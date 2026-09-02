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Vacunos: demanda selectiva y precios en baja en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Con una entrada de 5907 cabezas, se pagó $4600 por novillos; el Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4116,098

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Los operadores de compra ejercieron demanda selectiva y las ventas tuvieron poca competencia y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda de ayer
Los operadores de compra ejercieron demanda selectiva y las ventas tuvieron poca competencia y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda de ayer

Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con una oferta de 5970 vacunos, ingresados en 170 camiones jaula. Pese a los ingresos limitados, los operadores de compra ejercieron demanda selectiva y las ventas tuvieron poca competencia y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda de ayer en casi todas las categorías y clasificaciones. El Índice General bajó un 6,52% al pasar de $3889,140 a $3635,526, mientras que el Índice Novillo perdió un 3,45% al pasar de $4263,281 a los $4116,098.

Los novillos, con 916 cabezas, representaron el 15,53% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4600 con 448, 460 y con 470 kg; $4500 con 494 y con 499 kg, y $4300 con 543 kg. Por las mejores vacas se pagó $4500 con 431 kg; $4140 con 523 kg, y $4000 con 460 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5350 con 330 kg; $5200 con 378 kg, y $5000 con 413 kg, y en vaquillonas, $5100 con 306 kg; $4400 con 365 y con 377 kg, y $4300 con 405 kg.

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El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3635,526, mientras que el peso promedio general resultó de 441 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4116,098. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4116,100. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4203,461. Detalle de venta: 916 novillos; 1096 novillitos; 1334 vaquillonas; 1902 vacas; 396 conservas, y 252 toros. Base 12 cabezas.

El detalle de venta fue 916 novillos; 1096 novillitos; 1334 vaquillonas; 1902 vacas; 396 conservas, y 252 toros
El detalle de venta fue 916 novillos; 1096 novillitos; 1334 vaquillonas; 1902 vacas; 396 conservas, y 252 torosESV
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Álzaga Unzué y Cía. SA: (205) Donicelli v. 15, 545 kg a $3300; Gómez Álzaga v. 14, 440 a 3200; 19, 468 a 3300; Los Canticos vq. 14, 415 a 4000; Vela n. 14, 433 a 4550; nt. 33, 390 a 4650; 33, 369 a 4800. Aguirre Urreta Jorge SA: (22) Acevedo vq. 12, 375 a 2200. Daniel Blanco y Cía. SA: (278) Diez v. 32, 485 a 3700; Frigorífico Entrerriano nt. 25, 414 a 5000; 16, 378 a 5200; 43, 330 a 5350; Goenaga vq. 13, 365 a 4400; Arbelbide n. 18, 479 a 4400; vq. 14, 441 a 4100; 15, 405 a 4300; Zuetta vq. 13, 388 a 2550.

Brandemann Consignataria SRL: (163) Gartner vq. 26, 440 a 4000; 34, 416 a 4200; Ratto n. 12, 490 a 4200; 28, 498 a 4250. Campos y Ganados SA: (35) González v. 28, 468 a 3700. Casa Massola SA: (53) Lena v. 13, 480 a 3300; 32, 550 a 3700. Colombo y Colombo SA: (127) Carnes Chascomus v. 14, 475 a 3250; Formar nt. 35, 396 a 3750; Frani n. 23, 491 a 4500; Zabalegui Hermanos vq. 23, 387 a 4100. Colombo y Magliano SA: (472) Agrop. Los Grobitos vq. 19, 336 a 4850; 14, 322 a 4900; 80, 303 a 5000; 57, 306 a 5100; La Pava v. 17, 548 a 3600; Escobar n. 17, 457 a 4450; nt. 17, 431 a 4620; Salto de las Rosas n. 12, 433 a 4000; nt. 19, 413 a 4300; Toth vq. 12, 325 a 2400. Consignataria Melicurá SA: (196) Cardaci nt. 14, 406 a 4700; La Boya nt. 13, 423 a 4600; Lence v. 24, 465 a 2600; vq. 36, 344 a 2700; 20, 390 a 2800.

Consignataria Nieva y Cía. SA: (64) La Cambicha de Pulido vq. 23, 330 a 4700. Crespo y Rodríguez SA: (91) Salgado n. 34, 518 a 3500; 28, 475 a 3600. Dotras, Ganly SRL: (74) Media Luna Polo Club n. 23, 460 a 4500. Gahan y Cía. SA: (104) Escobar nt. 41, 455 a 4500. Gananor Pujol SA: (200) Amengual v. 16, 485 a 3400; La Maturraca nt. 45, 326 a 3900; 23, 320 a 4900; Urquiza Anchorena vq. 22, 365 a 3650; 24, 338 a 3800; Xhardez vq. 19, 377 a 2500. Goenaga Biaus SRL: (198) Agropace vq. 21, 371 a 3500; Soto vq. 53, 364 a 3500; 16, 340 a 3600; 49, 332 a 3700; Noar nt. 15, 401 a 3800.

