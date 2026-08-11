Vacunos: comenzó la semana con alzas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este martes comenzó la operatoria semanal en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 8228 animales, descargados de 223 camiones. Los operadores de compra ejercieron franca competencia y otorgaron valores con ganancias para todas las categorías y clasificaciones expuestas.

El Índice General tuvo una suba respecto al viernes del 7,33%, al pasar de 3979,786 a 4008,964 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 4,45%, tras variar de 4203,604 a 4390,641 pesos por kilo. Los novillos, con 1611 cabezas, representaron el 19,61% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4800 con 438, 454 y con 511 kg; $4750 con 547 kg, y $4700 con 476 y con 485 kg. Por las mejores vacas se pagó $4400 con 431 kg; $4300 con 457 kg, y $4200 con 490 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5300 con 325 kg; $5100 con 355 y con 381 kg, $5000 con 391 kg y en vaquillonas, $5350 con 258 kg; $4800 con 351 kg, y $4500 con 395 kg.

El detalle de venta fue 1611 novillos; 1944 novillitos; 2060 vaquillonas; 2220 vacas; 253 conservas, y 125 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $4008,964, mientras que el peso promedio general resultó de 434 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4390,641. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4436,855. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4390,652. Detalle de venta: 1611 novillos; 1944 novillitos; 2060 vaquillonas; 2220 vacas; 253 conservas, y 125 toros. Base 15 cabezas.

Asoc. de Coop. Argentinas: (196) Asoc. de Cooperativas nt. 43, 367 kg a $5080; Hippener n. 18, 485 a 4700; Melamed vq. 42, 425 a 4400. Balcarce y Cía. SRL: (32) Peluffo v. 18, 512 a 3600. Blanco Daniel y Cía. SA: (708) Araneo n. 22, 459 a 4500; Dinagro nt. 40, 399 a 4800; vq. 43, 375 a 4600; Grupo D y V vq. 44, 342 a 4800; Iturralde y Etchepare n. 41, 498 a 4600; 20, 440 a 4700; nt. 19, 455 a 4700; Juaristi vq. 42, 323 a 5200; Marroco vq. 18, 321 a 5200; Pittameglio nt. 34, 424 a 4800; 35, 352 a 5000; Rizzi n. 23, 548 a 4750; Baratcabal v. 24, 530 a 3700; Suárez Gorostizu n. 23, 505 a 4500; Tus vq. 19, 327 a 5000. Brandemann Consignataria SRL: (109) Don Ernesto vq. 21, 317 a 5100.

Campos y Ganados SA: (97) Agro Paraná v. 35, 533 a 3800; Maidana vq. 46, 366 a 2650. Casa Massola SA: (89) Sole n. 29, 512 a 4200. Casa Usandizaga SA: (83) El Zoilo de Morea vq. 19, 349 a 2550. Colombo y Colombo SA: (140) Laguna El Ñandú v. 45, 490 a 3600; 25, 564 a 3650; Trezza v. 30, 529 a 3600. Colombo y Magliano SA: (500) Cimero vq. 40, 307 a 4650; Duvillard Hnos. v. 18, 606 a 3770; Est. Gan. San Antonio vq. 22, 449 a 3900; Estancia La Josefina v. 23, 482 a 3470; Finlar vq. 34, 316 a 5100; Golpe de Agua n. 29, 500 a 4550; Icreva vq. 18, 301 a 4900; 36, 279 a 5000; Nardi nt. 27, 371 a 4400. Consignataria Blanes SRL: (30) Hernández vq. 25, 444 a 3600. Consignataria Melicurá SA: (175) La Guarida del Zorro n. 25, 529 a 4750; Pastores nt. 19, 349 a 5200; 21, 325 a 5300.

Dotras, Ganly SRL: (200) Est. San Javier de Rauch vq. 32, 345 a 4200; Ganadera Mapa n. 28, 446 a 4700; Ganly vq. 41, 411 a 4500; 28, 368 a 4600. Ferias Agroazul SA: (215) Bodegas y Viñedos Pucara v. 24, 503 a 3100; Inst. Sales. Ntra. Sra. de Luján nt. 86, 371 a 4600; La Juanita de Barreto v. 20, 625 a 2600. Gahan y Cía. SA: (194) Est. San Javier de Rauch vq. 48, 346 a 4200; Las Víboras vq. 35, 307 a 4500; 21, 290 a 4600; Escobar nt. 29, 426 a 4600. Gananor Pujol SA: (59) Laborde vq. 20, 375 a 2600.

