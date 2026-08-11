Vacunos: comenzó la semana con alzas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Con una entrada de 8228 cabezas, se pagó $5350 por vaquillonas; el Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4390,641
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Este martes comenzó la operatoria semanal en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 8228 animales, descargados de 223 camiones. Los operadores de compra ejercieron franca competencia y otorgaron valores con ganancias para todas las categorías y clasificaciones expuestas.
El Índice General tuvo una suba respecto al viernes del 7,33%, al pasar de 3979,786 a 4008,964 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 4,45%, tras variar de 4203,604 a 4390,641 pesos por kilo. Los novillos, con 1611 cabezas, representaron el 19,61% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4800 con 438, 454 y con 511 kg; $4750 con 547 kg, y $4700 con 476 y con 485 kg. Por las mejores vacas se pagó $4400 con 431 kg; $4300 con 457 kg, y $4200 con 490 kilos.
Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5300 con 325 kg; $5100 con 355 y con 381 kg, $5000 con 391 kg y en vaquillonas, $5350 con 258 kg; $4800 con 351 kg, y $4500 con 395 kg.
El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $4008,964, mientras que el peso promedio general resultó de 434 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4390,641. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4436,855. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4390,652. Detalle de venta: 1611 novillos; 1944 novillitos; 2060 vaquillonas; 2220 vacas; 253 conservas, y 125 toros. Base 15 cabezas.
Asoc. de Coop. Argentinas: (196) Asoc. de Cooperativas nt. 43, 367 kg a $5080; Hippener n. 18, 485 a 4700; Melamed vq. 42, 425 a 4400. Balcarce y Cía. SRL: (32) Peluffo v. 18, 512 a 3600. Blanco Daniel y Cía. SA: (708) Araneo n. 22, 459 a 4500; Dinagro nt. 40, 399 a 4800; vq. 43, 375 a 4600; Grupo D y V vq. 44, 342 a 4800; Iturralde y Etchepare n. 41, 498 a 4600; 20, 440 a 4700; nt. 19, 455 a 4700; Juaristi vq. 42, 323 a 5200; Marroco vq. 18, 321 a 5200; Pittameglio nt. 34, 424 a 4800; 35, 352 a 5000; Rizzi n. 23, 548 a 4750; Baratcabal v. 24, 530 a 3700; Suárez Gorostizu n. 23, 505 a 4500; Tus vq. 19, 327 a 5000. Brandemann Consignataria SRL: (109) Don Ernesto vq. 21, 317 a 5100.
Campos y Ganados SA: (97) Agro Paraná v. 35, 533 a 3800; Maidana vq. 46, 366 a 2650. Casa Massola SA: (89) Sole n. 29, 512 a 4200. Casa Usandizaga SA: (83) El Zoilo de Morea vq. 19, 349 a 2550. Colombo y Colombo SA: (140) Laguna El Ñandú v. 45, 490 a 3600; 25, 564 a 3650; Trezza v. 30, 529 a 3600. Colombo y Magliano SA: (500) Cimero vq. 40, 307 a 4650; Duvillard Hnos. v. 18, 606 a 3770; Est. Gan. San Antonio vq. 22, 449 a 3900; Estancia La Josefina v. 23, 482 a 3470; Finlar vq. 34, 316 a 5100; Golpe de Agua n. 29, 500 a 4550; Icreva vq. 18, 301 a 4900; 36, 279 a 5000; Nardi nt. 27, 371 a 4400. Consignataria Blanes SRL: (30) Hernández vq. 25, 444 a 3600. Consignataria Melicurá SA: (175) La Guarida del Zorro n. 25, 529 a 4750; Pastores nt. 19, 349 a 5200; 21, 325 a 5300.
Dotras, Ganly SRL: (200) Est. San Javier de Rauch vq. 32, 345 a 4200; Ganadera Mapa n. 28, 446 a 4700; Ganly vq. 41, 411 a 4500; 28, 368 a 4600. Ferias Agroazul SA: (215) Bodegas y Viñedos Pucara v. 24, 503 a 3100; Inst. Sales. Ntra. Sra. de Luján nt. 86, 371 a 4600; La Juanita de Barreto v. 20, 625 a 2600. Gahan y Cía. SA: (194) Est. San Javier de Rauch vq. 48, 346 a 4200; Las Víboras vq. 35, 307 a 4500; 21, 290 a 4600; Escobar nt. 29, 426 a 4600. Gananor Pujol SA: (59) Laborde vq. 20, 375 a 2600.