Gogorza y Cía. SRL: (161) Peiretti nt. 23, 372 a 3750; vq. 13, 331 a 3600; 14, 341 a 3750; nt. 31, 382 a 3750; 23, 363 a 3850; 15, 405 a 4250; vq. 13, 333 a 3750. Gregorio Aberasturi SRL: (25) Longo vq. 19, 402 a 2500. Harrington y Lafuente SA: (132) Ribatto vq. 29, 435 a 4000. Irey Izcurdia y Cía. SA: (67) Eguilegor vq. 15, 428 a 2900. Iriarte Villanueva Enrique SA: (129) Bernardi vq. 13, 451 a 3400; Bernardi M. vq. 12, 447 a 3400; Bonkowski vq. 12, 292 a 4500; Innovaciones Tecnológicas Agro v. 38, 517 a 3500; 18, 516 a 3550. Jáuregui Lorda SRL: (110) Agropecuaria Puesto Uno v. 16, 585 a 3650; Galad v. 15, 560 a 3700.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (102) El Legado nt. 13, 366 a 4600; Iribarne nt. 19, 320 a 4500. Llorente-Durañona SA: (209) Agrop. Pacifica v. 22, 436 a 2200; 15, 473 a 2500; Durañona v. 16, 431 a 2600; Establecimiento Blanchard vq. 12, 415 a 3500; Mazzieri vq. 17, 455 a 3300; Nuestro Orgullo v. 21, 490 a 3200; 35, 516 a 3300. Madelan SA: (165) San Pedro Agropecuaria nt. 20, 289 a 5100; vq. 22, 273 a 5200. Martín G. Lalor SA: (319) Chaparrito nt. 12, 435 a 3000; Echenique nt. 15, 414 a 4400; vq. 18, 272 a 5000; Gougy vq. 36, 478 a 3200; Heyatey vq. 32, 380 a 2850; Lomendia v. 26, 542 a 3750; Los Siete Campos n. 13, 641 a 3800; Mensi n. 15, 490 a 4200.

Mendizábal A. J. y Cía. SA: (447) Mendizábal v. 32, 478 a 2400; Calvo nt. 13, 328 a 4200; vq. 13, 331 a 4100; Chispala v. 14, 491 a 3400; 13, 525 a 3560; El Mirador de Lincoln v. 16, 471 a 2900; 38, 541 a 3100; El Pajonal n. 28, 440 a 4600; nt. 30, 421 a 4700; v. 23, 535 a 3500; 15, 523 a 4140; Fundación Funisal vq. 17, 303 a 4950; 18, 283 a 5000; La Norma de Hoffmann v. 14, 490 a 3200; La Primavera n. 12, 493 a 4200; 24, 448 a 4400; nt. 15, 409 a 4700.

Monasterio Tattersall SA: (343) Aguerre n. 15, 543 a 4300; vq. 13, 377 a 4400; Álvarez y Ruffa vq. 14, 379 a 4400; El Llorón nt. 74, 311 a 4100; María del Carmen n. 12, 538 a 3800; nt. 16, 469 a 3900; Suc. Navar vq. 24, 249 a 5000; 12, 286 a 5000. Pedro Genta y Cía. SA: (87) Lomendia n. 13, 514 a 3250; v. 14, 505 a 2700; Traverso v. 23, 562 a 3600.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (366) Benedetti v. 15, 442 a 3200; 16, 506 a 3500; Consignataria Jp n. 14, 454 a 4400; Gómez vq. 15, 343 a 2600; Méndez vq. 12, 413 a 3200; Las Mozuelas n. 30, 498 a 4400: Posavina n. 39, 487 a 4500; 31, 478 a 4600; vq. 36, 431 a 4500; Urquiza Anchorena vq. 17, 362 a 4650; 29, 344 a 4700. Santamarina e Hijos SA: (125) La Guardia vq. 32, 389 a 4300; La Sorpresa Agrop. nt. 43, 405 a 4650. S. L. Ledesma y Cía. SA: (28) Migueltorena tr. 13, 427 a 3200. Wallace Hermanos SA: (120) Macerata nt. 18, 366 a 4400; Paturlanne n. 14, 460 a 4600; Tres T n. 28, 478 a 4500.

Otras consignaciones: Casa Usandizaga SA (50); Consignataria Blanes SRL (23); Ferias Agroazul SA (35); Hourcade Albelo y Cía. SA (10); Nieva H. y Asociados SRL (7).

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