Vacunos: demanda tranquila y precios en baja en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 5460 vacunos que llegaron en 157 camiones jaula. Pese a contar con otra entrada reducida, las ventas tuvieron poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda de ayer en casi todas las categorías y clasificaciones. El Índice General bajó un 7,96% al pasar de $3970,575 a $3654,518, mientras que el Índice Novillo perdió un 3,92% al pasar de $4383,697 a los $4211,634.

Los novillos, con 751 cabezas, representaron el 13,78% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4650 con 520 y con 545 kg; $4620 con 453 kg, y $4500 con 485 y con 490 kg. Por las mejores vacas se pagó $4400 con 458 kg; $4300 con 431 kg, y $3620 con 553 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5400 con 329 kg; $5200 con 355 kg, y $4800 con 426 kg, y en vaquillonas, $5300 con 297 kg; $4550 con 359 kg, y $4500 con 395 kg.

El detalle de venta fue 751 novillos; 757 novillitos; 1186 vaquillonas; 2128 vacas; 464 conservas, y 162 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3654,518, mientras que el peso promedio general resultó de 444 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4211,634. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4211,654. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4287,103. Detalle de venta: 751 novillos; 757 novillitos; 1186 vaquillonas; 2128 vacas; 464 conservas, y 162 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (440) El Mate Agropecuaria vq. 93, 322 kg a $2400; 35, 287 a 2450; 25, 322 a 2500; Isadelca n. 28, 446 a 4400; nt. 14, 403 a 4400; Juamarita vq. 24, 337 a 2200; 29, 348 a 2300; 24, 345 a 2450; 18, 413 a 2500; 24, 400 a 2600; v. 33, 481 a 3000; Nafi v. 26, 544 a 3400; Urruti n. 26, 448 a 4600; nt. 14, 406 a 4650. Asoc. de Coop. Argentinas: (114) Louge n. 18, 497 a 4400; Madies vq. 15, 429 a 4350; Suc. Nocetti v. 17, 526 a 3300. Blanco Daniel y Cía. SA: (182) Alonso v. 14, 509 a 3600; Langueyu nt. 27, 361 a 5100; 28, 329 a 5400; vq. 15, 297 a 5300; Nanez vq. 21, 430 a 4300; Rizzi n. 20, 549 a 4650; Rizzi H. n. 28, 545 a 4650. Brandemann Consignataria SRL: (131) La Dormida tr. 17, 491 a 2000; 13, 585 a 2100.

Campos y Ganados SA: (74) Amatriain vq. 13, 364 a 2500; Jusoto vq. 15, 340 a 4800; 16, 340 a 4900; 18, 329 a 5000. Casa Massola SA: (22) Agro Brunesi v. 18, 465 a 3200. Colombo y Colombo SA: (144) Agropecuaria Gaylo n. 12, 453 a 4550; El Boyero n. 15, 495 a 4500; La Matilde Arroyo v. 14, 464 a 3150; Nicodemo Forrajes vq. 16, 377 a 4600; 18, 346 a 4700. Colombo y Magliano SA: (538) Agrop. La Criolla vq. 34, 364 a 4700; 37, 328 a 5020; Aprile vq. 18, 370 a 4700; 14, 350 a 4850; Bravo vq. 40, 314 a 5000; 27, 285 a 5100; 19, 298 a 5200; Fernández v 13, 513 a 3650; 16, 465 a 3770; Golpe de Agua n. 13, 496 a 4500; 24, 453 a 4620; Gordon Davis nt. 25, 428 a 4000; La Cascada nt. 12, 435 a 4680; Lovizio vq. 17, 381 a 4600; 15, 364 a 4700; Escobar nt. 41, 407 a 4600; Saifica vq. 15, 390 a 4600; 24, 390 a 4650. Consignataria Melicurá SA: (113) El Broquel v. 16, 783 a 3300; La Guarida del Zorro n. 33, 520 a 4650.

