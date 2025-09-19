“Temores justificados”: un informe advierte sobre lluvias significativas durante el fin de semana

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) alertó en un informe sobre “lluvias significativas” para la región agrícola núcleo durante este fin de semana.

“La probabilidad de lluvias generalizadas aumenta a partir de la madrugada del sábado 20. Los mayores acumulados se esperan en el norte de Buenos Aires”, apuntó el reporte.

“Para este próximo fin de semana, una exhaustiva consulta a los modelos de pronósticos indica acumulados estimados —acumulados que son de referencia— entre los 30 y 50 mm donde mayor es la vulnerabilidad a excesos, en el sur de zona GEA. En el este de GEA se esperan entre 20 y 30 mm”, agregó. GEA es la región núcleo del informe, el sur de Córdoba, el norte bonaerense y el sur de Santa Fe.

Mapa de las lluvias ya registradas en septiembre en la zona núcleo

Cambio estacional

Según la entidad, “estos números se dan en el marco del cambio estacional de septiembre que se caracteriza por una gran variabilidad atmosférica que complejiza los pronósticos, aun los de corto plazo, y eso está ocurriendo actualmente”.

“Las lluvias y tormentas previstas por los modelos han tenido cambios significativos de volumen y cobertura en los últimos dos días, lo que dificulta prever con certeza cuáles serán las zonas afectadas por los mayores registros”, explicó el consultor Alfredo Elorriaga, citado por la BCR. ”Lamentablemente, esto hace que los temores por lluvias significativas estén justificados”.

En este contexto, la entidad rosarina evaluó, en tanto, la marcha de la siembra de maíz en la región agrícola núcleo. “Más de medio millón de hectáreas, concretamente unas 610.000 hectáreas, ya han sido sembradas de las 1,75 millones de hectáreas intencionadas con maíz temprano en la región núcleo. La carrera contra las tormentas ha comenzado y en la segunda semana se fue a fondo con las labores de siembra, sobre todo en el sector norte de la región núcleo, donde muchas localidades ya han sembrado casi la mitad intencionada, o incluso en el oeste algo más”, dijo.

Así están los suelos con agua disponible, en porcentajes según las regiones

Alertó que “en los sectores del extremo sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires, con algunas recientes lluvias semanales y peores condiciones de piso, han decidido esperar ante la amenaza de lluvias, más allá de algunas labores de implantación aisladas”.

Al respecto, si llueve mucho puede haber pérdidas de área ya sembrada y un retraso en la siembra. En Camilo Aldao, dijeron ingenieros consultados por la BCR: “Si llueve mucho, más de 60 a 80 mm, estamos en un gran problema con el maíz. Con mucha agua vamos a tener una gran expansión de los bajos y veremos qué pasa con los campos muy planos sin pendientes”.