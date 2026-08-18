Vacunos: comienzo de semana con subas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este martes comenzó la operatoria semanal en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas con un ingreso de 4490 animales, descargados de 120 camiones. Frente a la escasa oferta, los operadores del abasto y de la industria local ejercieron franca competencia para abastecerse y otorgaron valores con ganancias para casi todas las categorías expuestas, pese a no contar la mayoría de los lotes con la calidad esperada.

El Índice General tuvo una suba respecto al viernes último del 7,61%, al pasar de 3689,842 a 3970,575 pesos, mientras que, el Índice Novillo ganó un 2,75%, tras variar de 4266,147 a 4383,697 pesos por kilo. Los novillos, con 576 cabezas, representaron el 12,91% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4700 con 458 y con 466 kg; $4600 con 478 y con 565 kg, y $4550 con 516 kg. Por las mejores vacas se pagó $4340 con 442 kg; $3870 con 512 kg, y $3700 con 488 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5250 con 327 y con 339 kg; $5200 con 331 y con 379 kg, y $4850 con 398 y con 408 kg, y en vaquillonas, $5200 con 299 kg; $4800 con 353 kg, y $4450 con 408 kg.

El detalle de venta fue 576 novillos; 1365 novillitos; 1048 vaquillonas; 1268 vacas; 60 conservas, y 146 toros ESV

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3970,575 mientras que el peso promedio general resultó de 426 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4383,697. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4383,697. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4372,814. Detalle de venta: 576 novillos; 1365 novillitos; 1048 vaquillonas; 1268 vacas; 60 conservas, y 146 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (41) Escobar n. 41, 455 kg a $4600. Asoc. de Coop. Argentinas: (230) Asoc. de Cooperativas nt. 92, 365 a 4800; 16, 357 a 4820; Cooperativa La Ganadera nt. 18, 387 a 4650; 19, 356 a 4700; 18, 394 a 4720; vq. 17, 328 a 4700; 19, 335 a 4720; 19, 326 a 4800. Blanco Daniel y Cía. SA: (474) Ancalo v. 29, 538 a 3720; Arhex nt. 13, 433 a 4600; Baravalle vq. 12, 332 a 4900; Bertone nt. 22, 391 a 4800; vq. 17, 348 a 4800; Díaz n. 25, 551 a 4400; Grupo D y V nt. 38, 379 a 4850; vq. 12, 350 a 4700; Lanz n. 35, 564 a 4600; Los Sojales Servicios Agrop. nt. 17, 366 a 4900; Pittameglio vq. 17, 381 a 4600; 18, 335 a 4900; Rodríguez nt. 40, 418 a 4700; Juaristi nt. 34, 366 a 5000; vq. 28, 334 a 5100; Trevor Agro vq. 26, 387 a 4200; 26, 348 a 4700. Brandemann Consignataria SRL: (42) La Unión de Schachenmayr v. 13, 560 a 3500; 16, 471 a 3600.

Campos y Ganados SA: (32) García v. 32, 559 a 2900. Casa Usandizaga SA: (55) El Zoilo de Morea vq. 16, 418 a 2900; Los Ordoqui n. 14, 549 a 3900. Colombo y Colombo SA: (25) López vq. 12, 409 a 2700. Colombo y Magliano SA: (407) Avestruz nt. 12, 330 a 4360; 12, 400 a 4600; vq. 13, 318 a 3500; Cimero vq. 39, 327 a 4370; 51, 299 a 4500; El Palomo vq. 14, 456 a 3000; El Recado v. 15, 526 a 3670; vq. 15, 361 a 4700; 18, 314 a 4850; 19, 301 a 5000; Los López n. 13, 576 a 4300; 13, 519 a 4400; Vaquero v. 12, 487 a 3400. Consignataria Blanes SRL: (122) García nt. 40, 397 a 4800; Manduca v. 35, 490 a 3700; Juan vq. 12, 408 a 4450.

