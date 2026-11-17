Este martes comenzó la operatoria semanal en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 10.286 animales descargados de 241 camiones. Los operadores del abasto y de la industria local ejercieron franca competencia para abastecerse y otorgaron valores con ganancias para todas las categorías expuestas.

El Índice General tuvo una suba respecto al viernes último del 7,09%, al pasar de 3461,554 a 3706,931 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 3,78%, tras variar de 3929,883 a 4078,588 pesos por kilo.

Los novillos, con 1745 cabezas, representaron el 20,6% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4600 con 440 kg; $4550 con 503 kg, y $4420 con 492 kg. Por las mejores vacas se pagó $3550 con 452 kg; $3400 con 489 kg, y $3170 con 660 kilos.

El detalle de venta fue 1745 novillos; 2292 novillitos; 3093 vaquillonas; 2551 vacas; 269 conservas, y 241 toros ESV

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5000 con 333 y con 343 kg; $4800 por 5 lotes de 328 a 373 kg, y $4700 por varios lotes de 350 a 400 kg, y en vaquillonas, $5000 con 272 y con 295 kg; $4500 por varios lotes de 284 a 358 kg, y $4300 por varios lotes de 252 a 394 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3706,931 mientras que el peso promedio general resultó de 429 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4078,588. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4081,057. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4125,949. Detalle de venta: 1745 novillos; 2292 novillitos; 3093 vaquillonas; 2551 vacas; 269 conservas, y 241 toros. Base 18 cabezas.

Asoc. de Coop. Argentinas: (319) Asoc. de Cooperativas nt. 27, 338 kg a $4650; vq. 19, 357 a 4400; Burgardt v. 30, 476 a 3160; Cooperativa La Ganadera General nt. 43, 402 a 4300. Balcarce y Cía. SRL: (93) Hermanos Peluffo n. 26, 492 a 4300; San José de la Colina v. 33, 502 a 3100. Blanco Daniel y Cía. SA: (944) Agro Semina vq. 48, 330 a 4600; Blain n. 23, 480 a 4200; Christiansen nt. 22, 421 a 4600; Clusters vq. 50, 295 a 5000; El Porvenir vq. 50, 355 a 4500; Grupo D y V vq. 60, 390 a 4300; Hillairet nt. 55, 391 a 4400; Pross vq. 32, 312 a 4800; Rizzi n. 22, 570 a 4500; Rizzi H. n. 24, 595 a 4500; Russo nt. 21, 386 a 4700; Santandrea n. 32, 495 a 4400; vq. 19, 348 a 4600; 19, 321 a 4800; Wisky nt. 30, 333 a 5000.

Casa Massola SA: (106) Calyx Tierra vq. 60, 371 a 4200; Rivarola nt. 46, 376 a 4000. Casa Usandizaga SA: (108) Ganadera La Providencia vq. 20, 275 a 4800; 20, 278 a 4850; Migration v. 22, 469 a 3000. Colombo y Colombo SA: (182) Est. San Sebastián nt. 62, 405 a 4000; vq. 31, 343 a 3800; Rincón de la Laguna v. 21, 489 a 3400; vq. 23, 316 a 4500. Colombo y Magliano SA: (713) Bravo vq. 19, 321 a 4500; 38, 297 a 4900; Colombo y Magliano vq. 22, 287 a 4350; Cosqui vq. 20, 318 a 4000; Da-Nes vq. 22, 308 a 4700; nt. 26, 425 a 4500; Fundación Inst. Leloir nt. 20, 423 a 4420; 21, 378 a 4760; Ganados Don Raulio vq. 38, 287 a 4900; Grazia vq. 38, 398 a 4100; Hijos de Vincenti n. 23, 503 a 4350; La Escampada vq. 30, 373 a 3300; La Estelita n. 25, 452 a 3900; Serrago n. 19, 492 a 4420. Consignataria Blanes SRL: (56) García n. 19, 437 a 4550.

Consignataria Melicurá SA: (186) Almarmat v. 18, 544 a 3100; Est. Los Manantiales nt. 20, 428 a 4500; 21, 401 a 4550; La Guarida del Zorro v. 21, 517 a 3000. Crespo y Rodríguez SA: (162) Drabble vq. 18, 364 a 3500; El Indio de Juárez nt. 24, 388 a 4600. Dotras, Ganly SRL: (354) Ganadera Mapa v. 20, 488 a 3150; 18, 452 a 3550; vq. 48, 393 a 4200; Ganly Agropecuaria nt. 27, 391 a 3500; Ganly vq. 18, 367 a 4300; Gaviña vq. 30, 372 a 3800; J.B.A. v. 74, 467 a 3100; Salvadori vq. 51, 352 a 4400. Ferias Agroazul SA: (121) Bodegas y Viñedos Pucara vq. 24, 335 a 4000; 20, 307 a 4200.