Goenaga Biaus SRL: (149) Noar v. 21, 450 a 2500. Gogorza y Cía. SRL: (174) Gogorza nt. 23, 430 a 3800; Peiretti nt. 20, 380 a 4400; 19, 355 a 5100; 30, 327 a 5200. Gregorio Aberasturi SRL: (150) Laspiur v. 33, 502 a 3000; 21, 411 a 3500. Heguy Hnos. y Cía. SA: (104) Los Yuyos nt. 26, 405 a 4300. Irey Izcurdia y Cía. SA: (183) El Carpincho Ganadera n. 30, 481 a 4200; vq. 24, 370 a 4000. Iriarte Villanueva Enrique SA: (104) Campos n. 37, 505 a 4700; Lanzillotta n. 28, 465 a 4550. Jáuregui Lorda SRL: (114) Cepacla v. 32, 504 a 3720; Escobar nt. 22, 429 a 4600; 19, 406 a 4800.
Lanusse-Santillán y Cía. SA: (134) Lanusse n. 32, 465 a 4550; Ramón nt. 47, 336 a 5000. Lartirigoyen & Oromí SA: (222) Don Crescencio nt. 18, 380 a 4350; Jala La Juanita v. 25, 553 a 2800; Riglos v. 20, 531 a 3600; Sastre Inchauspe n. 37, 511 a 4800. Llorente-Durañona SA: (79) Cabaña Don Tomás nt. 29, 353 a 4200; Campetella Conti v. 22, 565 a 3000. Madelan SA: (249) Emidelia Solari Hnos. nt. 21, 349 a 5000; Isacar vq. 27, 395 a 4500. Martín G. Lalor SA: (469) Arrastua n. 28, 460 a 4700; Comp. de Tierras Tecka nt. 42, 349 a 5150; vq. 44, 312 a 5000; Da-Nes vq. 24, 315 a 5200; Lalor vq. 36, 452 a 4200; Ocen nt. 40, 411 a 5000; Podesta Hermanas v. 33, 469 a 2800; 34, 485 a 2900; Polo nt. 18, 378 a 3470. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (253) Lavalle v. 33, 544 a 3000; Pugnaloni v. 23, 441 a 2100.
Monasterio Tattersall SA: (841) Adm. Duhau vq. 22, 341 a 5020; 20, 327 a 5050; Algarra Hnos. nt. 23, 373 a 5100; 37, 378 a 5170; Elortegui v. 25, 452 a 3300; Exportlan n. 31, 485 a 4000; Bobbio vq. 67, 409 a 4300; Los Míos n. 57, 558 a 4000; Martín n. 37, 495 a 4000; Ruffatti vq. 18, 386 a 4600; Rurales Combes v. 24, 573 a 3400; Tattersall Argentino vq. 31, 286 a 5000; Zubigaray vq. 28, 397 a 4450. Pedro Genta y Cía. SA: (128) Fernandino v. 64, 537 a 3500.
Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (809) Benedetti-Cerbino n. 18, 438 a 4800; nt. 19, 426 a 4800; Chiesino nt. 20, 388 a 4900; El Reparo vq. 22, 258 a 5350; Fao Agrop. vq. 19, 503 a 3800; Finlar vq. 21, 364 a 4800; 51, 329 a 5050; Iruanyak nt. 19, 414 a 4900; 36, 383 a 5100; Escobar n. 41, 443 a 4600; Tronconi e Hijos v. 29, 528 a 3050; Maitatu Lur nt. 18, 333 a 5200; Monvale n. 39, 524 a 4000; Pemag nt. 32, 404 a 5000; 44, 390 a 5100; Tapalgro n. 32, 454 a 4800. Wallace Hermanos SA: (257) Rivolta e Hijos nt. 21, 349 a 4150; 19, 346 a 5150; vq. 18, 340 a 3900; 29, 330 a 4000; 18, 300 a 4400; Nieva v. 20, 505 a 3200; Rodríguez v. 18, 525 a 3300.
Otras consignaciones: Consignataria Nieva y Cía. SA (26); Crespo y Rodríguez SA (160); Harrington y Lafuente SA (64); S. L. Ledesma y Cía. SA (46); Umc SA (13).