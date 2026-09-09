Vacunos: demanda selectiva y precios en baja en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Con una entrada de 5588 cabezas, se pagó $4600 por novillos; el Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4237,244
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La operatoria de este miércoles en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con una oferta de 5588 vacunos, ingresados en 159 camiones jaula. Los compradores ejercieron demanda selectiva y las ventas tuvieron poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda de ayer en casi todas las categorías y clasificaciones. El Índice General bajó un 7,85% al pasar de $4012,500 a $3697,486, mientras que el Índice Novillo perdió un 2,39% al pasar de $4341,017 a los $4237,244.
Los novillos, con 805 cabezas, representaron el 14,43% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4600 con 432 y con 451 kg; $4500 por 4 lotes de 482 a 534 kg, y $4350 con 502 y con 543 kg. Por las mejores vacas se pagó $4350 con 452 kg; $3800 con 521 kg, y $3600 con 488 kilos.
Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5300 con 315 kg; $5200 con 303 kg, y $5000 con 388 y con 414 kg, y en vaquillonas, $5050 con 298 kg; $4600 con 368 kg, y $4400 con 405 kg.
El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3697,486, mientras que el peso promedio general resultó de 442 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4237,244. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4237,2471. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4323,999. Detalle de venta: 805 novillos; 953 novillitos; 1469 vaquillonas; 1792 vacas; 368 conservas, y 191 toros. Base 12 cabezas.
Álzaga Unzué y Cía. SA: (61) Clarsan nt. 20, 385 kg a $4450; Escobar de Campomar n. 12, 457 a 4450; nt. 16, 424 a 4600; 13, 403 a 4650. Aguirre Urreta Jorge SA: (41) Escobar n. 34, 451 a 4600. Asoc. de Coop. Argentinas: (205) Asoc. de Cooperativas nt. 53, 352 a 4300; 30, 362 a 4400; 17, 359 a 4600; vq. 18, 328 a 4300; Cooperativa La Ganadera nt. 55, 402 a 4600. Blanco Daniel y Cía. SA: (263) Agrobia vq. 14, 344 a 4700; Cayron vq. 18, 347 a 4600; 18, 323 a 5000; Etchepare nt. 15, 315 a 5300; Frigorífico Entrerriano de nt. 20, 401 a 5000; Grinovero v. 13, 485 a 3400; Hipperdinger v. 17, 509 a 3680; Gurdulich nt. 30, 379 a 4900.
Brandemann Consignataria SRL: (239) Collado v. 13, 470 a 3440; Fris n. 15, 508 a 4300; Hijos de Barreto v. 12, 580 a 3120; Migueltorena n. 20, 499 a 4500; Ratto n. 15, 480 a 4300; 12, 445 a 4350; Rodríguez vq. 12, 384 a 4500; Roggia vq. 13, 393 a 4200; Suc. Estrugamou v. 15, 440 a 2800; 12, 490 a 3400. Campos y Ganados SA: (86) Bianchi vq. 23, 341 a 4700. Casa Massola SA: (78) Lena vq. 38, 392 a 4000; 38, 355 a 4100.
Casa Usandizaga SA: (173) Est. El Jabalí v. 14, 478 a 3000; Ganadera La Providencia nt. 19, 336 a 5000; vq. 16, 306 a 4800. Colombo y Colombo SA: (89) Agrop. Rio Manso vq. 16, 312 a 2600; Formar vq. 47, 339 a 3600. Colombo y Magliano SA: (466) Agrop. La Criolla vq. 26, 368 a 4600; 39, 322 a 4800; Agrop. Los Grobitos vq. 85, 308 a 4800; Aguirre Saravia nt. 16, 351 a 4980; vq. 16, 323 a 4750; Conexpor nt. 34, 374 a 4900; 15, 362 a 4920; 13, 350 a 4940; El Recado vq. 25, 475 a 4250; 21, 335 a 4800; 23, 298 a 5050; La Ropa vq. 18, 386 a 4500.
Consignataria Melicurá SA: (172) C.I.A.S.O. v. 13, 484 a 2740; Milanese nt. 20, 448 a 4000. Crespo y Rodríguez SA: (38) Aguaribay n. 29, 432 a 4600. Dotras, Ganly SRL: (138) Ayutun Hue vq. 16, 293 a 4150; Beltran Hnos. vq. 15, 405 a 4400; Coyote Co Agrop. v. 12, 505 a 2900; Ganly vq. 19, 395 a 4200; 19, 370 a 4450. Gahan y Cía. SA: (65) Las Víboras vq. 57, 337 a 4000. Gananor Pujol SA: (115) Don Appella nt. 15, 422 a 4700; Urquiza Anchorena n. 40, 436 a 3850.
