Vacunos: cierre de semana en positivo en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 5953 animales que hicieron un acumulado semanal de 21.081 animales, un 36,51% mayor a los 15.443 ingresados la semana anterior.

Las ventas tuvieron una demanda sostenida y los operadores de compra ejercieron competencia por todos los lotes expuestos de destacada calidad y terminación. El Índice General registró una suba respecto al miércoles del 0,51%, al pasar de 3671,146 a 3689,842 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 3,44%, tras variar de 4124,326 a 4266,147 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores perdieron un 7,28% en el General y ganaron un 1,49% en el Novillo frente a los 3979,786 y a los 4203,604 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 1055 cabezas, representaron el 17,76% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4800 con 433 kg; $4700 con 446m 454 y con 463 kg, y $4500 con 515 y con 552 kg. Por las mejores vacas se pagó $4450 con 441 kg; $4000 con 483 y con 506 kg, y $3900 con 523 kilos.

El detalle de venta fue 1055 novillos; 1231 novillitos; 1019 vaquillonas; 1984 vacas; 340 conservas, y 310 toros

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5300 con 347 kg; $5200 con 364 kg, y $5050 con 401 kg, y en vaquillonas, $5100 con 321 kg; $4600 con 375 kg, y $4450 con 409 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3689,842, mientras que el peso promedio general resultó de 450 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4266,147 con un promedio semanal de $4280,290. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4266,150 y el promedio semanal de $4280,310. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4322,820. Detalle de venta: 1055 novillos; 1231 novillitos; 1019 vaquillonas; 1984 vacas; 340 conservas, y 310 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Céa. SA: (252) El Mate Agropecuaria vq. 31, 263 kg a $2450; 34, 315 a 2500; El Pajonal n. 56, 460 a 4700; v. 43, 553 a 3600; Juamarita tr. 18, 548 a 2500; 13, 578 a 2700; Suri Pintado nt. 14, 426 a 4700; 15, 401 a 4800. Blanco Daniel y Cía. SA: (279) Badie vq. 20, 288 a 5300; Bianco tr. 13, 640 a 3600; v. 12, 511 a 3600; Galdo tr. 14, 756 a 3900; Grupo D y V nt. 30, 393 a 4800; 30, 375 a 5000; La Tercera nt. 33, 408 a 4800; vq. 12, 375 a 4600; Langueyu nt. 15, 347 a 5300; Baratcabal vq. 13, 321 a 5100.

Casa Massola SA: (166) Lena n. 26, 423 a 3500; 14, 409 a 3600; v. 13, 538 a 3000; 13, 500 a 3100; Rivarola v. 14, 510 a 3000; Suc. Mateos n. 15, 442 a 4000; nt. 15, 408 a 4000. Colombo y Magliano SA: (414) Bravo n. 15, 467 a 4750; Campiela v. 14, 484 a 3200; vq. 12, 400 a 3600; Diab n. 16, 483 a 3450; 32, 440 a 3600; Doña Ignacia vq. 17, 346 a 2400; El Recado v. 30, 582 a 3700; vq. 30, 316 a 5100; Haciendas y Lanas v. 45, 470 a 2000; Lovizio vq. 17, 428 a 3950; 21, 377 a 4100; Escobar vq. 17, 400 a 4500; 17, 371 a 4600; 13, 352 a 4700. Consignataria Melicurá SA: (172) La Boya vq. 24, 415 a 4200; Pastores v. 12, 454 a 3150; 24, 425 a 3200; 12, 435 a 3300; 12, 468 a 3400.

Crespo y Rodríguez SA: (89) Arieu Pereira Yraola n. 14, 497 a 3700; nt. 14, 454 a 3800; Salgado nt. 12, 351 a 3600; 15, 421 a 3800; vq. 14, 434 a 2500; 15, 405 a 2900. Dotras, Ganly SRL: (45) Gaviña v. 32, 528 a 3700. Ferias Agroazul SA: (106) Inst. Sales. Ntra. Sra. de Lujan nt. 43, 371 a 4600; 43, 357 a 4700. Gahan y Cía. SA: (102) Cría Martín nt. 27, 345 a 4200; vq. 13, 336 a 4000; La Sarita vq. 14, 340 a 4900. Ganadera Salliqueló SA: (61) Gilardi nt. 14, 355 a 5050; v. 29, 627 a 3600; vq. 17, 350 a 4800. Goenaga Biaus SRL: (117) Naiquel nt. 72, 457 a 4000; Noar n. 19, 445 a 4000; nt. 13, 418 a 4000.

