Vacunos: escasa oferta en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La rueda de ventas de hoy en el Mercado Agroganadero se concretó con una entrada de 2322 animales; el Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3848,314
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La rueda de ventas de este miércoles en el Mercado Agroganadero (MAG) se concretó con una entrada de 2322 animales, descargados de 62 camiones. Las ventas tuvieron un trámite ágil y los valores fueron calificados como buenos para las distintas clasificaciones expuestas; dichos valores lograron mantenerse dentro de los niveles obtenidos en la jornada de ayer.
Los novillos, con 277 cabezas, alcanzaron los siguientes registros: $5200 con 439 kg; $5000 con 467 kg; y $4600 con 491 kg, y por las mejores vacas se pagó $3700 con 518 kg; $3500 con 452 kg, y $3400 con 439, 478 y con 512 kilos.
Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5320 con 367 y con 409 kg; $5300 con 305 kg, y $5100 con 367 kg, y en vaquillonas, $5400 con 280 kg; $5100 con 339 kg, y $4850 con 353 kg.
El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3848,314, mientras que el peso promedio general resultó de 425 kilos. Detalle de venta: 277 novillos; 690 novillitos; 449 vaquillonas; 697 vacas; 180 conservas, y 27 toros. Base 10 cabezas.
Balcarce y Cía. SRL: (39) Peluffo n. 12, 440 kg a $3700; nt. 22, 450 a 3700. Blanco Daniel y Cía. SA: (156) El Porvenir n. 43, 486 a 4600; Sacco nt. 38, 354 a 4200; vq. 25, 311 a 4000; Todone vq. 17, 339 a 5100; 33, 294 a 5300. Brandemann Consignataria SRL: (30) Grassi n. 10, 478 a 4600. Campos y Ganados SA: (109) Caaby v. 10, 439 a 2650; Marangoni nt. 15, 400 a 4800; 13, 400 a 5000; 13, 367 a 5100; Maylukol v. 11, 758 a 3300. Casa Massola SA: (25) El Desconfío vq. 11, 425 a 2500; v. 10, 468 a 2700.
Colombo y Magliano SA: (545) Bravo nt. 10, 410 a 4920; 46, 394 a 4950; 17, 413 a 5000; El Recado vq. 53, 359 a 4700; 18, 353 a 4850; nt. 45, 408 a 490; 30, 371 a 5220; Est. Gan. San Antonio vq. 14, 342 a 4800; 16, 312 a 5150; nt. 20, 400 a 4700; 22, 370 a 4920; Jubete vq. 19, 338 a 4600; 16, 286 a 4900; 14, 334 a 5100; Milgus nt. 16, 430 a 4800; 32, 387 a 4900; Nazar Anchorena nt. 11, 330 a 4500; vq. 19, 312 a 4850; Simón vq. 10, 485 a 4200; 10, 357 a 4650; 14, 334 a 4700; Tozzi vq. 40, 333 a 5000.
Crespo y Rodríguez SA: (38) Arancet v. 12, 433 a 3100; 26, 457 a 3400. Goenaga Biaus SRL: (89) Soto Goenaga vq. 12, 240 a 1700; Suc. Noetinger n. 35, 481 a 3300. Gogorza y Cía. SRL: (220) Álvaro v. 13, 461 a 3000; 13, 495 a 3100; Comer. de Carnes Romero Vaca v. 30, 518 a 3700; Peiretti nt. 34, 400 a 4500; 66, 361 a 4700; vq. 24, 400 a 4400; 25, 340 a 5000. Harrington y Lafuente SA: (30) San José v. 10, 512 a 3400; 15, 600 a 3600.
Irey Izcurdia y Cía. SA: (116) Clerici v. 17, 476 a 3300; 14, 485 a 3500; El Manucho vq. 14, 358 a 2300; 23, 410 a 2650; 20, 414 a 2750. Jáuregui Lorda SRL: (50) Empral v. 13, 465 a 2700; 10, 522 a 3000. Lartirigoyen & Oromí SA: (58) Imja vq. 16, 369 a 2000; 24, 406 a 2200; v. 18, 442 a 2500. Martín G. Lalor SA: (35) Asoc. Coop. de La Estación n. 10, 446 a 4600. Monasterio Tattersall SA: (118) Álvaro nt. 16, 409 a 4900; 12, 386 a 5000; 10, 380 a 5050; Lanceta vq. 16, 385 a 2200; v. 10, 440 a 2650; Mugnaga vq. 15, 280 a 5400.
Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (249) Altina Inversora v. 16, 497 a 3250; 19, 466 a 3370; Delpupo v. 13, 437 a 2450; 13, 473 a 3100; Est. Don Luis vq. 10, 384 a 2250; Fao Agrop. vq. 12, 462 a 3000; Mathet e Hijos n. 15, 467 a 5000; 31, 439 a 5200; nt. 34, 422 a 5200; Iruanyak nt. 44, 383 a 5320. Santamarina e Hijos SA: (62) Huelquen vq. 10, 350 a 2200; v. 11, 455 a 2300; Willis v. 13, 435 a 3150; 10, 474 a 3400. Wallace Hermanos SA: (70) Cajen nt. 37, 476 a 4400; Vita n. 28, 458 a 4700.
Otras consignaciones: Casa Usandizaga SA (53); Colombo y Colombo SA (4); Gananor Pujol SA (17); Hourcade Albelo y Cía. SA (27); Mendizábal A. J. y Cía. SA (28); Pedro Genta y Cía. SA (12).
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