Goenaga Biaus SRL: (149) Noar v. 21, 450 a 2500. Gogorza y Cía. SRL: (174) Gogorza nt. 23, 430 a 3800; Peiretti nt. 20, 380 a 4400; 19, 355 a 5100; 30, 327 a 5200. Gregorio Aberasturi SRL: (150) Laspiur v. 33, 502 a 3000; 21, 411 a 3500. Heguy Hnos. y Cía. SA: (104) Los Yuyos nt. 26, 405 a 4300. Irey Izcurdia y Cía. SA: (183) El Carpincho Ganadera n. 30, 481 a 4200; vq. 24, 370 a 4000. Iriarte Villanueva Enrique SA: (104) Campos n. 37, 505 a 4700; Lanzillotta n. 28, 465 a 4550. Jáuregui Lorda SRL: (114) Cepacla v. 32, 504 a 3720; Escobar nt. 22, 429 a 4600; 19, 406 a 4800.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (134) Lanusse n. 32, 465 a 4550; Ramón nt. 47, 336 a 5000. Lartirigoyen & Oromí SA: (222) Don Crescencio nt. 18, 380 a 4350; Jala La Juanita v. 25, 553 a 2800; Riglos v. 20, 531 a 3600; Sastre Inchauspe n. 37, 511 a 4800. Llorente-Durañona SA: (79) Cabaña Don Tomás nt. 29, 353 a 4200; Campetella Conti v. 22, 565 a 3000. Madelan SA: (249) Emidelia Solari Hnos. nt. 21, 349 a 5000; Isacar vq. 27, 395 a 4500. Martín G. Lalor SA: (469) Arrastua n. 28, 460 a 4700; Comp. de Tierras Tecka nt. 42, 349 a 5150; vq. 44, 312 a 5000; Da-Nes vq. 24, 315 a 5200; Lalor vq. 36, 452 a 4200; Ocen nt. 40, 411 a 5000; Podesta Hermanas v. 33, 469 a 2800; 34, 485 a 2900; Polo nt. 18, 378 a 3470. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (253) Lavalle v. 33, 544 a 3000; Pugnaloni v. 23, 441 a 2100.

Monasterio Tattersall SA: (841) Adm. Duhau vq. 22, 341 a 5020; 20, 327 a 5050; Algarra Hnos. nt. 23, 373 a 5100; 37, 378 a 5170; Elortegui v. 25, 452 a 3300; Exportlan n. 31, 485 a 4000; Bobbio vq. 67, 409 a 4300; Los Míos n. 57, 558 a 4000; Martín n. 37, 495 a 4000; Ruffatti vq. 18, 386 a 4600; Rurales Combes v. 24, 573 a 3400; Tattersall Argentino vq. 31, 286 a 5000; Zubigaray vq. 28, 397 a 4450. Pedro Genta y Cía. SA: (128) Fernandino v. 64, 537 a 3500.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (809) Benedetti-Cerbino n. 18, 438 a 4800; nt. 19, 426 a 4800; Chiesino nt. 20, 388 a 4900; El Reparo vq. 22, 258 a 5350; Fao Agrop. vq. 19, 503 a 3800; Finlar vq. 21, 364 a 4800; 51, 329 a 5050; Iruanyak nt. 19, 414 a 4900; 36, 383 a 5100; Escobar n. 41, 443 a 4600; Tronconi e Hijos v. 29, 528 a 3050; Maitatu Lur nt. 18, 333 a 5200; Monvale n. 39, 524 a 4000; Pemag nt. 32, 404 a 5000; 44, 390 a 5100; Tapalgro n. 32, 454 a 4800. Wallace Hermanos SA: (257) Rivolta e Hijos nt. 21, 349 a 4150; 19, 346 a 5150; vq. 18, 340 a 3900; 29, 330 a 4000; 18, 300 a 4400; Nieva v. 20, 505 a 3200; Rodríguez v. 18, 525 a 3300.

Otras consignaciones: Consignataria Nieva y Cía. SA (26); Crespo y Rodríguez SA (160); Harrington y Lafuente SA (64); S. L. Ledesma y Cía. SA (46); Umc SA (13).