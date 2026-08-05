Vacunos: menor oferta y precios con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria de este miércoles en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 5483 vacunos que fueron descargados de 166 camiones. Con operadores de compra abastecidos, las ventas tuvieron una demanda selectiva y precios que variaron según la necesidad y la calidad de cada lote expuesto. El Índice General bajó un 3,65% al pasar de $4065,084 a $3916,802, mientras que el Índice Novillo ganó un 1,51% al pasar de $4377,693 a los $4443,714.

Los novillos, con 762 cabezas, representaron el 13,92% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4980 con 517 kg; $4850 con 434 kg, y $4800 con 504 y con 547 kg. Por las mejores vacas se pagó $4300 con 458 kg; $4050 con 495 kg, y $3850 con 510 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5400 con 311 kg; $5300 con 364 y con 392 kg, y $4880 con 425 kg, y en vaquillonas, $5300 con 302 kg; $5000 con 351 kg, y $4620 con 397 kg. El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3916,802, mientras que el peso promedio general resultó de 451 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4443,714. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4443,720. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4515,595. Detalle de venta: 762 novillos; 1116 novillitos; 1506 vaquillonas; 1775 vacas; 137 conservas, y 177 toros. Base 12 cabezas.

El detalle de venta fue 762 novillos; 1116 novillitos; 1506 vaquillonas; 1775 vacas; 137 conservas, y 177 toros

Álzaga Unzué y Cía. SA: (75) Isadelca n. 19, 458 kg a $4500; S.M. Agrop. vq. 14, 307 a 2400. Aguirre Urreta Jorge SA: (34) El Maratejo vq. 15, 293 a 5250. Asoc. de Coop. Argentinas: (36) Barcelona n. 13, 454 a 4300. Blanco Daniel y Cía. SA: (350) Clusters vq. 40, 295 a 5200; El Choli vq. 88, 388 a 4600; Gayol nt. 39, 365 a 5300; Las Dos Ramas vq. 55, 304 a 5200; Lindstrom v. 34, 493 a 3620; Lloret v. 13, 522 a 3600; Arbelbide n. 19, 466 a 4600; vq. 24, 414 a 4300. Brandemann Consignataria SRL: (268) Antonelli vq. 14, 458 a 4300; Cacchiarelli nt. 14, 425 a 4880; Delu nt. 14, 407 a 4430; Migueltorena n. 20, 492 a 4720; Mollani v. 13, 535 a 3600; Montepardo Agrop. v. 17, 520 a 3680; Poratti v. 13, 455 a 3520; Cereigido v. 13, 615 a 2600. Campos y Ganados SA: (52) González v. 19, 485 a 3700; 15, 519 a 3800.

Casa Usandizaga SA: (103) Aotearoa v. 14, 476 a 3000. Colombo y Colombo SA: (148) Agrop. La Media Luna v. 27, 574 a 2500; Agrop. Ssnta Rosa v. 20, 579 a 2500; López v. 12, 432 a 2500; Tambo Norte v. 14, 530 a 3050; Trezza v. 20, 530 a 3600. Colombo y Magliano SA: (410) Agrop. La Criolla vq. 13, 423 a 4400; 32, 404 a 4500; Beef 82 v. 20, 727 a 3400; Curaratti nt. 13, 400 a 4800; El Recado vq. 12, 429 a 4450; 18, 360 a 4800; 14, 360 a 4900; 18, 337 a 5100; 17, 292 a 5200; Est. El Porvenir v. 24, 494 a 3450; Capecce nt. 17, 347 a 5300; Illa vq. 13, 389 a 4000; 34, 376 a 4050; Labradores del Llano v. 12, 501 a 3200; San José del Oeste nt. 17, 430 a 4650; 14, 364 a 5150.

Consignataria Melicurá SA: (155) Cardaci vq. 16, 327 a 5000; Agrop. La Media Luna v. 13, 505 a 2550; 14, 538 a 2600. Crespo y Rodríguez SA: (204) Aguaribay nt. 38, 461 a 4700; Arancet nt. 14, 378 a 4500; 15, 352 a 4700; 17, 324 a 4800; Criapampa nt. 19, 389 a 5000; Drabble n. 26, 543 a 4000; Oderiz v. 24, 481 a 3000; Salgado vq. 12, 436 a 3000; 14, 473 a 3700. Dotras, Ganly SRL: (156) Aitachi nt. 15, 404 a 4700; Ganadera Mapa n. 42, 432 a 4750; nt. 15, 430 a 4750; vq. 16, 323 a 5000; Ganly v. 24, 529 a 3650. Ferias Agroazul SA: (53) Revelli vq. 17, 422 a 3850; 17, 371 a 4100. Ganadera Salliqueló SA: (85) Ártica tr. 13, 738 a 3000; vq. 20, 416 a 3000. Goenaga Biaus SRL: (40) Santopaolo n. 15, 456 a 4150; 25, 475 a 4200. Hourcade Albelo y Cía. SA: (68) Bordoy n. 38, 504 a 4800.

