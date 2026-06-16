Vacunos: comenzó la semana con una entrada acotada y bajas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este martes comenzó la operatoria de la semana en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 5892 animales, descargados de 152 camiones jaula. Pese a la escasa oferta, los operadores del abasto y de la industria local trabajaron de forma selectiva y de acuerdo a sus necesidades inmediatas, se ejerció mayor competencia sobre los lotes de calidad definida. El Índice General registró una baja respecto al viernes último del 2,93%, al pasar de 3757,532 a 3647,354 pesos, mientras que, el Índice Novillo perdió un 3,70%, tras variar de 4292,225 a 4133,414 pesos por kilo.

Los novillos, con 910 cabezas, representaron el 15,56% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4600 por varios lotes de 435 a 483 kg; $4450 con 487 kg, y $4200 con 534 kg. Por las mejores vacas se pagó $4150 con 433 kg; $3850 con 451 kg, y $3600 con 522 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5400 con 317 kg; $5300 con 359 kg, y $5000 por 4 lotes de 363 a 393 kg, y en vaquillonas, $5400 con 278 kg; $4820 con 351 kg, y $4540 con 400 kg.

El detalle de venta fue 910 novillos; 1544 novillitos; 1085 vaquillonas; 1659 vacas; 535 conservas, y 115 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3647,354, mientras que el peso promedio general resultó de 432 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4133,414. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4133,418. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4261,482. Detalle de venta: 910 novillos; 1544 novillitos; 1085 vaquillonas; 1659 vacas; 535 conservas, y 115 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (127) Est. El 30 de Diciembre vq. 19, 402 kg a $3700; 15, 353 a 4400; 15, 327 a 4500. Asoc. de Coop. Argentinas: (248) Angelozzi v. 12, 520 a 3300; Asoc. de Cooperativas nt. 93, 379 a 4800; Dornes v. 12, 460 a 3100; La Meliquina vq. 45, 338 a 2150; v. 12, 503 a 3300; Moriones v. 13, 586 a 3550. Balcarce y Cía. SRL: (77) Hermanos Peluffo n. 19, 465 a 3500; nt. 16, 436 a 3500; San José de la Colina v. 18, 444 a 2600. Blanco Daniel y Cía. SA: (795) Agropecuaria Sauce Pintos n. 41, 567 a 4000; v. 20, 606 a 3200; Biofeld nt. 40, 384 a 4800; 17, 350 a 5100; Cravero nt. 60, 416 a 4700; Dinagro nt. 54, 410 a 4400; vq. 36, 382 a 4500; Don Francisco Agropecuaria nt. 43, 387 a 4800; El Avestruz v. 33, 542 a 3200; Grupo D y V nt. 27, 412 a 4600; 30, 378 a 4900; Hillairet n. 33, 475 a 4300; nt. 60, 414 a 4650; Maisonnave vq. 29, 407 a 3700; Minujin nt. 13, 404 a 3200; Juaristi nt. 41, 347 a 5200; vq. 16, 340 a 5000; 17, 315 a 5200; Servis nt. 74, 419 a 4650; Vientos del Sol nt. 17, 331 a 5000; Vissani nt. 33, 435 a 4500; 32, 418 a 4700.

Brandemann Consignataria SRL: (181) Gallarato vq. 17, 355 a 4750; La Dormida v. 33, 443 a 2000; Lovagnini v. 23, 478 a 3300; Re vq. 21, 355 a 4550; Rivero vq. 13, 345 a 4300. Campos y Ganados SA: (109) Marangoni nt. 12, 453 a 4200; 12, 435 a 4300; 12, 407 a 4600; 24, 385 a 4800; Maylukol v. 13, 845 a 2800. Casa Usandizaga SA: (70) Maillos v. 12, 444 a 3200. Colombo y Colombo SA: (53) Agropecuaria Los Ranchos v. 17, 494 a 2500. Colombo y Magliano SA: (274) Echeverría vq. 12, 380 a 2850; 16, 379 a 3850; 15, 373 a 3930; El Recado vq. 62, 338 a 5000; 20, 298 a 5200; Grupo Constr. Bs. As.-Rosario v. 21, 501 a 2620; Luiszar vq. 12, 373 a 4400; Milgus nt. 30, 433 a 4500; vq. 30, 389 a 4400; Saifica Inmobiliaria nt. 30, 368 a 3800.

