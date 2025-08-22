Vacunos: cierre de semana en positivo en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este viernes cerró la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 5195 animales que hicieron un acumulado semanal de 21.771 animales, casi idéntico a los 21.772 ingresados la semana anterior. Las ventas tuvieron una demanda activa y los operadores de compra ejercieron competencia por todas las categorías y clasificaciones expuestas.

El Índice General registró una suba respecto al miércoles del 5,03, al pasar de 2596,140 a 2726,791 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 10,32%, tras variar de 2974,656 a 3005,359 pesos por kilo. En el balance semanal los indicadores ganaron un 9,19% en el General y perdieron un 0,71% en el Novillo frente a los 2497,278 y a los 3026,815 pesos vigentes la semana anterior.

Los novillos, con 603 cabezas, representaron el 11,62% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $3350 con 470 kg; $330 con 489 kg, y $3250 con 438 y con 453 kg. Por las mejores vacas se pagó $3000 con 460 y con 526 kg; $2800 con 575 kg, y $2700 con 442, 495 y con 500 kilos.

El detalle de venta fue 1138 novillos; 2073 novillitos; 2771 vaquillonas; 2477 vacas; 641 conservas, y 281 toros ESV

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $3400 por 4 lotes de 316 a 360 kg; $3320 con 409 kg, y $3300 con 405 kg, y en vaquillonas, $3350 con 286 kg; $3150 con 364 kg, y $3120 con 391 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $2726,791, mientras que el peso promedio general resultó de 423 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $3005,359 con un promedio semanal de $3027,221. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $3005,359 y el promedio semanal de $3027,149. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $3051,889. Detalle de venta: 1138 novillos; 2073 novillitos; 2771 vaquillonas; 2477 vacas; 641 conservas, y 281 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (87) Agrop. Arg. Centro Sud n. 15, 447 kg a $2800; nt. 20, 336 a 3250; v. 16, 462 a 2000. Blanco Daniel y Cía. SA: (219) Cinalli Hermanos n. 16, 518 a 3200; Grupo D y V vq. 60, 338 a 3250. Brandemann Consignataria SRL: (92) El Mate de Ameghino nt. 13, 385 a 2950; 29, 391 a 3000; Migueltorena v. 16, 460 a 3000; vq. 16, 320 a 3200. Campos y Ganados SA: (150) Arrix nt. 13, 325 a 3350; Fantino v. 13, 575 a 2800; Tovagliari vq. 12, 416 a 2700; 12, 386 a 3150.

Casa Usandizaga SA: (60) El Zoilo de Morea vq. 15, 362 a 2000; Hapaypa vq. 13, 342 a 1850. Colombo y Colombo SA: (109) Comercialisadora La Hacienda vq. 53, 287 a 3300. Colombo y Magliano SA: (643) Agrop. La Criolla vq. 57, 352 a 3150; 23, 328 a 3290; Agrop. Los Grobitos vq. 32, 352 a 3150; 48, 326 a 3260; Bravo vq. 20, 342 a 3160; 43, 302 a 3300; Butynski v. 19, 543 a 2600; vq. 25, 404 a 3100; El Recado vq. 21, 375 a 2870; 19, 463 a 3000; 19, 420 a 3110; Exp. Agrop. Regino nt. 14, 420 a 2740; 14, 424 a 3260; Gamajo v. 14, 439 a 2450; vq. 15, 471 a 2700; 12, 508 a 2800; Grupo Bathis vq. 17, 339 a 2900; 17, 329 a 2950; 16, 339 a 3210; Sánchez v. 23, 551 a 2400; Maralmi Agrop. vq. 27, 398 a 2000; v. 12, 442 a 2250; Trapalco vq. 20, 310 a 3250.

Consignataria Melicurá SA: (83) Pastores vq. 16, 316 a 3250; 34, 299 a 3300. Consignataria Nieva y Cía. SA: (33) Industrial Fauval v. 16, 438 a 2200. Crespo y Rodríguez SA: (132) Aguaribay vq. 14, 390 a 3120; 15, 364 a 3150; 16, 332 a 3200; Drabble vq. 14, 432 a 2400; 15, 400 a 2500; 16, 389 a 2800; Pucheu nt. 12, 411 a 2650; 27, 357 a 2750. Dotras, Ganly SRL: (114) Est. La Dorita v. 14, 599 a 1500; vq. 35, 335 a 2250; 35, 331 a 2300; Marcolini Hnos. v. 13, 515 a 2500.

