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Vacunos: comenzó la semana con subas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Con una entrada de 3863 cabezas, se pagó $4970 por novillos; el Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4252,097

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Frente a la escasa oferta, ocasionada por las lluvias registradas, los operadores del abasto y de la industria local ejercieron franca competencia para abastecerse y otorgaron valores con ganancias para casi todas las categorías expuestas
Frente a la escasa oferta, ocasionada por las lluvias registradas, los operadores del abasto y de la industria local ejercieron franca competencia para abastecerse y otorgaron valores con ganancias para casi todas las categorías expuestas

Este martes comenzó la operatoria semanal en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 3863 animales, descargados de 111 camiones. Frente a la escasa oferta, ocasionada por las lluvias registradas, los operadores del abasto y de la industria local ejercieron franca competencia para abastecerse y otorgaron valores con ganancias para casi todas las categorías expuestas, pese a no contar la mayoría de los lotes con la calidad esperada.

El Índice General tuvo una suba respecto al viernes último del 6,91%, al pasar de 3511,618 a 3754,309 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 0,37%, tras variar de 4236,467 a 4252,097 pesos por kilo.

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Los novillos, con 535 cabezas, representaron el 13,88% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4770 con 439 kg; $4670 con 502 kg, y $4620 con 480 kg. Por las mejores vacas se pagó $4320 con 447 kg; $4200 con 461 kg, y $3500 con 541 kilos.

El detalle de venta fue 535 novillos; 975 novillitos; 818 vaquillonas; 1251 vacas; 163 conservas, y 111 toros
El detalle de venta fue 535 novillos; 975 novillitos; 818 vaquillonas; 1251 vacas; 163 conservas, y 111 toros

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5480 con 312 kg; $5200 por 4 lotes de 349 a 377 kg, y $5100 con 416 kg, y en vaquillonas, $5500 con 265 kg; $5000 con 351 y con 358 kg, y $4400 con 401 kg.

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El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3754,309 mientras que el peso promedio general resultó de 435 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4252,097. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4252,097. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4461,014. Detalle de venta: 535 novillos; 975 novillitos; 818 vaquillonas; 1251 vacas; 163 conservas, y 111 toros. Base 10 cabezas.

Asoc. de Coop. Argentinas: (115) Asoc. de Cooperativas nt. 17, 396 kg a $4600; 15, 407 a 4750; 15, 403 a 4800; 16, 395 a 5000; 17, 380 a 5070; vq. 20, 390 a 4600; Schenone nt. 11, 361 a 4800. Balcarce y Cía. SRL: (36) Leloir v. 12, 453 a 2550. Blanco Daniel y Cía. SA: (454) Anton v. 34, 489 a 3100; Barbero nt. 10, 400 a 5000; 20, 380 a 5100; El Choli vq. 40, 421 a 4250; González v. 22, 341 a 1850; Grupo D y V n. 28, 445 a 4600; nt. 29, 405 a 4800; Indulac v. 20, 681 a 3000; Mi Tata nt. 30, 351 a 5200; vq. 48, 309 a 5400; Pittameglio nt. 35, 417 a 4700; 30, 349 a 5200; Rizzi n. 30, 551 a 4500; Baratcabal n. 36, 476 a 4300; vq. 14, 477 a 4000. Brandemann Consignataria SRL: (70) Camps n. 11, 460 a 4400; vq. 17, 379 a 4700; Migueltorena n. 32, 493 a 4500.

Campos y Ganados SA: (139) Don Benjamín v. 11, 530 a 3000; 23, 583 a 3300; González mt. 13, 395 a 5000; vq. 17, 350 a 5000; 20, 310 a 5300; La Asunción Agrop. nt. 14, 420 a 4250; 32, 415 a 5000. Casa Massola SA: (32) Martínez Leanes n. 10, 475 a 2800; 20, 495 a 3000. Casa Usandizaga SA: (92) Amondarain v. 12, 521 a 2200. Colombo y Magliano SA: (347) Agro Los Lobos vq. 24, 330 a 2000; 11, 311 a 2100; 34, 297 a 2200; Biofeeds Argentina nt. 14, 375 a 3750; Bravo v. 10, 519 a 3500; vq. 10, 461 a 4200; Coito Hnos. vq. 12, 401 a 2100; 17, 367 a 4100; Garruchos v. 10, 492 a 2400; 17, 565 a 3400; Simón v. 21, 500 a 2450; 15, 475 a 2600. Consignataria Blanes SRL: (48) Establecimiento Rancho Grande vq. 17, 388 a 2300; v. 13, 457 a 2600; 10, 505 a 3000.

