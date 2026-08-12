Vacunos: demanda selectiva y precios en baja en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con una oferta de 6890 vacunos, ingresados en 220 camiones jaula. Los compradores ejercieron demanda selectiva y las ventas tuvieron poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda de ayer en casi todas las categorías y clasificaciones. El Índice General bajó un 8,43% al pasar de $4008,964 a $3671,146, mientras que el Índice Novillo perdió un 6,06% al pasar de $4390,641 a los $4124,326.

Los novillos, con 1039 cabezas, representaron el 15,14% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4800 con 500 kg; $4700 con 431, 432 y con 445 kg, y $4650 con 502 y con 543 kg. Por las mejores vacas se pagó $4300 con 437 kg; $3800 con 505 kg, y $3750 con 490 y con 568 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5400 con 337 kg; $5100 con 358, 359 y con 405 kg, y $4850 con 414 kg, y en vaquillonas, $510 con 316 kg; $4760 con 355 kg, y $4500 con 391 kg.

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3671,146, mientras que el peso promedio general resultó de 442 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4124,326. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4124,331. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4243,122. Detalle de venta: 1039 novillos; 1290 novillitos; 1350 vaquillonas; 2485 vacas; 482 conservas, y 215 toros. Base 15 cabezas.

El detalle de venta fue 1039 novillos; 1290 novillitos; 1350 vaquillonas; 2485 vacas; 482 conservas, y 215 toros ESV

Álzaga Unzué y Cía. SA: (232) Agrop. Samarpa n. 28, 442 kg a $4000; Piche nt. 38, 373 a 4800; 21, 352 a 5000; Samarpa Agropecuaria n. 27, 467 a 4000. Asoc. de Coop. Argentinas: (164) Narval n. 15, 485 a 4400; vq. 15, 443 a 3800. Balcarce y Cía. SRL: (97) Puntana vq. 24, 417 a 2400; v. 22, 482 a 2950; 16, 500 a 3000. Blanco Daniel y Cía. SA: (138) Frigorífico Entrerriano nt. 62, 337 a 5400; Mi Flor nt. 30, 358 a 5100. Brandemann Consignataria SRL: (187) Fontana vq. 16, 407 a 4300.

Campos y Ganados SA: (62) Salas e Hijos vq. 33, 372 a 2000. Casa Usandizaga SA: (133) Est. El Jabalí vq. 27, 374 a 2500. Colombo y Colombo SA: (243) Cía. de Inversión v. 23, 538 a 3600; Fideicomiso La Chumbeada v. 21, 440 a 3200; Zabalegui Hermanos vq. 19, 391 a 4300. Colombo y Magliano SA: (416) El Recado vq. 19, 440 a 4000; 15, 416 a 4500; 18, 406 a 4600; Frigorífico Angelani nt. 37, 354 a 5100; vq. 37, 309 a 5150; La Arequipeña nt. 18, 385 a 4820; Maury nt. 19, 335 a 5200; Suc. Blanco Villegas vq. 16, 400 a 4550; Zamema nt. 17, 416 a 4600. Consignataria Melicurá SA: (158) Mihue v. 15, 505 a 3800.

Crespo y Rodríguez SA: (102) Aguaribay vq. 18, 309 a 5000; Salgado vq. 16, 417 a 2900; 19, 446 a 3000. Dotras, Ganly SRL: (71) Mayquen v. 26, 454 a 2000; Prodeif v. 31, 539 a 2650. Ferias Agroazul SA: (86) Inst. Sales. Ntra. Sra. de Lujan nt. 86, 371 a 4600. Ganadera Salliqueló SA: (59) Courreges nt. 18, 406 a 4500; vq. 15, 442 a 4100. Gananor Pujol SA: (303) Barberon n. 25, 529 a 4500; Beccaria y Bruinin vq. 17, 408 a 2550; v. 16, 469 a 3400; Berisso vq. 19, 394 a 2600; La Isabel de Pereda vq. 16, 380 a 3900; La Maturraca nt. 20, 303 a 3600; Maralmi Agrop. vq. 22, 355 a 2920; Wisner n. 20, 480 a 3600.

Gogorza y Cía. SRL: (59) Legris n. 16, 509 a 4000; Olariaga v. 26, 509 a 3700. Harrington y Lafuente SA: (95) Escobar n. 15, 470 a 4600; 15, 445 a 4700; Manganga Agrop. n. 35, 627 a 3700. Hourcade Albelo y Cía. SA: (111) González vq. 23, 382 a 4100; 23, 347 a 4300; Simonetti v. 20, 457 a 2700. Irey Izcurdia y Cía. SA: (91) El Carpincho v. 31, 479 a 3550. Jáuregui Lorda SRL: (259) Monayer nt. 15, 345 a 4600; Ciurlandi v. 16, 465 a 3570; Buck v. 16, 513 a 3500; Salles vq. 44, 339 a 2500; 16, 388 a 2850; Yeti n. 19, 454 a 4600; nt. 39, 430 a 4700.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (78) Est. Tres Bonetes vq. 35, 450 a 3000. Lartirigoyen & Oromí SA: (88) Ereda vq. 20, 320 a 4200. Llorente-Durañona SA: (106) Aranguren v. 25, 524 a 2900; Bonotti n. 18, 448 a 3900. Madelan SA: (252) Anzovino vq. 15, 346 a 2660; Frías nt. 27, 463 a 4380; Haps v. 21, 600 a 3550; Mac Mullen n. 15, 481 a 3800. Martín G. Lalor SA: (450) Hoffmann vq. 19, 428 a 4450; La Coscoja v. 35, 490 a 3750; Layus nt. 24, 345 a 4750; Escobar nt. 28, 431 a 4800; Naiquel v. 32, 546 a 3200; 22, 585 a 3300; 15, 568 a 3750. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (135) Agro Ricci Prado v. 16, 472 a 3000.

Monasterio Tattersall SA: (769) Agrop. La Criolla nt. 21, 414 a 4850; Aguerre v. 22, 479 a 3600; vq. 17, 394 a 4500; La Isgra vq. 17, 326 a 5000; La Olla Vieja v. 24, 538 a 3700; María del Carmen n. 15, 511 a 4000; Sillero vq. 17, 343 a 4850; 35, 306 a 5100; Tattersall Argentino vq. 39, 360 a 4500; 25, 323 a 4900. Pedro Genta y Cía. SA: (147) Hijos de Villa v. 20, 439 a 2500; Nard vq. 55, 285 a 5100.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (294) Las Mozuelas n. 36, 509 a 4650; Puntana v. 100, 446 a 3000; 23, 488 a 3200; Soler Prats n. 65, 564 a 3800; v. 24, 466 a 3400. Santamarina e Hijos SA: (147) La Sorpresa Agrop. nt. 42, 419 a 4700; Rincón de Chillar v. 24, 466 a 3400; 17, 475 a 3600; 19, 450 a 3700; Ustariz vq. 31, 395 a 3400. Wallace Hermanos SA: (313) Rivolta e Hijos nt. 48, 343 a 4000; 30, 322 a 4400; Paturlanne vq. 18, 395 a 4000; Rodríguez v. 15, 440 a 3100; Sembrar vq. 19, 325 a 5000.

Otras consignaciones: Aguirre Urreta Jorge SA (33); Consignataria Nieva y Cía. SA (27); Gahan y Cía. SA (69); Goenaga Biaus SRL (39); Gregorio Aberasturi SRL (19); Iriarte Villanueva Enrique SA (28); Nieva H. y Asociados SRL (60); S. L. Ledesma y Cía. SA (8); Umc SA (64).