Gogorza y Cía. SRL: (93) Doña Grazia n. 14, 509 a 3900; 12, 470 a 4000; La Valle v. 21, 521 a 3200. Harrington y Lafuente SA: (92) Agrupación Fortines v. 14, 505 a 3300; 22, 592 a 3600; Manganga Agrop. n. 13, 610 a 4200; 12, 550 a 4300. Hourcade Albelo y Cía. SA: (55) Sidesur Inm. del Sur vq. 16, 374 a 2600. Irey Izcurdia y Cía. SA: (56) Rouquaud Hnas. vq. 17, 316 a 4000; 33, 333 a 4500. Jáuregui Lorda SRL: (146) Simone Campos y Hacienda v. 30, 570 a 2600.
Lanusse-Santillán y Cía. SA: (99) Magagnini nt. 14, 373 a 3700; 21, 345 a 4000. Lartirigoyen & Oromí SA: (47) Cirio Hnos. n. 25, 451 a 4600. Llorente-Durañona SA: (53) Bormida v. 16, 488 a 3600; Elissondo v. 12, 450 a 2500. Madelan SA: (123) Estancia Don Julio n. 13, 451 a 4550; Manantial nt. 15, 385 a 4700; 15, 345 a 4800. Martín G. Lalor SA: (88) Estab. Agrop. Bigua n. 30, 507 a 4500; Polo nt. 37, 422 a 3500.
Mendizábal A. J. y Cía. SA: (516) Agrobada Oeste n. 15, 461 a 4400; nt. 15, 430 a 4500; Agrop. Las Coloradas v. 27, 483 a 3100; 26, 540 a 3200; Villar de Arrechea v. 23, 528 a 3000; 23, 617 a 3050; Avendaño nt. 15, 406 a 4650; Burdet n. 14, 442 a 4600; Campo Cuatro nt. 12, 376 a 4900; Chispala n. 15, 450 a 4550; 15, 434 a 4600; Km389 vq. 20, 353 a 4600; 20, 311 a 4800; La Bélgica Agrop. nt. 14, 394 a 4700; Rodríguez y Marchete vq. 12, 366 a 4000; San Carlos Agric. Ganadera nt. 14, 413 a 4650; Teti n. 15, 475 a 4050; nt. 15, 440 a 4150.
Monasterio Tattersall SA: (437) Algarra Hnos. nt. 12, 406 a 4800; 27, 390 a 4900; Est. Gan. San Antonio v. 13, 452 a 435; vq. 16, 410 a 4250; La Gueya vq. 22, 296 a 4500; 19, 310 a 4820; Las Tacuaras v. 13, 437 a 2600; Pago Viejo n. 28, 438 a 3500; v. 18, 593 a 2000; Sillero nt. 16, 354 a 4850.
Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (770) Armentera n. 22, 441 a 4000; vq. 13, 385 a 3800; 15, 351 a 3900; Caldenes tr. 12, 677 a 3500; Est. y Cab. Santo Domingo nt. 16, 504 a 3800; Hansen v. 13, 500 a 3600; La Pintoresca nt. 26, 401 a 3800; 28, 394 a 4200; v. 13, 467 a 2720; Monino v. 13, 548 a 3200; Posavina n. 27, 461 a 4450; vq. 23, 438 a 4250; Puntana v. 83, 433 a 2800; 157, 439 a 3000; Tragalibros vq. 55, 457 a 3400; 97, 444 a 3500; Urquiza Anchorena n. 12, 449 a 4650; nt. 27, 425 a 4700. Santamarina e Hijos SA: (36) Battistessa v. 17, 530 a 3700. Wallace Hermanos SA: (122) Bernaudo vq. 16, 338 a 2200; 15, 380 a 2300; Establecimiento 8 de Mayo vq. 12, 408 a 3000; v. 15, 467 a 3200; Mogni nt. 25, 391 a 4900; vq. 24, 345 a 4700.
Otras consignaciones: Balcarce y Cía. SRL (15); Ferias Agroazul SA (9); Ganadera Salliqueló SA (1); Heguy Hnos. y Cía. SA (40); Iriarte Villanueva Enrique SA (42); Nieva H. y Asociados SRL (29); Pedro Genta y Cía. SA (12); S. L. Ledesma y Cía. SA (11); Umc SA (25).
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