Consignataria Melicurá SA: (11) Isenhofer v. 11, 526 a 3100. Crespo y Rodríguez SA: (56) Estab. Tatay v. 10, 676 a 2500; 12, 714 a 2900; Salgado n. 20, 496 a 3500. Dotras, Ganly SRL: (124) Ganadera Mapa n. 24, 464 a 4400; 43, 484 a 4500; nt. 11, 431 a 4600; v. 13, 471 a 3300; vq. 33, 373 a 4600. Ganadera Salliqueló SA: (68) Don Benjamín v. 13, 450 a 3100; Hijos de Bruno n. 15, 455 a 4500; nt. 14, 428 a 4600. Gananor Pujol SA: (83) Lácteos La Sagrada v. 13, 600 a 2280; 13, 626 a 2400. Gogorza y Cía. SRL: (138) Fernández vq. 13, 324 a 4700; Souto vq. 28, 415 a 2800; Zavala nt. 28, 408 a 4100; 41, 407 a 4200. Harrington y Lafuente SA: (28) Catalpa Agrop. vq. 15, 410 a 3300. Heguy Hnos. y Cía. SA: (34) Ganad. Los Álamos v. 10, 445 a 2200. Irey Izcurdia y Cía. SA: (74) Biofeeds Argentina nt. 11, 387 a 3600.

Iriarte Villanueva Enrique SA: (60) Cazaux vq. 12, 394 a 2250; v. 16, 491 a 3000; 21, 487 a 3100. Jáuregui Lorda SRL: (207) Boucinha nt. 16, 428 a 4670; 39, 410 a 4800; vq. 14, 310 a 5220; Cabaña El Respiro n. 27, 477 a 4200; Scheper v. 14, 576 a 3300; Peyron nt. 10, 435 a 4700; Rucanahuel n. 19, 492 a 4600; 17, 480 a 4620; 14, 502 a 4670. Lartirigoyen & Oromí SA: (62) Marotta nt. 11, 376 a 4500; vq. 11, 342 a 4400; Trezza v. 10, 588 a 3300; 20, 541 a 3500. Madelan SA: (125) Canajuca vq. 22, 358 a 2160; Don Placido vq. 15, 418 a 4200; 30, 395 a 4300; 15, 369 a 4500. Martín G. Lalor SA: (150) Bolontrade vq. 15, 387 a 4750; 40, 355 a 4900; Da-Nes vq. 13, 356 a 4900; 37, 339 a 5100; nt. 21, 364 a 5100. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (136) Arotcarena nt. 13, 366 a 5140; vq. 15, 463 a 3450; 16, 412 a 4000; 19, 345 a 4400; Di Pace vq. 13, 373 a 2200; 12, 384 a 2280.

Monasterio Tattersall SA: (317) Agropecuaria Campo Alto nt. 24, 465 a 4600; 19, 429 a 4960; Álvaro nt. 13, 392 a 5000; vq. 13, 369 a 4200; 15, 401 a 4400; Est. Los Laureles vq. 10, 406 a 4350; 10, 376 a 4600; Exportlan n. 21, 485 a 4500; Martín n. 37, 488 a 3800; Nicsor vq. 20, 292 a 5450; 15, 265 a 5500; Suc. Agrasar nt. 11, 364 a 5100; vq. 10, 335 a 5300. Pedro Genta y Cía. SA: (33) La Zulema v. 13, 440 a 2900.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (499) Agroset v. 16, 522 a 2100; 12, 560 a 2200; Álvaro nt. 18, 397 a 4900; vq. 18, 374 a 4750; 12, 381 a 4800; Aristizabal v. 19, 505 a 2300; Blasfer n. 14, 454 a 4550; 28, 439 a 4770; Chiesino vq. 20, 367 a 4970; 20, 358 a 5000; Cresud nt. 34, 387 a 5150; 16, 377 a 5200; Fernando v. 12, 474 a 2300; Grassetti v. 15, 461 a 3000; 12, 496 a 3400; Iruanyak n. 12, 453 a 4700; nt. 30, 416 a 5100; La Greca v. 11, 486 a 3000; Ranchito María Inés tr. 14, 652 a 2800; San Hermenegildo v. 11, 436 a 2600; 17, 446 a 2870; Sánchez Negrete vq. 16, 321 a 5170; 22, 302 a 5300; Zabalo nt. 10, 337 a 4500. Santamarina e Hijos SA: (65) Agrop. El 26 nt. 65, 410 a 4800. S. L. Ledesma y Cía. SA: (67) Lahore v. 11, 503 a 3100; 23, 464 a 3150. Umc SA: (25) Santa Inés del Plata v. 10, 508 a 2350; 10, 661 a 2600. Wallace Hermanos SA: (126) La Sara nt. 30, 440 a 4700; 35, 410 a 4900; 15, 359 a 5200; Messler vq. 14, 364 a 4400; 29, 297 a 4700.

Otras consignaciones: Hourcade Albelo y Cía. SA (4).

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