Iriarte Villanueva Enrique SA: (74) Bonkowski vq. 13, 300 a 5000; Crilime v. 13, 550 a 3600; vq. 12, 332 a 4500. Jáuregui Lorda SRL: (109) Sánchez, Otero, Ozon y Escalona vq. 36, 370 a 4850; 24, 351 a 5000. Lartirigoyen & Oromí SA: (168) Esain vq. 14, 413 a 3500; v. 13, 457 a 3650; 18, 506 a 3720; 13, 418 a 3800; La Cristina n. 16, 443 a 4000; 17, 468 a 4300; Ponzio v. 16, 545 a 3300; vq. 18, 371 a 4000; 19, 350 a 4200. Llorente-Durañona SA: (77) Pazzaglia v. 15, 480 a 2500; Proysol n. 12, 438 a 3800; Salgado vq. 13, 432 a 3400.

Madelan SA: (317) Auca Loo v. 14, 492 a 2780; 16, 760 a 3220; Boragno v. 17, 432 a 3000; 12, 508 a 3140; 13, 458 a 3240; 17, 480 a 3620; Cangiano v. 15, 571 a 3600; Iberoagro vq. 12, 447 a 4320; Potrero Chico vq. 12, 423 a 2780; Santarossa n. 15, 458 a 4700; 12, 517 a 4980. Martín G. Lalor SA: (304) Adm. Duhau v. 24, 796 a 3500; Ganad. Los Celtas v. 12, 502 a 3720; El Combate nt. 62, 310 a 5400; vq. 35, 278 a 5300. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (180) La Magdalena vq. 15, 321 a 5000; La Primavera n. 31, 467 a 4440; nt. 16, 439 a 4600; 17, 411 a 4800; Mandrini nt. 14, 421 a 4700; vq. 13, 381 a 4520; 17, 343 a 5000.

Monasterio Tattersall SA: (895) 16 de Enero nt. 21, 383 a 4950; Agrop. La Entrerriana vq. 29, 352 a 4850; 16, 330 a 5100; Agrop. La Criolla vq. 16, 420 a 4400; 17, 405 a 4500; 14, 389 a 4570; 16, 368 a 4700; Algarra Hnos. nt. 20, 388 a 5250; El Llorón nt. 13, 420 a 4000; 14, 379 a 4100; 43, 351 a 4300; El Pelusa nt. 14, 358 a 5300; vq. 13, 346 a 4850; Ercom nt. 23, 370 a 4750; García nt. 16, 434 a 4850; 24, 384 a 5150; Iglesias n. 21, 459 a 4000; Las Laguna de Rancho P. n. 12, 533 a 4750; Los Potrerillos nt. 65, 392 a 5300; Sillero v. 17, 588 a 3500; Tattersall Argentino vq. 24, 384 a 4500; 21, 325 a 4900; 17, 330 a 5100. Pedro Genta y Cía. SA: (34) Campagro v. 30, 534 a 3600.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (574) Chiesino n. 18, 482 a 4600; 12, 434 a 4750; nt. 15, 431 a 4750; 35, 417 a 4850; Consignataria Jp vq. 12, 574 a 3720; 12, 510 a 3850; El Bornizo vq. 35, 464 a 3600; 14, 432 a 3650; 27, 419 a 3700; Est San Francisco v. 13, 507 a 2800; vq. 17, 541 a 3450; Establecimiento Maraju nt. 18, 383 a 4000; 17, 364 a 4200; Isasi n. 13, 494 a 4670; 13, 510 a 4700; Los Ángeles v. 14, 574 a 2600; 22, 698 a 3400; vq. 14, 561 a 3650; De Tronconi e Hijos tr. 12, 576 a 2500; Tres Yunques n. 28, 548 a 4800; Valker v. 19, 768 a 3550. Santamarina e Hijos SA: (43) La Sorpresa Agrop. nt. 43, 398 a 4800. S. L. Ledesma y Cía. SA: (33) El Viejo Ceibo n. 15, 363 a 3500; La Reserva Best Beet Tandil v. 16, 489 a 3500. Wallace Hermanos SA: (92) Mogni nt. 17, 367 a 5200; vq. 32, 350 a 5000; Munarriz vq. 24, 404 a 4200; 17, 360 a 4300.

Otras consignaciones: Gananor Pujol SA (45); Gogorza y Cía. SRL (13); Harrington y Lafuente SA (5); Irey Izcurdia y Cía. SA (72); Lanusse-Santillán y Cía. SA (6).