Gahan y Cía. SA: (50) Land-Management nt. 18, 372 a 4650. Gananor Pujol SA: (240) C.O.P.I.C.A. v. 25, 502 a 2200; Jala La Juanita n. 32, 514 a 4000; Maeti Pecuaria vq. 22, 302 a 4750; Vicampo nt. 18, 400 a 4520. Goenaga Biaus SRL: (40) Vibeke nt. 30, 396 a 4000. Gogorza y Cía. SRL: (219) Peiretti vq. 45, 322 a 3500; 32, 335 a 3600; 32, 362 a 3700; 20, 366 a 3800. Harrington y Lafuente SA: (122) Grondona n. 40, 487 a 4400; Kawil Sq nt. 25, 370 a 4400; Escobar de Campomar v. 35, 510 a 3000. Irey Izcurdia y Cía. SA: (227) Agrop. Los Pinares vq. 18, 349 a 4300; Agropecuaria La Madera n. 56, 466 a 3800; Biofeeds Argentina vq. 18, 268 a 4700.

Iriarte Villanueva Enrique SA: (38) Beheran Sarciat n. 20, 466 a 4400. Jáuregui Lorda SRL: (279) Agrop. Los Pinares vq. 20, 364 a 4200; Blasfer nt. 42, 397 a 4700; De Los Heros nt. 29, 385 a 4700; La Ropa vq. 23, 316 a 4750; 25, 286 a 4850; López Seco v. 30, 567 a 3200. Lartirigoyen & Oromí SA: (266) Agrop. Dos Pares vq. 50, 296 a 4000; 20, 285 a 4100; 20, 333 a 4300; Avenales vq. 42, 423 a 2400; v. 30, 437 a 2500; Sastre Inchauspe vq. 34, 305 a 4700.

Llorente-Durañona SA: (227) Cabaña Don Tomás nt. 18, 427 a 4000; 25, 401 a 4100; Huarte vq. 31, 252 a 4300; La Mary de Ferreiro nt. 32, 472 a 2900; Proysol n. 18, 548 a 3500. Madelan SA: (338) Bianucci vq. 24, 319 a 4520; Agrop. Don Carlos nt. 20, 382 a 4550; vq. 20, 351 a 4250; Harriott nt. 20, 388 a 4450; vq. 21, 349 a 4100; Ranchito María Inés v. 37, 501 a 3150; San Mariano n. 54, 453 a 4500. Martín G. Lalor SA: (479) Da-Nes vq. 35, 300 a 4900; El Combate nt. 69, 390 a 4700; vq. 23, 312 a 4800; Duche de Landi n. 28, 449 a 3800; Garfín Agro nt. 22, 424 a 4400; Landi Duche n. 34, 458 a 3700; Marques Da Conceicao v. 18, 506 a 3000; Portela nt. 18, 420 a 3900; Veliz nt. 25, 413 a 4400. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (439) Clavier nt. 23, 429 a 4450; Llobet vq. 18, 391 a 3600; Fundación Funisal vq. 20, 347 a 4400; 20, 325 a 4600; Teti vq. 23, 403 a 3600.

Monasterio Tattersall SA: (1129) Agropaso vq. 30, 324 a 4300; Algarra Hnos. nt. 60, 398 a 4650; Barrios Barón vq. 18, 323 a 4400; 18, 320 a 4550; 27, 310 a 4650; Bernal nt. 19, 387 a 4550; E.N. Asesoramiento Agrop. nt. 21, 371 a 4650; El Inca de Alsina nt. 20, 358 a 4550; Ercom vq. 19, 304 a 4650; Ipsden nt. 25, 387 a 4600; Irigoyen v. 19, 518 a 2500; La Isgra vq. 29, 337 a 4400; Maschio nt. 30, 410 a 4250; v. 38, 487 a 3000; Munarriz nt. 24, 400 a 4450; Teresa Josefina nt. 19, 394 a 3900; Vicente nt. 21, 427 a 4250. Pedro Genta y Cía. SA: (323) Campagro vq. 20, 401 a 2600; Lambertini vq. 18, 309 a 4600; Los Siete Ombúes vq. 24, 424 a 3000; Zapiola nt. 20, 435 a 3200; vq. 20, 370 a 3200.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (708) Acopiadora de Granos n. 41, 499 a 3700; Bollero n. 20, 446 a 4400; Iruanyak n. 28, 504 a 4550; La Cubana vq. 29, 314 a 3800; Moss Jacinto vq. 37, 370 a 4350; Pemag nt. 31, 394 a 4700; Regueira n. 26, 494 a 4300; 42, 476 a 4400; San Mariano n. 54, 458 a 4500; Zingira v. 19, 478 a 2500. S. L. Ledesma y Cía. SA: (152) De Durañona e Hijos nt. 38, 422 a 4300; Fava v. 21, 503 a 3000; La Reserva Best Beet Tandil vq. 20, 375 a 2500. Wallace Hermanos SA: (213) Agroganad. La Atrevida nt. 30, 371 a 4200; Agropecuaria Ejes v. 26, 589 a 3150; Mayordomo vq. 26, 328 a 4500; 30, 320 a 4650.

Otras consignaciones: Álzaga Unzué y Cía. SA (8); Brandemann Consignataria SRL (116); Campos y Ganados SA (49); Lanusse-Santillán y Cía. SA (57); Nieva H. y Asociados SRL (27); Santamarina e Hijos SA (14).