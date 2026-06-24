Vacunos: demanda tranquila y precios en baja en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas tuvo un ingreso de 5142 vacunos que llegaron en 162 camiones jaula. Pese a contar con una entrada reducida, las ventas tuvieron poca competencia por parte de los operadores de compra y valores con bajas respecto a los registrados en la rueda de ayer en casi todas las categorías y clasificaciones. El Índice General bajó un 8,31% al pasar de $3557,970 a $3262,216, mientras que el Índice Novillo perdió un 3,71% al pasar de $4216,566 a los $4056,419.

Los novillos, con 678 cabezas, representaron el 13,22% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4600 con 431 kg; $4300 con 475 kg, y $3800 con 457 kg. Por las mejores vacas se pagó $3500 con 466, 475 y con 513 kg; $3400 con 501 y con 526 kg, y $3300 con 524 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5660 con 349 kg; $5550 con 355 kg, y $5000 con 393 kg, y en vaquillonas, $5400 con 316 kg; $5000 con 358 kg, y $4400 con 401 kg.

El detalle de venta fue 678 novillos; 708 novillitos; 1085 vaquillonas; 1742 vacas; 714 conservas, y 203 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3262,216, mientras que el peso promedio general resultó de 455 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4056,419. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4056,420. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4110,271. Detalle de venta: 678 novillos; 708 novillitos; 1085 vaquillonas; 1742 vacas; 714 conservas, y 203 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (84) Est. El 30 de Diciembre vq. 15, 407 kg a $3700; 34, 356 a 4100; 17, 331 a 4200; 18, 308 a 4400. Balcarce y Cía. SRL: (70) Puntana vq. 22, 362 a 3300; 23, 378 a 3400; 14, 315 a 3650. Blanco Daniel y Cía. SA: (282) Ancalo tr. 24, 709 a 32000; v. 34, 501 a 3400; Camurri Hnos. v. 28, 526 a 3400; 27, 475 a 3500; Cuevas vq. 18, 366 a 4600; Jensen v. 13, 460 a 3200; 24, 524 a 3300; Juaristi nt. 25, 359 a 5400; vq. 16, 316 a 5400. Brandemann Consignataria SRL: (130) Duarte n. 18, 457 a 3800; El Mate de Ameghino nt. 25, 390 a 4000; 15, 397 a 4100; Hijos de Barreto v. 12, 520 a 2200. Brazzola y Cía. SRL: (49) Gutiérrez v. 13, 480 a 2800; Villaver vq. 13, 328 a 2300. Casa Massola SA: (120) Árbol Verde n. 29, 437 a 3900; Casa Massola nt. 20, 345 a 4100; vq. 12, 384 a 3800; 13, 327 a 4000.

Casa Usandizaga SA: (153) Maillos vq. 13, 378 a 2200; 12, 363 a 2300; v. 12, 534 a 3200; Migration v. 14, 492 a 3200; 12, 439 a 3500. Colombo y Colombo SA: (174) Cardinal n. 13, 475 a 4300; Elina n. 13, 481 a 4300; Incahuen v. 16, 554 a 2700; 12, 490 a 3100; Nicodemo Forrajes vq. 27, 351 a 4750; 14, 344 a 4800; Parreño vq. 14, 415 a 2300. Colombo y Magliano SA: (415) Amma vq. 19, 439 a 3670; 18, 401 a 4350; El Recado vq. 21, 393 a 4400; 19, 374 a 4700; 21, 359 a 4800; 21, 339 a 5000; Fortín de Gainza vq. 33, 424 a 1800; Ignacio vq. 15, 399 a 1800; Grupo Constr. Bs. As.-Rosario vq. 24, 389 a 2460; v. 19, 440 a 2500; Opargen nt. 22, 435 a 4420; 35, 426 a 4600; Trapalco v. 18, 536 a 3300. Crespo y Rodríguez SA: (74) Aramendi v. 16, 431 a 2000; Arancet nt. 18, 393 a 5000; 15, 380 a 5100.

