Vacunos: escasa oferta en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La rueda de ventas de este miércoles en el Mercado Agroganadero (MAG) se concretó con una entrada de 2322 animales, descargados de 62 camiones. Las ventas tuvieron un trámite ágil y los valores fueron calificados como buenos para las distintas clasificaciones expuestas; dichos valores lograron mantenerse dentro de los niveles obtenidos en la jornada de ayer.

Los novillos, con 277 cabezas, alcanzaron los siguientes registros: $5200 con 439 kg; $5000 con 467 kg; y $4600 con 491 kg, y por las mejores vacas se pagó $3700 con 518 kg; $3500 con 452 kg, y $3400 con 439, 478 y con 512 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5320 con 367 y con 409 kg; $5300 con 305 kg, y $5100 con 367 kg, y en vaquillonas, $5400 con 280 kg; $5100 con 339 kg, y $4850 con 353 kg.

El detalle de venta fue 277 novillos; 690 novillitos; 449 vaquillonas; 697 vacas; 180 conservas, y 27 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3848,314, mientras que el peso promedio general resultó de 425 kilos. Detalle de venta: 277 novillos; 690 novillitos; 449 vaquillonas; 697 vacas; 180 conservas, y 27 toros. Base 10 cabezas.

Balcarce y Cía. SRL: (39) Peluffo n. 12, 440 kg a $3700; nt. 22, 450 a 3700. Blanco Daniel y Cía. SA: (156) El Porvenir n. 43, 486 a 4600; Sacco nt. 38, 354 a 4200; vq. 25, 311 a 4000; Todone vq. 17, 339 a 5100; 33, 294 a 5300. Brandemann Consignataria SRL: (30) Grassi n. 10, 478 a 4600. Campos y Ganados SA: (109) Caaby v. 10, 439 a 2650; Marangoni nt. 15, 400 a 4800; 13, 400 a 5000; 13, 367 a 5100; Maylukol v. 11, 758 a 3300. Casa Massola SA: (25) El Desconfío vq. 11, 425 a 2500; v. 10, 468 a 2700.

Colombo y Magliano SA: (545) Bravo nt. 10, 410 a 4920; 46, 394 a 4950; 17, 413 a 5000; El Recado vq. 53, 359 a 4700; 18, 353 a 4850; nt. 45, 408 a 490; 30, 371 a 5220; Est. Gan. San Antonio vq. 14, 342 a 4800; 16, 312 a 5150; nt. 20, 400 a 4700; 22, 370 a 4920; Jubete vq. 19, 338 a 4600; 16, 286 a 4900; 14, 334 a 5100; Milgus nt. 16, 430 a 4800; 32, 387 a 4900; Nazar Anchorena nt. 11, 330 a 4500; vq. 19, 312 a 4850; Simón vq. 10, 485 a 4200; 10, 357 a 4650; 14, 334 a 4700; Tozzi vq. 40, 333 a 5000.

Crespo y Rodríguez SA: (38) Arancet v. 12, 433 a 3100; 26, 457 a 3400. Goenaga Biaus SRL: (89) Soto Goenaga vq. 12, 240 a 1700; Suc. Noetinger n. 35, 481 a 3300. Gogorza y Cía. SRL: (220) Álvaro v. 13, 461 a 3000; 13, 495 a 3100; Comer. de Carnes Romero Vaca v. 30, 518 a 3700; Peiretti nt. 34, 400 a 4500; 66, 361 a 4700; vq. 24, 400 a 4400; 25, 340 a 5000. Harrington y Lafuente SA: (30) San José v. 10, 512 a 3400; 15, 600 a 3600.

Irey Izcurdia y Cía. SA: (116) Clerici v. 17, 476 a 3300; 14, 485 a 3500; El Manucho vq. 14, 358 a 2300; 23, 410 a 2650; 20, 414 a 2750. Jáuregui Lorda SRL: (50) Empral v. 13, 465 a 2700; 10, 522 a 3000. Lartirigoyen & Oromí SA: (58) Imja vq. 16, 369 a 2000; 24, 406 a 2200; v. 18, 442 a 2500. Martín G. Lalor SA: (35) Asoc. Coop. de La Estación n. 10, 446 a 4600. Monasterio Tattersall SA: (118) Álvaro nt. 16, 409 a 4900; 12, 386 a 5000; 10, 380 a 5050; Lanceta vq. 16, 385 a 2200; v. 10, 440 a 2650; Mugnaga vq. 15, 280 a 5400.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (249) Altina Inversora v. 16, 497 a 3250; 19, 466 a 3370; Delpupo v. 13, 437 a 2450; 13, 473 a 3100; Est. Don Luis vq. 10, 384 a 2250; Fao Agrop. vq. 12, 462 a 3000; Mathet e Hijos n. 15, 467 a 5000; 31, 439 a 5200; nt. 34, 422 a 5200; Iruanyak nt. 44, 383 a 5320. Santamarina e Hijos SA: (62) Huelquen vq. 10, 350 a 2200; v. 11, 455 a 2300; Willis v. 13, 435 a 3150; 10, 474 a 3400. Wallace Hermanos SA: (70) Cajen nt. 37, 476 a 4400; Vita n. 28, 458 a 4700.

Otras consignaciones: Casa Usandizaga SA (53); Colombo y Colombo SA (4); Gananor Pujol SA (17); Hourcade Albelo y Cía. SA (27); Mendizábal A. J. y Cía. SA (28); Pedro Genta y Cía. SA (12).