Gogorza y Cía. SRL: (97) Doartero nt. 15, 390 a 4300. Harrington y Lafuente SA: (110) Canziani v. 12, 432 a 3600; Coya-Melu v. 14, 467 a 3600; Sarasola n. 12, 488 a 3900; 12, 563 a 4000; 13, 523 a 4100. Hourcade Albelo y Cía. SA: (34) Peirano vq. 12, 479 a 2900. Irey Izcurdia y Cía. SA: (124) Argendani nt. 30, 408 a 4600; Eledor Emprendimientos v. 15, 471 a 3300; 15, 442 a 3400; Stadler vq. 15, 349 a 4200. Iriarte Villanueva Enrique SA: (83) López n. 44, 495 a 4600; v. 17, 589 a 3550. Jáuregui Lorda SRL: (80) Recupero v. 14, 430 a 3400.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (280) Gaztambide vq. 13, 401 a 4300; 28, 385 a 4600; 14, 370 a 4700; Vejrup v. 14, 599 a 2500; 40, 503 a 2600; 21, 557 a 2700; 39, 589 a 2800. Lartirigoyen & Oromí SA: (72) F.I.C.A. n. 36, 460 a 4400; La Luisa v. 14, 505 a 3000. Llorente-Durañona SA: (210) Belaunzaran v. 12, 598 a 2600; Magsal n. 21, 525 a 3800; Quisara nt. 14, 424 a 4450; Rubio Aguirre vq. 19, 416 a 2500; v. 19, 495 a 2900. Martín G. Lalor SA: (293) Echenique vq. 30, 283 a 5150; Ramos e Hijos nt. 31, 412 a 4900; 30, 393 a 5000; 13, 387 a 5020; Koei vq. 12, 423 a 3050; Escobar n. 21, 448 a 4700; nt. 20, 431 a 4700; Rolón v. 13, 497 a 3200. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (415) Cacique Negro v. 27, 520 a 3300; Campo Cuatro nt. 18, 378 a 4900; 15, 379 a 4950; 12, 366 a 5040; El Pinar Agrop. n. 25, 504 a 4500; 13, 465 a 4600; González vq. 15, 317 a 4900; 16, 294 a 5000; Larrauri v. 13, 527 a 2900; Los Principios vq. 14, 362 a 4800; 14, 316 a 4900; Manos Verdes v. 12, 440 a 2300; vq. 13, 343 a 4000; Posavina n. 21, 473 a 4500; 14, 441 a 4600; Traverso v. 15, 544 a 3400.

Monasterio Tattersall SA: (481) Administración Agrícola v. 20, 535 a 3600; Barrios Barón nt. 19, 417 a 4760; 23, 384 a 4850; vq. 12, 327 a 4900; García vq. 12, 388 a 3450; 38, 351 a 3750; Gonalagro vq. 18, 387 a 2300; Honorato v. 13, 482 a 3000; Maschio n. 14, 434 a 4550; 15, 433 a 4600; Menéndez v. 16, 526 a 2700; Sillero v. 13, 507 a 3400; vq. 15, 308 a 5100; Supremo v. 12, 487 a 3300. Pedro Genta y Cía. SA: (113) Avendaño v. 24, 559 a 3600; Bernardi v. 13, 528 a 3700; Finnegan v. 12, 650 a 2500.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (598) Agosol vq. 14, 365 a 4800; Benedetti-Cerbino n. 14, 454 a 4650; nt. 27, 419 a 4800; Consignataria Jp vq. 35, 487 a 3900; Delfinagro v. 13, 505 a 3000; vq. 17, 435 a 3100; Lácteos Vidal v. 18, 533 a 2970; Las Mozuelas n. 36, 538 a 4500; Lombardo vq. 25, 344 a 5100; Escobar vq. 47, 374 a 4550; Monvale v. 18, 578 a 3750; Pemag nt. 31, 392 a 5050; 52, 366 a 5200; Posavina n. 34, 490 a 4500; 36, 471 a 4600; Rincón de Chillar vq. 20, 513 a 3520; Tapalgro n. 20, 464 a 4600; vq. 20, 422 a 4450. Santamarina e Hijos SA: (168) Battistessa n. 18, 460 a 4000; Carnes Ricas vq. 13, 366 a 4100; La Montonera Hnos. n. 19, 474 a 3400; nt. 20, 423 a 4200; Santamarina v. 31, 510 a 3700. Wallace Hermanos SA: (71) Bernaudo nt. 18, 300 a 4800; De Dominicis vq. 15, 340 a 2500.

Otras consignaciones: Aguirre Urreta Jorge SA (10); Balcarce y Cía. SRL (14); Brandemann Consignataria SRL (34); Campos y Ganados SA (11); Casa Usandizaga SA (54); Colombo y Colombo SA (54); Consignataria Nieva y Cía. SA (9); Gananor Pujol SA (52); Gregorio Aberasturi SRL (42); Heguy Hnos. y Cía. SA (30); Madelan SA (54); Nieva H. y Asociados SRL (33); Umc SA (51).