Vacunos: demanda selectiva y remate especial en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con una oferta de 7413 vacunos ingresados en 213 camiones jaula, de los cuales 1416 correspondieron al 87º Aniversario de la casa consignataria Colombo y Magliano SA. Los operadores de compra ejercieron demanda selectiva y las ventas tuvieron con poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda de ayer en casi todas las categorías y clasificaciones. El Índice General bajó un 6,45% al pasar de $3647,354 a $3412,088, mientras que el Índice Novillo perdió un 0,11% al pasar de $4133,414 a los $4137,903.

Los novillos, con 1201 cabezas, representaron el 16,19% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4700 con 431 kg; $4500 por varios lotes de 461 a 535 kg, y $4450 con 503 kg. Por las mejores vacas se pagó $4170 con 440 kg; $4100 con 440 y con 458 kg, y $3700 con 505 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5300 con 317 kg; $5200 con 358 kg, y $4900 con 404 kg, y en vaquillonas, $5300 con 296 kg; $4800 con 353 kg, y $4100 con 420 kg.

El detalle de venta fue 1201 novillos; 1266 novillitos; 1504 vaquillonas; 2423 vacas; 753 conservas, y 271 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3412,088, mientras que el peso promedio general resultó de 446 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4137,903. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4137,915. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4184,960. Detalle de venta: 1201 novillos; 1266 novillitos; 1504 vaquillonas; 2423 vacas; 753 conservas, y 271 toros. Base 15 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (202) Campomar e Hijos n. 40, 455 kg a $4500; El Pajonal n. 51, 512 a 4500; Isadelca n. 14, 446 a 4200; vq. 12, 336 a 4500; Los Canticos vq. 14, 358 a 3600; Pastoreo vq. 20, 410 a 2300. Aguirre Urreta Jorge SA: (13) Relacionar vq. 13, 308 a 1700. Asoc. de Coop. Argentinas: (66) Iribarne nt. 38, 348 a 4700. Blanco Daniel y Cía. SA: (543) Agropecuaria Sauce Pintos n. 15, 528 a 4000; Badie vq. 31, 313 a 5250; Camurri Hnos. v. 44, 473 a 3300; 12, 439 a 3400; El Avestruz v. 14, 465 a 3100; 86, 548 a 3300; Frigorífico Entrerriano nt. 40, 362 a 4900; vq. 46, 320 a 5200; Mi Tata nt. 31, 348 a 5150; vq. 13, 416 a 2800; 19, 318 a 5150; Todone vq. 40, 304 a 5200. Brandemann Consignataria SRL: (184) Cosechar vq. 38, 447 a 4100; Montepardo Agrop. v. 14, 543 a 3400; Ramos vq. 16, 415 a 2100. Casa Massola SA: (42) Suc. Mateos vq. 12, 400 a 3500; 13, 325 a 4300. Casa Usandizaga SA: (114) Bachiller vq. 14, 293 a 2100; 12, 423 a 2200; Est. El Jabalí v. 14, 524 a 2400.

Colombo y Colombo SA: (112) Magnificat Familia vq. 16, 369 a 3700. Colombo y Magliano SA: (1320) ESp. 87º Aniversario, Agro Comercial Sánchez Hnos. n. 34, 562 a 4550; Agrolam nt. 19, 394 a 4700; 31, 382 a 4800; Álvaro nt. 23, 375 a 5100; vq. 15, 363 a 4570; Bellamar Estancias nt. 36, 413 a 4700; 19, 380 a 4720; Bravo vq. 30, 342 a 4000; 20, 339 a 5000; Campomar e Hijos n. 26, 451 a 4450; nt. 15, 429 a 4570; Cravero n. 31, 446 a 4450; nt. 31, 425 a 4600; Cresud nt. 27, 430 a 4600; 14, 409 a 4650; Duvillard Hnos. vq. 12, 293 a 5300; 31, 281 a 5350; Est. Don Pastor nt. 12, 487 a 3500; tr. 13, 437 a 3150; vq. 13, 471 a 3900; Estancia Clarín nt. 16, 378 a 4900; 15, 354 a 5000; 15, 358 a 5200; Exp. Agrop. Juan Regino v. 22, 502 a 2850; vq. 15, 411 a 4370; Fioretti nt. 12, 310 a 5350; Freije Scala nt. 12, 650 a 3460; Gamajo nt. 19, 433 a 4260; vq. 12, 276 a 5320; Ganadera del Villaguay n. 35, 501 a 4620; Ganadera El Cardo n. 12, 508 a 4370; Gilotaux Agrop. n. 13, 496 a 4100; González vq. 42, 439 a 4170; Grupo Bathis vq. 22, 342 a 5020; La Ñata v. 27, 633 a 3400; La Armonía nt. 13, 380 a 4700; Lovizio vq. 13, 402 a 4500; 14, 378 a 4750; 15, 357 a 4970; Ma3 n. 16, 531 a 4370; Piray Mini v. 19, 576 a 3400; Rincón de la Costa nt. 29, 383 a 4680; vq. 14, 378 a 4400; 18, 355 a 4740; Rodeo Azul n. 18, 550 a 4100; Scorza n. 15, 461 a 4450; Tamarindo vq. 18, 481 a 4000; 16, 474 a 4100; 17, 452 a 4320; Terra Garba n. 28, 460 a 4450. Consignataria Melicurá SA: (294) Agroservicios Fer-Mar v. 16, 456 a 3300; 17, 541 a 3400; Aguerre v. 12, 510 a 3500; Gacio n. 14, 489 a 4300; Isenhofer n. 19, 570 a 4000; La Guarida del Zorro n. 30, 580 a 4000; Sgalippa nt. 17, 325 a 5150; Soc. García nt. 13, 420 a 4500; Vicente n. 16, 503 a 4450.