Consignataria Melicurá SA: (108) Bassi v. 13, 505 a 3600; nt. 14, 438 a 4350; Estab. Los Manantiales n. 17, 516 a 4550; 20, 455 a 4600. Crespo y Rodríguez SA: (90) Arancet nt. 15, 380 a 4400; 31, 362 a 4500; 17, 402 a 4800; 16, 331 a 5200. Dotras, Ganly SRL: (41) Salvadori n. 24, 478 a 4600; vq. 17, 348 a 4000. Ferias Agroazul SA: (53) Etulain vq. 17, 290 a 5000. Gananor Pujol SA: (127) Aprile v. 12, 475 a 3400; Citacar v. 18, 483 a 3100; 12, 535 a 3350; Jala La Juanita v. 16, 486 a 3600; Trenque v. 15, 480 a 3450; 16, 515 a 3700; vq. 14, 414 a 4000.

Goenaga Biaus SRL: (37) Suc. Noetinger nt. 37, 420 a 3100. Gogorza y Cía. SRL: (24) Álvaro v. 13, 464 a 3000. Harrington y Lafuente SA: (133) Haras El Bagual nt. 14, 425 a 4100; 16, 400 a 4300; Escobar n. 29, 431 a 4600; nt. 12, 400 a 4600. Iriarte Villanueva Enrique SA: (40) Abastecedora Maz v. 20, 510 a 3550. Jáuregui Lorda SRL: (263) Baldi vq. 21, 296 a 4000; Ciurlandi v. 14, 462 a 3170; 16, 415 a 3500; Hermida v. 13, 450 a 2500; Livaqui vq. 22, 315 a 4900; 17, 314 a 4940; 15, 307 a 5000; 21, 298 a 5070; Escobar n. 41, 445 a 4600.

Lartirigoyen & Oromí SA: (162) Álvaro v. 29, 491 a 3200; Ponzio vq. 20, 410 a 3700; 40, 406 a 4000; Suc. Carrique n. 16, 555 a 4300; 12, 460 a 4600. Madelan SA: (67) Los Barones vq. 12, 270 a 2400. Martín G. Lalor SA: (247) Bazterrica v. 14, 447 a 2650; Comp. de Tierras Tecka vq. 19, 325 a 4900; 27, 313 a 5000; Da-Nes nt. 12, 374 a 4900; 30, 327 a 5250; Lalor nt. 35, 421 a 4500; Sere n. 13, 466 a 4500; Polo vq. 15, 362 a 4000. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (78) Arotcarena vq. 15, 362 a 4650; 19, 322 a 4850; Di Pace v. 22, 499 a 3500.

Monasterio Tattersall SA: (629) Estancias Lanaria n. 16, 488 a 4000; nt. 22, 443 a 4000; Figueroa n. 13, 450 a 4600; nt. 13, 408 a 4800; vq. 12, 353 a 4800; Valle v. 25, 497 a 3200; Los Potrerillos nt. 17, 386 a 5000; 48, 358 a 5100; Mónaco nt. 32, 336 a 5250; vq. 16, 320 a 5000; 21, 299 a 5200; Graciela v. 27, 526 a 3100; Martín n. 31, 478 a 4000; Munarriz nt. 15, 447 a 4600; 19, 415 a 4800; Ponto v. 18, 533 a 3000; Suc. Álvarez nt. 43, 409 a 4000; 20, 399 a 4100; Tattersall Argentino n. 12, 454 a 4600; nt. 12, 380 a 5000; 12, 363 a 5100; 18, 379 a 5200. Pedro Genta y Cía. SA: (72) Agrop. Patagónica del Sur tr. 17, 632 a 3200.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (512) Benedetti-Cerbino nt. 33, 430 a 4600; Cárdenas vq. 15, 360 a 2500; Consignataria Jp v. 15, 443 a 3200; Don Benjamín nt. 31, 485 a 3800; v. 32, 582 a 3600; El Reparo vq. 48, 371 a 2670; Gazzoni n. 50, 464 a 4700; Grassetti nt. 14, 390 a 4850; Iruanyak vq. 50, 339 a 4800; 20, 326 a 5000; Tres “T” v. 12, 518 a 3600. Santamarina e Hijos SA: (43) La Sorpresa Agrop. nt. 43, 398 a 4850. Wallace Hermanos SA: (72) Esteva v. 26, 596 a 3000; Gasmeragro v. 12, 685 a 3200.

Otras consignaciones: Gahan y Cía. SA (14); Irey Izcurdia y Cía. SA (19); Lanusse-Santillán y Cía. SA (4).