Gahan y Cía. SA: (271) Agrop. Celta v. 15, 487 a 2450; 22, 434 a 2550; Est. El Alba nt. 69, 356 a 3400; La Alameda Agrop. nt. 30, 357 a 3400; La Pezu; a Pampa v. 12, 442 a 1900; 13, 518 a 2100; Louge vq. 39, 370 a 2600; 20, 356 a 2650; 20, 357 a 2700; 21, 317 a 2800. Ganadera Salliqueló SA: (69) Ganadera Salliqueló vq. 49, 349 a 2700. Gananor Pujol SA: (76) Bruno v. 12, 458 a 1670. Harrington y Lafuente SA: (89) De Lusarreta vq. 16, 386 a 2600; Dosio v. 16, 515 a 2600; 18, 495 a 2700. Irey Izcurdia y Cía. SA: (113) Campora vq. 50, 322 a 3320; El Carpincho Ganadera v. 33, 480 a 2500. Iriarte Villanueva Enrique SA: (36) Hernández vq. 25, 305 a 2920. Jáuregui Lorda SRL: (88) Monayer nt. 14, 335 a 3050; 22, 313 a 3150; Mugnaga v. 27, 528 a 2650.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (63) Daneo n. 13, 470 a 2500. Llorente-Durañona SA: (51) Pazzaglia vq. 13, 485 a 2500; 17, 440 a 2600; 13, 401 a 2700.

Madelan SA: (210) Agrop. El Grillo v. 12, 570 a 2270; 12, 686 a 2280; Cepacia v. 16, 495 a 2440; 14, 461 a 2470; Comisso nt. 17, 405 a 3300; Las Marianas de Garre v. 14, 492 a 2460; Souza v. 14, 590 a 2420. Martín G. Lalor SA: (137) El Titi vq. 18, 365 a 2270; 13, 424 a 2400; Gaggiotti v. 17, 464 a 2600; 18, 469 a 2720; Ketran-Bonifacio vq. 24, 464 a 2900. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (274) Ballester v. 15, 514 a 2400; Chispala nt. 14, 413 a 3200; 14, 429 a 3220; Llobet vq. 29, 409 a 2600; 15, 395 a 2650; 30, 394 a 2700; 34, 372 a 2720; 18, 357 a 2750; Del Carretto vq. 14, 395 a 2200; 14, 421 a 2300; Huelquen vq. 15, 309 a 1900. Monasterio Tattersall SA: (731) Agrop. La Criolla vq. 50, 313 a 3250; 17, 294 a 3320; Arriegue nt. 12, 306 a 3270; Bravo v. 15, 460 a 2400; Campomax nt. 32, 440 a 3100; Cía. Inversora Agropecuaria v. 17, 486 a 2500; 22, 460 a 2600; Colagioia nt. 13, 337 a 3350; Agrop. Ojo de Agua vq. 33, 361 a 2600; Estab. Ganadero San Antonio v. 13, 491 a 2500; Formica v. 19, 505 a 2500; La Gueya nt. 12, 366 a 3300; 17, 345 a 3350; 17, 325 a 3400; Nicsor nt. 52, 337 a 3200; vq. 17, 308 a 3200; Tattersall Argentino nt. 12, 308 a 3400; vq. 94, 286 a 3300; 23, 292 a 3320; 17, 293 a 3350. Pedro Genta y Cía. SA: (30) Cosufi v. 30, 580 a 2570.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (631) Agrop. Las Helenas n. 35, 438 a 3250; nt. 24, 405 a 3270; 40, 413 a 3300; 19, 409 a 3320; Benedetti-Cerbino nt. 43, 410 a 3300; Degregori nt. 15, 375 a 2750; vq. 22, 302 a 3250; El Bornizo n. 36, 478 a 2900; Est. El Alba vq. 12, 309 a 3250; 23, 288 a 3300; Grassetti nt. 15, 376 a 3350; v. 12, 491 a 2600; Luchini vq. 37, 402 a 2100; Mengani Hnos. v. 98, 467 a 2000; Montoya vq. 18, 287 a 3200; 13, 331 a 3250; Monvale n. 78, 523 a 2900; Tres “T” nt. 26, 529 a 3000. Santamarina e Hijos SA: (57) Milagro v. 31, 525 a 2600. Wallace Hermanos SA: (35) Doña Herminia de Ruiz y Ruiz v. 14, 520 a 2450; 16, 442 a 2700.

Otras consignaciones: Goenaga Biaus SRL (26); Lartirigoyen & Oromí SA (32); Nieva H. y Asociados SRL (13); Umc SA (29).