Vacunos: demanda selectiva y precios en baja en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria de este miércoles en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con una oferta de 5588 vacunos, ingresados en 159 camiones jaula. Los compradores ejercieron demanda selectiva y las ventas tuvieron poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda de ayer en casi todas las categorías y clasificaciones. El Índice General bajó un 7,85% al pasar de $4012,500 a $3697,486, mientras que el Índice Novillo perdió un 2,39% al pasar de $4341,017 a los $4237,244.

Los novillos, con 805 cabezas, representaron el 14,43% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4600 con 432 y con 451 kg; $4500 por 4 lotes de 482 a 534 kg, y $4350 con 502 y con 543 kg. Por las mejores vacas se pagó $4350 con 452 kg; $3800 con 521 kg, y $3600 con 488 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5300 con 315 kg; $5200 con 303 kg, y $5000 con 388 y con 414 kg, y en vaquillonas, $5050 con 298 kg; $4600 con 368 kg, y $4400 con 405 kg.

El detalle de venta fue 805 novillos; 953 novillitos; 1469 vaquillonas; 1792 vacas; 368 conservas, y 191 toros Ignacio Sánchez

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3697,486, mientras que el peso promedio general resultó de 442 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4237,244. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4237,2471. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4323,999. Detalle de venta: 805 novillos; 953 novillitos; 1469 vaquillonas; 1792 vacas; 368 conservas, y 191 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (61) Clarsan nt. 20, 385 kg a $4450; Escobar de Campomar n. 12, 457 a 4450; nt. 16, 424 a 4600; 13, 403 a 4650. Aguirre Urreta Jorge SA: (41) Escobar n. 34, 451 a 4600. Asoc. de Coop. Argentinas: (205) Asoc. de Cooperativas nt. 53, 352 a 4300; 30, 362 a 4400; 17, 359 a 4600; vq. 18, 328 a 4300; Cooperativa La Ganadera nt. 55, 402 a 4600. Blanco Daniel y Cía. SA: (263) Agrobia vq. 14, 344 a 4700; Cayron vq. 18, 347 a 4600; 18, 323 a 5000; Etchepare nt. 15, 315 a 5300; Frigorífico Entrerriano de nt. 20, 401 a 5000; Grinovero v. 13, 485 a 3400; Hipperdinger v. 17, 509 a 3680; Gurdulich nt. 30, 379 a 4900.

Brandemann Consignataria SRL: (239) Collado v. 13, 470 a 3440; Fris n. 15, 508 a 4300; Hijos de Barreto v. 12, 580 a 3120; Migueltorena n. 20, 499 a 4500; Ratto n. 15, 480 a 4300; 12, 445 a 4350; Rodríguez vq. 12, 384 a 4500; Roggia vq. 13, 393 a 4200; Suc. Estrugamou v. 15, 440 a 2800; 12, 490 a 3400. Campos y Ganados SA: (86) Bianchi vq. 23, 341 a 4700. Casa Massola SA: (78) Lena vq. 38, 392 a 4000; 38, 355 a 4100.

Casa Usandizaga SA: (173) Est. El Jabalí v. 14, 478 a 3000; Ganadera La Providencia nt. 19, 336 a 5000; vq. 16, 306 a 4800. Colombo y Colombo SA: (89) Agrop. Rio Manso vq. 16, 312 a 2600; Formar vq. 47, 339 a 3600. Colombo y Magliano SA: (466) Agrop. La Criolla vq. 26, 368 a 4600; 39, 322 a 4800; Agrop. Los Grobitos vq. 85, 308 a 4800; Aguirre Saravia nt. 16, 351 a 4980; vq. 16, 323 a 4750; Conexpor nt. 34, 374 a 4900; 15, 362 a 4920; 13, 350 a 4940; El Recado vq. 25, 475 a 4250; 21, 335 a 4800; 23, 298 a 5050; La Ropa vq. 18, 386 a 4500.

Consignataria Melicurá SA: (172) C.I.A.S.O. v. 13, 484 a 2740; Milanese nt. 20, 448 a 4000. Crespo y Rodríguez SA: (38) Aguaribay n. 29, 432 a 4600. Dotras, Ganly SRL: (138) Ayutun Hue vq. 16, 293 a 4150; Beltran Hnos. vq. 15, 405 a 4400; Coyote Co Agrop. v. 12, 505 a 2900; Ganly vq. 19, 395 a 4200; 19, 370 a 4450. Gahan y Cía. SA: (65) Las Víboras vq. 57, 337 a 4000. Gananor Pujol SA: (115) Don Appella nt. 15, 422 a 4700; Urquiza Anchorena n. 40, 436 a 3850.