Dotras, Ganly SRL: (127) 0lbizu Hnos. n. 16, 450 a 3500; v. 19, 481 a 2000; La Dorita Est. v. 17, 579 a 2000. Ferias Agroazul SA: (69) Casa Alarcia vq. 24, 353 a 4750. Gahan y Cía. SA: (75) Hueyo vq. 26, 383 a 1600. Ganadera Salliqueló SA: (78) Baratza v. 13, 515 a 3300; vq. 23, 401 a 4400; Robirossa v. 12, 449 a 2800. Gananor Pujol SA: (150) Agrop. El Tata vq. 32, 415 a 1900; Laborde vq. 17, 356 a 2300; Sánchez v. 16, 479 a 3000. Irey Izcurdia y Cía. SA: (105) Rebzda nt. 16, 315 a 5000. Iriarte Villanueva Enrique SA: (52) Crilime nt. 15, 370 a 4600; vq. 12, 306 a 4500. Jáuregui Lorda SRL: (147) Agrop. Los Pinares vq. 13, 366 a 4000; Cepacla vq. 17, 476 a 3700; 16, 428 a 3900; Ciurlandi v. 30, 504 a 3200; Echayre v. 15, 458 a 3200.

Lartirigoyen & Oromí SA: (101) Opargen n. 57, 447 a 4400; nt. 19, 438 a 4400; 19, 419 a 4500. Llorente-Durañona SA: (65) Establecimiento Blanchard v. 33, 534 a 2700; Pazzaglia n. 32, 531 a 3800. Madelan SA: (134) Auca Loo v. 12, 772 a 2600; Chopitea vq. 12, 370 a 2100; Iberoagro vq. 17, 434 a 4000; 19, 389 a 4200; Tambo Agro Don Roque v. 14, 757 a 2500. Martín G. Lalor SA: (160) Gougy v. 40, 530 a 2000. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (292) Mendizábal v. 21, 511 a 2400; 13, 488 a 2600; vq. 19, 395 a 3500; 19, 369 a 3600; 22, 341 a 3800; Defferrari nt. 28, 524 a 3250; vq. 12, 429 a 3000; Gastañaga vq. 17, 364 a 2000; Hojobar n. 38, 457 a 3900; nt. 12, 430 a 4100.

Monasterio Tattersall SA: (542) Adm. Agrop. La Entrerriana vq. 16, 365 a 4820; 14, 356 a 4950; 18, 340 a 5050; Agrop. Don Carlos vq. 16, 410 a 2500; v. 16, 484 a 2700; 14, 451 a 3000; Álvaro vq. 12, 358 a 5000; 13, 342 a 5100; Arrechea vq. 22, 404 a 4700; 13, 383 a 4950; Aschemacher n. 25, 493 a 4100; Eegana vq. 16, 355 a 1850; Innovaciones Tecnológicas Agro n. 27, 450 a 4700; nt. 12, 439 a 4600; Sillero tr. 12, 716 a 2900; Eckert nt. 23, 334 a 4600. Pedro Genta y Cía. SA: (42) Alchu n. 12, 728 a 3000.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (451) Est. La Dorita v. 25, 578 a 1800; La Dorita Est. v. 17, 532 a 1800; La Flor Agro v. 17, 583 a 3300; 15, 513 a 3500; La Querencia de Arata Hnos. vq. 16, 387 a 4600; 25, 334 a 4900; Puntana vq. 26, 372 a 3650; 45, 331 a 4000; Santa María v. 18, 650 a 2500; Tapalgro n. 41, 497 a 3850; Tierra Franca n. 24, 515 a 4400; 46, 471 a 4450; Valker v. 21, 606 a 2200; 20, 675 a 2520. Santamarina e Hijos SA: (40) Carayta v. 19, 556 a 3200. Wallace Hermanos SA: (66) Bernaudo nt. 28, 392 a 4400; 12, 363 a 4600.

Otras consignaciones: Campos y Ganados SA (46); Consignataria Melicurá SA (107); Consignataria Nieva y Cía. SA (27); Gregorio Aberasturi SRL (8); Harrington y Lafuente SA (73); Heguy Hnos. y Cía. SA (27); Hourcade Albelo y Cía. SA (35); S. L. Ledesma y Cía. SA (22).