Crespo y Rodríguez SA: (146) Aguaribay vq. 14, 372 a 4500; 16, 353 a 4800; Carclase n. 12, 532 a 3500; vq. 28, 370 a 3400; Drabble vq. 44, 434 a 3600. Dotras. Ganly SRL: (136) Roffo n. 60, 559 a 2500. Gahan y Cía. SA: (175) Agropecuaria La Maleza nt. 15, 407 a 3700; 16, 376 a 3800; vq. 12, 370 a 3600; Annechini tr. 15, 574 a 2100; Pedro Viejo n. 77, 483 a 4000. Gananor Pujol SA: (153) Estancia La Morocha vq. 27, 384 a 1900; La Maturraca nt. 20, 311 a 4170; Los Canepa de Almeyra vq. 17, 384 a 2220. Goenaga Biaus SRL: (39) Luquez Piazza vq. 13, 325 a 2000. Gogorza y Cía. SRL: (109) Doartero nt. 13, 412 a 3500; vq. 14, 325 a 3700; Peiretti v. 26, 544 a 3300; Souto vq. 13, 427 a 2700; Souto vq. 13, 330 a 3200.

Harrington y Lafuente SA: (135) Campomar e Hijos n. 25, 466 a 4500; nt. 16, 403 a 4500; Est. María Pilar vq. 15, 325 a 2000; Mammoliti v. 15, 505 a 3500; Milloc v. 22, 438 a 3500. Hourcade Albelo y Cía. SA: (72) González vq. 27, 448 a 3500; 15, 410 a 3700; 15, 384 a 3900. Iriarte Villanueva Enrique SA: (140) Alma Pampa nt. 34, 371 a 3700; Malvicino n. 52, 447 a 4000; Roldan nt. 13, 412 a 4500. Jáuregui Lorda SRL: (132) Sánchez y Otero v. 14, 468 a 2850; 13, 523 a 3200; Sánchez, Otero, Ozon y Escalona n. 16, 455 a 4400; Saviamar v. 17, 527 a 3000.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (91) Micheloud vq. 12, 413 a 2400; Quequen Sur vq. 15, 387 a 2300; 29, 430 a 2500. Llorente-Durañona SA: (106) Agrop. Pacifica v. 31, 472 a 2500; El Negro v. 14, 459 a 2100. Madelan SA: (242) Herrero nt. 25, 400 a 4650; 18, 373 a 4880; Los Barones v. 20, 555 a 2300; 22, 640 a 2340; Plet y Elizalde v. 12, 470 a 2180; Pugliese v. 15, 480 a 2700. Martín G. Lalor SA: (203) Darichu nt. 19, 398 a 4300; García y Álvarez v. 23, 492 a 3420; Gougy v. 17, 445 a 2000. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (272) Agrop. Don Ángel v. 12, 580 a 3400; De Bary nt. 16, 370 a 4900; 17, 351 a 5100; Padilla Quirno vq. 13, 402 a 2500; Sebant v. 24, 541 a 2000; 47, 601 a 2100.

Monasterio Tattersall SA: (498) Agropaso n. 13, 438 a 4000; Bernal vq. 19, 358 a 4700; 24, 311 a 5100; 18, 295 a 5300; Boles v. 12, 435 a 2700; Diez vq. 14, 320 a 5200; Farias v. 18, 435 a 1900; Innovaciones Tecnológicas Agro n. 15, 458 a 4400; nt. 26, 469 a 4420; Invagro vq. 23, 364 a 1600; v. 13, 438 a 1800; Munarriz nt. 29, 422 a 4600; Zubigaray vq. 15, 337 a 4800. Nieva H. y Asociados SRL: (28) Campos del Triángulo v. 13, 480 a 1700; 12, 552 a 1900. Pedro Genta y Cía. SA: (38) Hernández v. 32, 453 a 3000.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (282) Agropecuaria Vidal vq. 13, 379 a 2470; El Indio de Juárez n. 21, 453 a 4400; Establecimiento Maraju nt. 24, 358 a 4000; Eyherabide n. 12, 451 a 4100; Marelungo vq. 17, 411 a 2450; Posavina v. 30, 465 a 2600; vq. 27, 433 a 3350; Tapalgro n. 41, 514 a 4500. Santamarina e Hijos SA: (144) El Brinco vq. 14, 410 a 2000; Kreff nt. 42, 430 a 3600; Santamarina nt. 26, 397 a 3900; Santamarina vq. 39, 359 a 3900. Wallace Hermanos SA: (131) Emagrosa vq. 16, 429 a 4000; 16, 384 a 4500; Paturlanne nt. 26, 430 a 4500; Ruquet vq. 18, 392 a 2200.

Otras consignaciones: Balcarce y Cía. SRL (36); Campos y Ganados SA (7); Consignataria Nieva y Cía. SA (28); Ferias Agroazul SA (44); Gregorio Aberasturi SRL (34); Irey Izcurdia y Cía. SA (49); S. L. Ledesma y Cía. SA (19); Umc SA (25).