Gogorza y Cía. SRL: (93) Doña Grazia n. 14, 509 a 3900; 12, 470 a 4000; La Valle v. 21, 521 a 3200. Harrington y Lafuente SA: (92) Agrupación Fortines v. 14, 505 a 3300; 22, 592 a 3600; Manganga Agrop. n. 13, 610 a 4200; 12, 550 a 4300. Hourcade Albelo y Cía. SA: (55) Sidesur Inm. del Sur vq. 16, 374 a 2600. Irey Izcurdia y Cía. SA: (56) Rouquaud Hnas. vq. 17, 316 a 4000; 33, 333 a 4500. Jáuregui Lorda SRL: (146) Simone Campos y Hacienda v. 30, 570 a 2600.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (99) Magagnini nt. 14, 373 a 3700; 21, 345 a 4000. Lartirigoyen & Oromí SA: (47) Cirio Hnos. n. 25, 451 a 4600. Llorente-Durañona SA: (53) Bormida v. 16, 488 a 3600; Elissondo v. 12, 450 a 2500. Madelan SA: (123) Estancia Don Julio n. 13, 451 a 4550; Manantial nt. 15, 385 a 4700; 15, 345 a 4800. Martín G. Lalor SA: (88) Estab. Agrop. Bigua n. 30, 507 a 4500; Polo nt. 37, 422 a 3500.

Mendizábal A. J. y Cía. SA: (516) Agrobada Oeste n. 15, 461 a 4400; nt. 15, 430 a 4500; Agrop. Las Coloradas v. 27, 483 a 3100; 26, 540 a 3200; Villar de Arrechea v. 23, 528 a 3000; 23, 617 a 3050; Avendaño nt. 15, 406 a 4650; Burdet n. 14, 442 a 4600; Campo Cuatro nt. 12, 376 a 4900; Chispala n. 15, 450 a 4550; 15, 434 a 4600; Km389 vq. 20, 353 a 4600; 20, 311 a 4800; La Bélgica Agrop. nt. 14, 394 a 4700; Rodríguez y Marchete vq. 12, 366 a 4000; San Carlos Agric. Ganadera nt. 14, 413 a 4650; Teti n. 15, 475 a 4050; nt. 15, 440 a 4150.

Monasterio Tattersall SA: (437) Algarra Hnos. nt. 12, 406 a 4800; 27, 390 a 4900; Est. Gan. San Antonio v. 13, 452 a 435; vq. 16, 410 a 4250; La Gueya vq. 22, 296 a 4500; 19, 310 a 4820; Las Tacuaras v. 13, 437 a 2600; Pago Viejo n. 28, 438 a 3500; v. 18, 593 a 2000; Sillero nt. 16, 354 a 4850.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (770) Armentera n. 22, 441 a 4000; vq. 13, 385 a 3800; 15, 351 a 3900; Caldenes tr. 12, 677 a 3500; Est. y Cab. Santo Domingo nt. 16, 504 a 3800; Hansen v. 13, 500 a 3600; La Pintoresca nt. 26, 401 a 3800; 28, 394 a 4200; v. 13, 467 a 2720; Monino v. 13, 548 a 3200; Posavina n. 27, 461 a 4450; vq. 23, 438 a 4250; Puntana v. 83, 433 a 2800; 157, 439 a 3000; Tragalibros vq. 55, 457 a 3400; 97, 444 a 3500; Urquiza Anchorena n. 12, 449 a 4650; nt. 27, 425 a 4700. Santamarina e Hijos SA: (36) Battistessa v. 17, 530 a 3700. Wallace Hermanos SA: (122) Bernaudo vq. 16, 338 a 2200; 15, 380 a 2300; Establecimiento 8 de Mayo vq. 12, 408 a 3000; v. 15, 467 a 3200; Mogni nt. 25, 391 a 4900; vq. 24, 345 a 4700.

Otras consignaciones: Balcarce y Cía. SRL (15); Ferias Agroazul SA (9); Ganadera Salliqueló SA (1); Heguy Hnos. y Cía. SA (40); Iriarte Villanueva Enrique SA (42); Nieva H. y Asociados SRL (29); Pedro Genta y Cía. SA (12); S. L. Ledesma y Cía. SA (11); Umc SA (25).