Vacunos: cierre de semana en positivo en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero de Cañuelas con un ingreso de 6324 animales que hicieron un acumulado semanal de 21.385 animales, un 2,96 por ciento mayor a los 20.770 ingresados la semana anterior.

Las ventas se concretaron con demanda sostenida, los operadores de compra ejercieron competencia por todos los lotes expuestos de destacada calidad y terminación. El Índice General registró una suba respecto al miércoles del 1,65%, al pasar de 3527,037 a 3585,110 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 1,04%, tras variar de 4377,213 a 4422,943 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores perdieron un 9,47% en el General y ganaron un 0,70% en el Novillo frente a los 3960,003 y a los 4392,348 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 681 cabezas, representaron el 10,70% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4900 con 433 kg; $4850 con 488 y con 529 kg, y $4800 con 484 kg. Por las mejores vacas se pagó $4400 con 491 kg; $4000 con 469 kg, y $3800 con 521 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5600 con 330 kg; $5380 con 353 kg, y $5100 con 398 y con 411 kg, y en vaquillonas, $5800 con 279 kg; $5200 con 356 kg, y $4750 con 399 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3585,110, mientras que el peso promedio general resultó de 440 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4422,943 con un promedio semanal de $4451,773. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4422,945 y el promedio semanal de $4451,881. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4453,372. Detalle de venta: 681 novillos; 1257 novillitos; 1535 vaquillonas; 2248 vacas; 400 conservas, y 244 toros. Base 12 cabezas.

mag

Álzaga Unzué y Cía. SA: (270) Agrop. Comanhuel v. 14, 440 a 3500; 15, 460 a 3600; vq. 48, 396 a 3800; Bassa vq. 29, 398 a 4000; 14, 346 a 4500; Est. Don Braulio nt. 14, 419 a 4800; Kikel nt. 13, 360 a 5300; vq. 19, 310 a 5150; Kikel v. 25, 478 a 3800. Aguirre Urreta Jorge SA: (92) Jala La Juanita v. 12, 495 a 2800; Aguirre Urreta vq. 19, 366 a 1700; Rocarial n. 12, 515 a 3500. Asoc. de Coop. Argentinas: (35) Velasco Munoz vq. 18, 401 a 4200.

Blanco Daniel y Cía. SA: (204) 16 de Mayo v. 35, 488 a 3500; Estab. Ganadero San Antonio nt. 32, 395 a 5000; 33, 375 a 5100; Grupo D y V nt. 53, 405 a 4800. Brandemann Consignataria SRL: (197) Agrop. Mayaco nt. 18, 405 a 5000; 26, 376 a 5200; vq. 19, 322 a 5050; 18, 326 a 5070; 18, 315 a 5150; Argenmilla v. 13, 545 a 3100; El Mate de Ameghino nt. 15, 389 a 4200. Brazzola y Cía. SRL: (31) Belver v. 14, 516 a 3500.

Campos y Ganados SA: (24) Huichal v. 13, 472 a 2700. Casa Massola SA: (26) Campagnolle n. 19, 473 a 4000. Casa Usandizaga SA: (137) Est. El Jabalí vq. 18, 421 a 2150; Ganadera La Providencia nt. 14, 350 a 5100; Maillos vq. 12, 352 a 2200. Colombo y Colombo SA: (97) Gaia n. 17, 600 a 4250; Km389 nt. 18, 370 a 5250; 15, 353 a 5380; vq. 12, 330 a 5000. Colombo y Magliano SA: (228) Agrosila nt. 14, 435 a 4820; Angerfab n. 35, 529 a 4850; Establecimiento Maraljo nt. 26, 348 a 5550; vq. 14, 319 a 5400; Magilu nt. 20, 333 a 5450; vq. 21, 325 a 5200; Sesma Alfredo v. 14, 432 a 2200. Consignataria Blanes SRL: (25) Santa Inés del Plata v. 12, 480 a 2500; 12, 555 a 2700. Consignataria Melicurá SA: (218) Etchepare v. 17, 563 a 3400; Los Reartes v. 13, 446 a 3000; 15, 453 a 3100; 20, 511 a 3400; Malere v. 14, 596 a 2700; María Teresa Sur vq. 16, 420 a 2200; v. 14, 499 a 2700. Crespo y Rodríguez SA: (129) Basso Dastugue vq. 15, 354 a 4800; Franco nt. 14, 396 a 3500; Waratah vq. 20, 410 a 4600; 26, 381 a 4700; 18, 361 a 4800.

Dotras, Ganly SRL: (195) Ganadera Mapa vq. 32, 370 a 4700; 16, 368 a 4800; Hernández vq. 17, 353 a 4000; La Dorita Est. nt. 15, 382 a 3800; vq. 13, 352 a 3000; Silajes Davio Hnos. v. 20, 613 a 2250; 12, 529 a 2300. Ferias Agroazul SA: (32) Lavalle n. 19, 479 a 4200; vq. 13, 381 a 3900.Gahan y Cía. SA: (53) Land-Management vq. 13, 327 a 5000. Ganadera Salliqueló SA: (167) Capelo n. 15, 433 a 4000; Ganadera Salliqueló vq. 31, 400 a 4050; 65, 364 a 4200. Gananor Pujol SA: (163) Borrell n. 12, 463 a 4700; La Matilde Agrop. v. 12, 546 a 2200; Lena v. 13, 562 a 3080; 36, 506 a 3300; Ustariz v. 20, 519 a 3450; 12, 489 a 3600. Goenaga Biaus SRL: (93) San Juan del Perdido vq. 12, 383 a 1800. Gogorza y Cía. SRL: (203) Peiretti nt. 19, 389 a 5000; 20, 314 a 5300; vq. 53, 356 a 4600; 35, 326 a 5100; 24, 298 a 5300; San Michel nt. 13, 392 a 2600; tr. 13, 522 a 2500; 20, 688 a 3100.