Consignataria Blanes SRL: (25) Santa Inés del Plata vq. 12, 400 a 2500; v. 13, 501 a 2600. Consignataria Melicurá SA: (136) Lamarche Hermanos n. 40, 502 a 4300; Milanese n. 38, 505 a 4000. Crespo y Rodríguez SA: (57) Arancet nt. 15, 402 a 4300; 16, 369 a 4500; Salgado n. 15, 490 a 3400. Dotras, Ganly SRL: (122) Ganadera Mapa n. 60, 483 a 4500; v. 14, 520 a 340000; Paletta nt. 26, 363 a 5000. Ferias Agroazul SA: (132) Andre Lavalle vq. 19, 355 a 4000. Ganadera Salliqueló SA: (40) Montero nt. 14, 420 a 3900; Tornes Hermanos n. 14, 456 a 3900; vq. 12, 331 a 4200. Gananor Pujol SA: (56) Bonavita vq. 15, 383 a 2250; Bruno vq. 14, 378 a 2000. Goenaga Biaus SRL: (198) Agrop. El Triángulo v. 15, 504 a 2400; Berardi n. 22, 563 a 3400; Inpilma v. 29, 459 a 2500; 12, 454 a 2800.

Gogorza y Cía. SRL: (179) Álvaro nt. 18, 355 a 4400; vq. 29, 341 a 4000; Gogorza n. 49, 440 a 4100; Hourcade n. 21, 466 a 3700; Hourcade n. 15, 465 a 3700. Harrington y Lafuente SA: (76) Campomar e Hijos v. 35, 494 a 3500; Mayoral vq. 12, 440 a 3600. Irey Izcurdia y Cía. SA: (119) Argendani nt. 13, 416 a 4700; 17, 369 a 5000; 12, 329 a 5200; Granja Tres Arroyos v. 20, 512 a 2100. Jáuregui Lorda SRL: (133) Concha nt. 13, 422 a 4650; vq. 19, 425 a 4350; 16, 375 a 4600; La Yapa vq. 12, 420 a 2400; Los Potrerillos vq. 50, 278 a 5400.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (103) Cuchitos v. 13, 450 a 2700. Lartirigoyen & Oromí SA: (156) Campo y Producción n. 22, 450 a 4500; Trezza v. 14, 524 a 3300; 15, 580 a 3400; La Eloisa vq. 19, 316 a 2200; 12, 392 a 2350; Teodelina v. 12, 467 a 3000; 14, 613 a 3400; 16, 506 a 3500. Llorente-Durañona SA: (182) Cabaña Don Tomás nt. 43, 386 a 5000; Fortasin n. 18, 475 a 3500; 25, 458 a 4500; La Mary de Ferreiro vq. 39, 315 a 1700; López v. 12, 495 a 2000. Madelan SA: (69) Delmenico nt. 12, 383 a 4900; San Pedro Agropecuaria v. 25, 539 a 2800.

Martín G. Lalor SA: (427) Agroganadera Francruz vq. 17, 398 a 4300; Angus del Océano Chico v. 38, 501 a 3200; El Combate nt. 46, 323 a 5300; 34, 317 a 5400; Ferro nt. 37, 335 a 5300; Morrone v. 17, 432 a 2270; Polo v. 12, 495 a 2400; Zanotti n. 14, 449 a 4000; nt. 24, 382 a 4500; vq. 12, 269 a 5300. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (196) Mendizábal vq. 19, 386 a 4500; 20, 350 a 4650; Est. San Martín de Manolo v. 14, 458 a 2300; Miqueo v. 12, 460 a 2700; S.A.C.A.G.A.M. n. 15, 491 a 4350; 16, 464 a 4400; Santa Clara vq. 12, 410 a 2300.

Monasterio Tattersall SA: (581) Innovaciones Tecnológicas Agro n. 24, 461 a 4500; nt. 15, 425 a 4650; 24, 400 a 4900; Las Víboras v. 14, 456 a 2200; 36, 488 a 2600; Los Potrerillos vq. 50, 268 a 5300; Manazzoni v. 16, 489 a 2700; Pérez vq. 20, 399 a 1900; Ruffatti nt. 26, 334 a 5150; vq. 27, 400 a 4540; 12, 349 a 4860; 14, 293 a 5200; Salentinos v. 17, 588 a 2300. Pedro Genta y Cía. SA: (86) Becana vq 19, 427 a 2350; Bonnaterre v. 14, 431 a 2700.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (282) Comer. de Carnes Romero Vaca vq. 15, 433 a 4150; Ghergo nt. 29, 399 a 4600; 16, 375 a 4700; Marjoma n. 17, 444 a 4400; vq. 14, 376 a 4500; Monvale n. 13, 487 a 4450; v. 13, 502 a 3350; Pemag nt. 37, 353 a 5300; Regueira n. 31, 479 a 4300; 15, 464 a 4350; 34, 451 a 4400. S. L. Ledesma y Cía. SA: (82) Grial Agropecuaria nt. 12, 383 a 3600; 47, 361 a 3800; v. 13, 458 a 2000. Wallace Hermanos SA: (125) Messler n. 13, 521 a 3800; 23, 465 a 3900; Mogni vq. 49, 350 a 4820; Tres “T” n. 25, 464 a 4400; nt. 14, 420 a 4600.

Otras consignaciones: Consignataria Nieva y Cía. SA (30); Gahan y Cía. SA (10).