Crespo y Rodríguez SA: (109) Drabble vq. 27, 441 a 3500; Suc. Farinati vq. 13, 325 a 3900; Tierra vq. 20, 359 a 4550. Dotras, Ganly SRL: (147) Albizu Hnos. n. 13, 480 a 4000; Diez nt. 15, 382 a 4000; Prodeif v. 19, 491 a 2100; 47, 553 a 3620. Gahan y Cía. SA: (41) Escobar nt. 41, 419 a 4600. Gananor Pujol SA: (175) Agrop. Los Blancos vq. 18, 344 a 2000; C.O.P.I.C.A. vq. 18, 389 a 3370; Maralmi Agrop. v. 16, 431 a 4000; Mari José v. 20, 430 a 2700; Wisner n. 17, 476 a 3550; nt. 16, 419 a 3800. Gogorza y Cía. SRL: (30) La Armonía v. 13, 522 a 3600. Harrington y Lafuente SA: (79) Agrupación Fortines v. 31, 571 a 3600; Canziani v. 16, 465 a 3500. Irey Izcurdia y Cía. SA: (42) Paoltroni vq. 14, 370 a 4000. Iriarte Villanueva Enrique SA: (36) Lutz Birgitta vq. 16, 376 a 2500. Jáuregui Lorda SRL: (58) Ciurlandi v. 13, 440 a 3400; Maitia v. 13, 507 a 3350.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (74) Gómez v. 16, 558 a 2800; Llinas vq. 14, 366 a 3600. Llorente-Durañona SA: (154) Cabaña Don Tomás vq. 50, 314 a 4100; Intrépida n. 37, 488 a 4200; Piro y Ruiz v. 26, 485 a 3200; 15, 526 a 3300; 16, 551 a 3600. Martín G. Lalor SA: (228) El Combate nt. 48, 330 a 5370; vq. 15, 454 a 4100. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (141) Agote vq. 13, 398 a 2400; Cacique Negro v. 13, 486 a 3400; Etchegaray vq. 12, 420 a 3100; v. 12, 486 a 3500; La Carolie n. 15, 485 a 4500.

Monasterio Tattersall SA: (705) Agrop. La Criolla vq. 13, 371 a 4700; 13, 360 a 4750; 15, 346 a 4900; 16, 335 a 5000; 14, 321 a 5020; Agropecuaria Campo Alto vq. 19, 348 a 4900; 24, 321 a 5100; Bernal vq. 20, 299 a 4600; 22, 300 a 5100; Bespa nt. 30, 455 a 4600; 20, 426 a 4800; Campomax nt. 14, 355 a 5200; 16, 331 a 5300; vq. 18, 312 a 5050; Collantes n. 20, 464 a 4000; El Inca de Alsina nt. 27, 336 a 5200; Est. Gan. San Antonio v. 12, 534 a 3300; 14, 554 a 3400; Las Laguna de Rancho P. nt. 12, 490 a 4500; Los Míos n. 35, 519 a 3800; Rimamar v. 18, 457 a 3000; San José de Galli vq. 12, 401 a 3100; 12, 288 a 5150; Teresa Josefina v. 46, 514 a 3000; 34, 447 a 3200; vq. 16, 426 a 3300. Pedro Genta y Cía. SA: (187) Brenta v. 16, 446 a 3450; Bridger Hnos. v. 21, 484 a 3400; Campagro v. 12, 548 a 3200; 40, 462 a 3300.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (456) Araujo n. 12, 458 a 4700; nt. 19, 379 a 5150; Consignatatia Jp vq. 27, 468 a 3700; Estrada Agropecuaria vq. 15, 441 a 4300; 17, 422 a 4420; La Fayuca v. 12, 603 a 2750; 12, 656 a 3020; Escobar nt. 41, 426 a 4600; Gaztambide nt. 13, 438 a 4850; 13, 426 a 4900; 32, 393 a 5100; vq. 17, 389 a 4500; 23, 353 a 4970; Marjoma vq. 16, 525 a 3800; Troncoso n. 16, 477 a 4600; Uberti v. 13, 602 a 2600; Vía Sevilla vq. 35, 398 a 2800. Santamarina e Hijos SA: (56) Pason v. 14, 547 a 3600; vq. 15, 402 a 4000; Rincón de Chillar v. 13, 560 a 2700; 14, 769 a 3200. S. L. Ledesma y Cía. SA: (111) La Amalia v. 24, 505 a 2900; 12, 493 a 3500; 32, 559 a 3600.

Otras consignaciones: Balcarce y Cía. SRL (23); Casa Usandizaga SA (98); Consignataria Blanes SRL (32); Consignataria Nieva y Cía. SA (26); Ferias Agroazul SA (29); Goenaga Biaus SRL (34); Hourcade Albelo y Cía. SA (20); Madelan SA (53); Wallace Hermanos SA (27).