Harrington y Lafuente SA: (136) De Lusarreta tr. 18, 510 a 2000; Di Sabato n. 30, 439 a 4800; Mayoral n. 12, 605 a 4200. Heguy Hnos. y Cía. SA: (68) Fund. Instit. De La Leche nt. 15, 409 a 4300; 23, 407 a 4400. Irey Izcurdia y Cía. SA: (105) Gómez vq. 16, 376 a 4000; 17, 337 a 4300; Quilquihue vq. 14, 396 a 2000; 13, 414 a 2020. Iriarte Villanueva Enrique SA: (30) Fridel nt. 15, 368 a 4700. Jáuregui Lorda SRL: (106) Del Gener v. 12, 472 a 3300; Duche de Landi vq. 12, 366 a 2000; 13, 391 a 2200; v. 16, 466 a 3000; Yeti nt. 20, 420 a 4900; 15, 360 a 5100.Lanusse-Santillán y Cía. SA: (237) Fortaleza Ganadería nt. 12, 310 a 5500; vq. 17, 286 a 5500; Álvarez de Laphitzondo v. 13, 515 a 2200; Gaztambide vq. 14, 342 a 5000; 15, 325 a 5100; 15, 286 a 5500; Tape Bicua nt. 15, 410 a 4850.

Lartirigoyen & Oromí SA: (104) Sastre Inchauspe nt. 14, 397 a 4800; 13, 397 a 4900; vq. 12, 333 a 5000; 18, 315 a 5200. Llorente-Durañona SA: (63) Cabaña Don Tomás nt. 20, 429 a 4800; v. 13, 431 a 2300; 12, 482 a 2400.

Madelan SA: (439) Agrofauna vq. 15, 400 a 2400; v. 17, 465 a 2700; Agrosiseme v. 12, 611 a 3080; Auca Loo v. 17, 767 a 2770; Bazterrica v. 16, 510 a 3000; Comisso nt. 26, 420 a 4800; León vq. 14, 361 a 4580; Los Barones v. 15, 566 a 2000; Manantial vq. 14, 400 a 2300; v. 20, 462 a 2600; Porcus Santi nt. 15, 351 a 5000; vq. 14, 360 a 2100; Trumil n. 13, 437 a 4800; nt. 14, 415 a 4900; vq. 16, 451 a 4300; 14, 400 a 4500. Martín G. Lalor SA: (199) Da-Nes nt. 23, 398 a 5100; 37, 376 a 5200; Polo nt. 40, 387 a 4200; Zanotti vq. 14, 415 a 2100. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (101) Chispala n. 13, 488 a 4850; Laxague y Cia. vq 12, 428 a 3200,000; vq 12, 398 a 3500,000. Monasterio Tattersall SA: (919) 16 de Enero nt. 15, 411 a 5100; Agrop. San Diego n. 15, 483 a 4000; 13, 448 a 4300; nt. 12, 453 a 4800; Agrop. San Simón vq. 30, 421 a 2000; v. 36, 441 a 2200; Algarra Hnos. vq. 70, 361 a 5100; Barrios Barón vq. 18, 356 a 5200; 18, 340 a 5250; 20, 328 a 5350; Bespa vq. 13, 305 a 5500; 18, 260 a 5600; 16, 279 a 5800; Delfino n. 14, 446 a 4600; nt. 13, 446 a 4650; Diez nt. 20, 412 a 5000; El Cacique v. 14, 496 a 3300; 23, 533 a 3400; 19, 595 a 3500; Fonseca nt. 14, 369 a 5300; Jaureguizar vq. 14, 427 a 2100; v. 14, 479 a 2500; Bobbio v. 17, 503 a 2800; 17, 536 a 3200; Maguos nt. 15, 420 a 4860; 28, 363 a 5340; Salentinos v. 14, 615 a 2000; 12, 694 a 2300.

Pedro Genta y Cía. SA: (82) Balsategui v. 15, 448 a 2100; Méndez Duhau v. 17, 471 a 2600.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (398) Agro Cereales 9 de Julio nt. 13, 347 a 5300; 18, 314 a 5500; 16, 330 a 5600; Ciexsa nt. 14, 392 a 5100; vq. 14, 390 a 4700; 13, 374 a 4950; 12, 345 a 5000; Cuatro Palos vq. 12, 469 a 4000; Espeche nt. 17, 429 a 4850; Ganados Don Raulio vq. 17, 422 a 4720; 21, 372 a 4900; Percebes v. 22, 448 a 3150; Siete Luna nt. 20, 426 a 4820. Santamarina e Hijos SA: (45) Battistessa vq. 20, 345 a 2200.Otras consignaciones: Consignataria Nieva y Cía. SA (26); Hourcade Albelo y Cía. SA (16); S. L. Ledesma y Cía. SA (34); Wallace Hermanos SA (44).