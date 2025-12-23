LA NACION

Vacunos: escasa oferta en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Con una entrada de 2985 animales se pagó $4680 por un lote de novillos

Las ventas tuvieron un trámite ágil y los valores obtenidos fueron calificados como muy satisfactorios
Este martes, la rueda de ventas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG) se concretó con una entrada de solo 2985 animales, descargados de 87 camiones, a los que se sumaron 52 de remanente anterior. Las ventas tuvieron un trámite ágil y los valores obtenidos fueron calificados como muy satisfactorios.

Los novillos, con 221 cabezas, alcanzaron los siguientes registros: $4680 con 455 kg; $4650 con 454 y con 490 kg, y $4500 con 529 kg, y por las mejores vacas se pagó $3850 con 431 kg; $3800 con 460 kg, y $3400 con 532 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4800 con 364 kg; $4700 con 346 y con 399 kg, y $4600 con 376 kg, y en vaquillonas, $4710 con 317 kg; $4590 con 400 kg, y $3100 con 400 kg.

El detalle de venta fue 221 novillos; 880 novillitos; 1200 vaquillonas; 565 vacas; 122 conservas; y 44 toros
El Índice General del Mercado Agroganadero fue de $3707,801, mientras que el peso promedio general resultó de 399 kilos. Detalle de venta: 221 novillos; 880 novillitos; 1200 vaquillonas; 565 vacas; 122 conservas, y 44 toros. Base 5 cabezas.

Asoc. de Coop. Argentinas: (167) A.C.A. nt. 42, 364 kg a $4800; vq. 16, 322 a 4300; 10, 385 a 4600; 18, 336 a 4650; 34, 326 a 4700; Ledesma v. 15, 540 a 3100; 15, 497 a 3200; Nervi nt. 7, 355 a 4700; vq. 5, 332 a 4600. Blanco Daniel y Cía. SA: (100) Christiansen nt. 10, 421 a 4400; Pittameglio nt. 35, 390 a 4450; 35, 346 a 4700. Brandemann Consignataria SRL: (44) Bertola v. 12, 525 a 2100; Etchevers v. 8, 653 a 2150; Montepardo Agrop. vq. 5, 450 a 3700.

Colombo y Colombo SA: (153) Gallo Llorente nt. 8, 373 a 4400; Jala La Juanita v. 6, 542 a 1800; La Boya nt. 11, 414 a 4250; 11, 413 a 4350; vq. 10, 460 a 3800; 9, 363 a 4000; Rincón de la Laguna v. 5, 509 a 2850; 15, 486 a 3300; vq. 13, 330 a 4200; D’Anna nt. 16, 405 a 3600; 13, 332 a 3900; Santa María nt. 15, 292 a 3500; Zolezzi vq. 10, 409 a 2400. Colombo y Magliano SA: (220) Aveztrus nt. 18, 484 a 2700; 18, 412 a 3700; González v. 11, 461 a 2400; 17, 487 a 2500; 15, 558 a 2770; 14, 509 a 2800; Granja y Est. Doña Sara vq. 10, 350 a 4570; 46, 311 a 4660; 29, 317 a 4710; Odello vq. 15, 305 a 4250; 25, 270 a 4360.

Consignataria Melicurá SA: (30) Tambo Norte vq. 8, 378 a 1700; 10, 412 a 1900; v. 11, 480 a 2100. Dotras, Ganly SRL: (99) Ganly Agropecuaria n. 10, 440 a 3400; v. 11, 430 a 4000; vq. 7, 375 a 3200; La Dorita Est. nt. 19, 347 a 2800; 8, 340 a 3100; v. 23, 597 a 1700; vq. 10, 316 a 2800; 8, 326 a 3100. Ferias Agroazul SA: (119) Arozarena v. 5, 617 a 1700; La Juanita de Barreto vq. 13, 384 a 1700; v. 9, 551 a 1800; Suárez vq. 50, 340 a 4000; Consultora Agrop. nt. 39, 335 a 3800.

Gahan y Cía. SA: (14) Carnero vq. 8, 410 a 2200. Gananor Pujol SA: (44) Ustariz vq. 19, 410 a 2900; 14, 420 a 2950; Golfetto nt. 7, 309 a 2600. Gogorza y Cía. SRL: (100) Las Lanzas Agrop. v. 6, 483 a 2100; 30, 476 a 2300; Provinvest vq. 24, 342 a 3900; 40, 321 a 4000. Harrington y Lafuente SA: (40) Haras El Bagual vq. 40, 317 a 4100. Irey Izcurdia y Cía. SA: (95) Hornero Chico vq. 13, 421 a 1850; v. 7, 466 a 2000; Raimondo nt. 7, 340 a 3600; Reardon Hnos. v. 5, 359 a 2000; 7, 503 a 2550; Stadler n. 22, 441 a 4100; vq. 18, 352 a 4100. Iriarte Villanueva Enrique SA: (79) Bernardi n. 13, 442 a 4100; Bernardi M. n. 13, 451 a 4100; Bernardi O. n. 13, 477 a 4100; Calvo nt. 10, 395 a 4500; Miramontes n. 12, 480 a 4100.

