; 2275 vacas; 463 conservas, y 281 toros. Base 15 cabezas.
Álzaga Unzué y Cía. SA: (198) Aguer v. 25, 496 kg a $2400; El Pajonal n. 21, 467 a 3350; Cereseto e Hijos n. 24, 487 a 2900; Simón nt. 40, 388 a 3350. Balcarce y Cía. SRL: (148) Ormia vq. 17, 420 a 3150; Puntana v. 72, 441 a 1700; vq. 36, 380 a 1900. Daniel Blanco y Cía. SA: (470) Corrales de mi Patria vq. 40, 301 a 3450; Grupo D y V vq. 61, 336 a 3300; Langueyu vq. 52, 293 a 3550; Las Dos Ramas nt. 62, 348 a 3450; Llinares v. 32, 499 a 2700; Mi Flor nt. 42, 381 a 3400; Todone vq. 24, 315 a 3400; Usandizaga nt. 28, 324 a 3300. Campos y Ganados SA: (92) Elias Semillas e Insumos vq. 15, 360 a 1900; v. 24, 464 a 2150; 19, 433 a 2350. Casa Massola SA: (99) Dielau nt. 15, 370 a 2900. Casa Usandizaga SA: (188) San Jorge Cereales y Hacienda vq. 15, 410 a 2300; 24, 434 a 2400; 16, 412 a 2450; 17, 407 a 2700.
Colombo y Colombo SA: (142) Formar nt. 20, 408 a 2720; vq. 25, 366 a 2600; Laguna El Ñandú v. 15, 446 a 2800. Colombo y Magliano SA: (323) Ant. Est. Don Roberto vq. 22, 460 a 3050; Barrios Barón vq. 15, 343 a 3360; 18, 335 a 3380; 47, 311 a 3450; Lovizio vq. 20, 344 a 3400; 22, 381 a 3450; Trapalco vq. 28, 304 a 3430; 38, 288 a 3450. Consignataria Melicurá SA: (143) Consignataria Melicurá nt. 23, 343 a 3000; Zubiaurre vq. 34, 411 a 2900. Crespo y Rodríguez SA: (159) Agro Murúa de Murúa n. 25, 575 a 2850; Drabble v. 32, 494 a 2400; Gregorio vq. 29, 349 a 3300; 16, 314 a 3400. Dotras, Ganly SRL: (149) La Dorita Est. v. 50, 661 a 1500; Roffo n. 30, 579 a 2000. Ferias Agroazul SA: (142) Inst. Sales. Ntra. Sra. de Luján nt. 24, 315 a 3200; v. 16, 542 a 2500; Mabe v. 20, 524 a 2600; Tunessi nt. 24, 380 a 3400; vq. 20, 342 a 3300.
Gahan y Cía. SA: (130) Grial Agropecuaria vq. 18, 427 a 2200; 20, 408 a 2300; Louge n. 15, 433 a 2800; nt. 19, 388 a 2900; v. 23, 533 a 2350. Gananor Pujol SA: (116) Camicia nt. 25, 355 a 3470; Jala La Juanita vq. 17, 353 a 2900; La Maturraca v. 20, 537 a 2000. Gogorza y Cía. SRL: (94) Peiretti vq. 20, 293 a 3100. Harrington y Lafuente SA: (49) Erreca vq. 18, 300 a 3100. Heguy Hnos. y Cía. SA: (94) Chacras Lyj v. 16, 488 a 2600. Irey Izcurdia y Cía. SA: (62) El Carpincho Ganadera v. 26, 469 a 2700. Iriarte Villanueva Enrique SA: (33) Ganado de Areco vq. 27, 345 a 3320. Jáuregui Lorda SRL: (78) Corrales de mi Patria vq. 42, 300 a 2900.
Lanusse-Santillán y Cía. SA: (138) Est. Tres Bonetes n. 35, 495 a 2500; Rosa nt. 31, 328 a 3400. Llorente-Durañona SA: (29) Boubee v. 23, 503 a 2800. Madelan SA: (314) Agrop. El Grillo vq. 19, 558 a 2700; Jovasil v. 16, 459 a 2380; Los Baguales nt. 15, 340 a 3380; Paraguil vq. 17, 354 a 3040; Santarossa n. 15, 460 a 3320. Martín G. Lalor SA: (316) Agrosilo Patalagoity v 20, 438 a 2300; Battaglia de Ramos nt. 36, 434 a 3400; Giraudo e Hijos v. 15, 465 a 1850; Polo nt. 21, 317 a 2950; Popetes vq. 19, 387 a 1950; Ramos n. 36, 447 a 3400; Suc. Mosoteguy v. 28, 437 a 1850. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (263) Frangos v. 32, 492 a 2400; vq .15, 354 a 3160; Narciso Muñoz vq. 31, 325 a 3050; 19, 284 a 3100; Valdulac v. 16, 495 a 2700; 16, 502 a 2740.
Monasterio Tattersall SA: (745) Baszkir nt. 15, 308 a 3500; Bespa n. 15, 470 a 3400; nt. 35, 431 a 3280; Campomax n. 28, 411 a 3100; Doña Inés nt. 59, 334 a 2950; vq. 49, 304 a 2950; 24, 314 a 3000; El Llorón nt. 30, 348 a 2750; 44, 330 a 3000; Estab. Ganadero San Antonio v. 16, 437 a 2800; Ceriani Cernadas nt. 19, 393 a 3450; vq. 26, 328 a 3300; La Revancha v. 28, 466 a 2200; vq. 15, 412 a 2000; v. 15, 451 a 2100; López nt. 24, 450 a 3000; Tamayo vq. 18, 347 a 3000; Tattersall Argentino vq. 22, 299 a 3450 23, 270 a 3500. Pedro Genta y Cía. SA: (92) Bazterrica v. 24, 449 a 2500; Espocito vq. 17, 387 a 1800; Juliver v. 15, 470 a 2600.
Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (560) Agro Cereal 9 de Julio vq. 17, 273 a 3420; Agrop. Chovet vq. 17, 389 a 2200; v. 17, 442 a 2450; Delfinagro v. 16, 525 a 2850; Finlar vq. 49, 381 a 3300; 59, 358 a 3350; 42, 344 a 3400; La Dorita Est. v. 15, 606 a 1600; La Nostalgia v. 23, 547 a 2300; Monvale n. 49, 521 a 3550; Pemag vq. 25, 285 a 3420; Puntana vq. 45, 400 a 2150. Santamarina e Hijos SA: (136) Hijos de Barreto v. 15, 580 a 2400; La Sorpresa Agrop. nt. 42, 381 a 3270; Santamarina vq. 15, 410 a 2650. Wallace Hermanos SA: (263) Familia Sportelli Bonjour v. 16, 458 a 2450; Paturlanne n. 39, 500 a 3450; Tres “T” v. 35, 546 a 2800; Urriaga y Hnas. nt. 18, 345 a 3000; Vázquez nt. 15, 406 a 2950; 16, 373 a 3000; vq. 18, 398 a 2800.
Otras consignaciones: Aguirre Urreta Jorge SA (27); Brandemann Consignataria SRL (58); Ganadera Salliqueló SA (13); Goenaga Biaus SRL (13); Hourcade Albelo y Cía. SA (33); Lartirigoyen & Oromí SA (7); Umc SA (14).
