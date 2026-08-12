Vacunos: demanda selectiva y precios en baja en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Con una entrada de 6890 cabezas, se pagó $4800 por novillos; el Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4124,326
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Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con una oferta de 6890 vacunos, ingresados en 220 camiones jaula. Los compradores ejercieron demanda selectiva y las ventas tuvieron poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda de ayer en casi todas las categorías y clasificaciones. El Índice General bajó un 8,43% al pasar de $4008,964 a $3671,146, mientras que el Índice Novillo perdió un 6,06% al pasar de $4390,641 a los $4124,326.
Los novillos, con 1039 cabezas, representaron el 15,14% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4800 con 500 kg; $4700 con 431, 432 y con 445 kg, y $4650 con 502 y con 543 kg. Por las mejores vacas se pagó $4300 con 437 kg; $3800 con 505 kg, y $3750 con 490 y con 568 kilos.
Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5400 con 337 kg; $5100 con 358, 359 y con 405 kg, y $4850 con 414 kg, y en vaquillonas, $510 con 316 kg; $4760 con 355 kg, y $4500 con 391 kg.
El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3671,146, mientras que el peso promedio general resultó de 442 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4124,326. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4124,331. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4243,122. Detalle de venta: 1039 novillos; 1290 novillitos; 1350 vaquillonas; 2485 vacas; 482 conservas, y 215 toros. Base 15 cabezas.
Álzaga Unzué y Cía. SA: (232) Agrop. Samarpa n. 28, 442 kg a $4000; Piche nt. 38, 373 a 4800; 21, 352 a 5000; Samarpa Agropecuaria n. 27, 467 a 4000. Asoc. de Coop. Argentinas: (164) Narval n. 15, 485 a 4400; vq. 15, 443 a 3800. Balcarce y Cía. SRL: (97) Puntana vq. 24, 417 a 2400; v. 22, 482 a 2950; 16, 500 a 3000. Blanco Daniel y Cía. SA: (138) Frigorífico Entrerriano nt. 62, 337 a 5400; Mi Flor nt. 30, 358 a 5100. Brandemann Consignataria SRL: (187) Fontana vq. 16, 407 a 4300.
Campos y Ganados SA: (62) Salas e Hijos vq. 33, 372 a 2000. Casa Usandizaga SA: (133) Est. El Jabalí vq. 27, 374 a 2500. Colombo y Colombo SA: (243) Cía. de Inversión v. 23, 538 a 3600; Fideicomiso La Chumbeada v. 21, 440 a 3200; Zabalegui Hermanos vq. 19, 391 a 4300. Colombo y Magliano SA: (416) El Recado vq. 19, 440 a 4000; 15, 416 a 4500; 18, 406 a 4600; Frigorífico Angelani nt. 37, 354 a 5100; vq. 37, 309 a 5150; La Arequipeña nt. 18, 385 a 4820; Maury nt. 19, 335 a 5200; Suc. Blanco Villegas vq. 16, 400 a 4550; Zamema nt. 17, 416 a 4600. Consignataria Melicurá SA: (158) Mihue v. 15, 505 a 3800.
Crespo y Rodríguez SA: (102) Aguaribay vq. 18, 309 a 5000; Salgado vq. 16, 417 a 2900; 19, 446 a 3000. Dotras, Ganly SRL: (71) Mayquen v. 26, 454 a 2000; Prodeif v. 31, 539 a 2650. Ferias Agroazul SA: (86) Inst. Sales. Ntra. Sra. de Lujan nt. 86, 371 a 4600. Ganadera Salliqueló SA: (59) Courreges nt. 18, 406 a 4500; vq. 15, 442 a 4100. Gananor Pujol SA: (303) Barberon n. 25, 529 a 4500; Beccaria y Bruinin vq. 17, 408 a 2550; v. 16, 469 a 3400; Berisso vq. 19, 394 a 2600; La Isabel de Pereda vq. 16, 380 a 3900; La Maturraca nt. 20, 303 a 3600; Maralmi Agrop. vq. 22, 355 a 2920; Wisner n. 20, 480 a 3600.
Gogorza y Cía. SRL: (59) Legris n. 16, 509 a 4000; Olariaga v. 26, 509 a 3700. Harrington y Lafuente SA: (95) Escobar n. 15, 470 a 4600; 15, 445 a 4700; Manganga Agrop. n. 35, 627 a 3700. Hourcade Albelo y Cía. SA: (111) González vq. 23, 382 a 4100; 23, 347 a 4300; Simonetti v. 20, 457 a 2700. Irey Izcurdia y Cía. SA: (91) El Carpincho v. 31, 479 a 3550. Jáuregui Lorda SRL: (259) Monayer nt. 15, 345 a 4600; Ciurlandi v. 16, 465 a 3570; Buck v. 16, 513 a 3500; Salles vq. 44, 339 a 2500; 16, 388 a 2850; Yeti n. 19, 454 a 4600; nt. 39, 430 a 4700.
Lanusse-Santillán y Cía. SA: (78) Est. Tres Bonetes vq. 35, 450 a 3000. Lartirigoyen & Oromí SA: (88) Ereda vq. 20, 320 a 4200. Llorente-Durañona SA: (106) Aranguren v. 25, 524 a 2900; Bonotti n. 18, 448 a 3900. Madelan SA: (252) Anzovino vq. 15, 346 a 2660; Frías nt. 27, 463 a 4380; Haps v. 21, 600 a 3550; Mac Mullen n. 15, 481 a 3800. Martín G. Lalor SA: (450) Hoffmann vq. 19, 428 a 4450; La Coscoja v. 35, 490 a 3750; Layus nt. 24, 345 a 4750; Escobar nt. 28, 431 a 4800; Naiquel v. 32, 546 a 3200; 22, 585 a 3300; 15, 568 a 3750. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (135) Agro Ricci Prado v. 16, 472 a 3000.
Monasterio Tattersall SA: (769) Agrop. La Criolla nt. 21, 414 a 4850; Aguerre v. 22, 479 a 3600; vq. 17, 394 a 4500; La Isgra vq. 17, 326 a 5000; La Olla Vieja v. 24, 538 a 3700; María del Carmen n. 15, 511 a 4000; Sillero vq. 17, 343 a 4850; 35, 306 a 5100; Tattersall Argentino vq. 39, 360 a 4500; 25, 323 a 4900. Pedro Genta y Cía. SA: (147) Hijos de Villa v. 20, 439 a 2500; Nard vq. 55, 285 a 5100.
Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (294) Las Mozuelas n. 36, 509 a 4650; Puntana v. 100, 446 a 3000; 23, 488 a 3200; Soler Prats n. 65, 564 a 3800; v. 24, 466 a 3400. Santamarina e Hijos SA: (147) La Sorpresa Agrop. nt. 42, 419 a 4700; Rincón de Chillar v. 24, 466 a 3400; 17, 475 a 3600; 19, 450 a 3700; Ustariz vq. 31, 395 a 3400. Wallace Hermanos SA: (313) Rivolta e Hijos nt. 48, 343 a 4000; 30, 322 a 4400; Paturlanne vq. 18, 395 a 4000; Rodríguez v. 15, 440 a 3100; Sembrar vq. 19, 325 a 5000.
Otras consignaciones: Aguirre Urreta Jorge SA (33); Consignataria Nieva y Cía. SA (27); Gahan y Cía. SA (69); Goenaga Biaus SRL (39); Gregorio Aberasturi SRL (19); Iriarte Villanueva Enrique SA (28); Nieva H. y Asociados SRL (60); S. L. Ledesma y Cía. SA (8); Umc SA (64).
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