Lartirigoyen & Oromí SA: (173) Adeco Agropecuaria v. 8, 521 a 2100; 9, 499 a 2200; 10, 611 a 2250; 8, 715 a 2450; 8, 730 a 2500; El Tajamar v. 5, 440 a 3000; vq. 12, 390 a 3000; Fortín Blanca Grande n. 11, 529 a 4500; 12, 490 a 4650; 12, 455 a 4680; Lartirigoyen nt. 20, 358 a 4500; 21, 392 a 4540; 22, 376 a 4600; vq. 5, 301 a 4580; Río Grande v. 6, 467 a 2700. Madelan SA: (40) San Pedro Agrop. n. 14, 454 a 4650; nt. 26, 415 a 4650. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (454) Alzogaray vq. 6, 384 a 4300; 10, 330 a 4500; Comber v. 5, 462 a 2600; Coop. Agrotec. Dr. Santamarina nt. 5, 346 a 4400; v. 5, 720 a 2300; El Pajonal vq. 34, 349 a 4560; 17, 352 a 4570; 84, 360 a 4590; González nt. 6, 361 a 4400; La Magdalena vq. 12, 400 a 3100; 13, 288 a 4600; La Primavera vq. 16, 330 a 4420; 17, 314 a 4450; 17, 299 a 4500; Laxague v. 9, 571 a 2200; 10, 501 a 2500; 14, 458 a 2600; Mendive nt. 10, 424 a 4450; Riaño Laboranti vq. 7, 351 a 4440; Rossetti vq. 12, 423 a 3500; S.A.C.A.G.A.M. vq. 18, 395 a 4000; 72, 353 a 4050; Vientos del Sol nt. 12, 403 a 4300; La Magdalena vq. 15, 358 a 3020; Santa Barbara Agrop. nt. 10, 296 a 3600; vq. 6, 290 a 3300.

Monasterio Tattersall SA: (741) Álvarez nt. 8, 436 a 3900; 8, 399 a 4000; Berca nt. 5, 430 a 4350; v. 11, 490 a 2500; vq. 16, 381 a 4400; 16, 393 a 4550; Bernal nt. 8, 388 a 4200; 7, 399 a 4700; vq. 51, 333 a 4200; 19, 361 a 4660; Bespa n. 29, 461 a 4600; nt. 7, 429 a 4350; 13, 404 a 4600; vq. 10, 344 a 4400; 39, 291 a 4650; 14, 310 a 4700; Campoamor tr. 6, 654 a 1600; Cien Olmos nt. 16, 389 a 4600; 27, 351 a 4700; E.N. Asesoramiento Agrop. nt. 13, 413 a 4700; 13, 378 a 4720; Estab. Sausalito nt. 8, 388 a 4200; Estancias Lanaria n. 6, 554 a 4000; Exportlan n. 27, 495 a 4000; Gorostidi e Hijos nt. 8, 368 a 4100; 9, 406 a 4200; vq. 13, 398 a 4550; 9, 361 a 4660; Granja y Est. Doña Sara vq. 70, 325 a 4700; Las Víboras nt. 29, 404 a 4700; 7, 385 a 4720; 19, 393 a 4780; Pérez tr. 7, 612 a 2550; vq. 19, 273 a 4550; San José de Galli tr. 5, 566 a 2450; Tattersall Argentino nt. 13, 409 a 4300; 22, 370 a 4500; vq. 14, 394 a 4550; 15, 334 a 4600; Vicente n. 6, 463 a 4500; Estab. Sausalito nt. 37, 379 a 4250; Pérez vq. 13, 268 a 4300. Pedro Genta y Cía. SA: (34) Tagle vq. 12, 409 a 2000; v. 9, 459 a 2450; Los Siete Ombúes vq. 6, 366 a 2300; 7, 395 a 2500.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (194) Blasfer nt. 14, 399 a 4700; 37, 370 a 4750; Genética Los Nogales v. 6, 524 a 1800; Manes n. 7, 409 a 3700; vq. 17, 532 a 3400; 15, 453 a 3700; 13, 431 a 3850; Piralli vq. 8, 381 a 1600; Ternasky nt. 33, 319 a 4700; vq. 19, 295 a 4600; Manes nt. 15, 297 a 3700. Umc SA: (37) Adeco Agropecuaria v. 8, 515 a 2100; 8, 520 a 2150; 5, 554 a 2250; Livingston de Castex v. 7, 549 a 2150; 6, 683 a 2350.

Otras consignaciones: Campos y Ganados SA (1); Crespo y Rodríguez SA (7); Martín G. Lalor SA (16); Wallace Hermanos SA (3).

