Vacunos: menor oferta y precios con altibajos en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria de este miércoles en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 4717 vacunos que fueron descargados de 143 camiones. Pese a la escasa oferta, las ventas tuvieron una demanda selectiva y precios que variaron según la necesidad y la calidad de cada lote expuesto. El Índice General bajó un 6,39% al pasar de $4029,615 a $3772,019, mientras que el Índice Novillo ganó un 1,12% al pasar de $4216,059 a los $4263,150.

Los novillos, con 913 cabezas, representaron el 19,42% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4700 con 436 kg; $4580 con 452 kg, y $4500 con 497 y con 547 kg. Por las mejores vacas se pagó $4100 con 430 y con 432 kg; $4050 con 458 kg, y $3800 con 560 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5000 con 387 kg; $4920 con 337 kg, y $4800 con 406 kg, y en vaquillonas, $4900 con 290 y con 306 kg; $4500 con 359 y con 362 kg, y $4100 con 398 kg.

El detalle de venta fue 913 novillos; 921 novillitos; 744 vaquillonas; 1614 vacas; 220 conservas, y 289 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3772,019, mientras que el peso promedio general resultó de 459 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4263,150. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4263,152. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4304,076. Detalle de venta: 913 novillos; 921 novillitos; 744 vaquillonas; 1614 vacas; 220 conservas, y 289 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (101) Cereseto e Hijos n. 14, 477 kg a $3600; vq. 13, 350 a 3800; Piche nt. 39, 364 a 4300; Urruti n. 12, 467 a 4400. Aguirre Urreta Jorge SA: (58) Est. La Loma tr. 20, 651 a 3000; Raffo v. 27, 435 a 2800. Balcarce y Cía. SRL: (50) Hermanos Peluffo v. 39, 504 a 3600. Blanco Daniel y Cía. SA: (178) Ancalo tr. 12, 795 a 3800; v. 17, 516 a 3700; Gayol nt. 13, 387 a 5000; Grupo D y V n. 29, 458 a 4500; 16, 436 a 4700; nt. 16, 426 a 4700; Lardoueyt n. 16, 636 a 4300; Lynch n. 33, 449 a 4400; Zaborowski vq. 13, 389 a 3500.

Brandemann Consignataria SRL: (210) Arizabalo v. 12, 440 a 3650; Gallarato n. 13, 470 a 4400; Gartner vq. 13, 458 a 4050; 47, 420 a 4100; La Oración v. 16, 510 a 3750; Ratto n. 28, 488 a 4270; 12, 442 a 4300; Cereigido v. 13, 790 a 3500. Campos y Ganados SA: (63) Donadio v. 19, 436 a 3600; García v. 21, 543 a 3400. Casa Usandizaga SA: (76) Est. El Jabalí vq. 12, 369 a 3100; 12, 409 a 3200. Colombo y Magliano SA: (466) Bravo vq. 20, 315 a 4950; 45, 285 a 5100; Est. Gan. San Antonio v. 12, 548 a 3500; vq. 14, 390 a 3700; García v. 16, 535 a 3750; Golpe de Agua n. 26, 463 a 4500; Kling vq. 16, 413 a 3050; Los López n. 15, 577 a 4420; 14, 507 a 4500; Martínez nt. 32, 436 a 4400; 38, 387 a 4550.

Consignataria Blanes SRL: (57) Manduca v. 24, 495 a 3600. Consignataria Melicurá SA: (147) Est. El Hervidero v. 18, 572 a 3700; Fund. de Asist. San Luis Orione vq. 12, 398 a 3000; 17, 401 a 3400; v. 15, 475 a 3460. Crespo y Rodríguez SA: (38) Aguaribay nt. 13, 418 a 4550; 14, 389 a 4650. Dotras, Ganly SRL: (160) Est. La Dorita nt. 36, 392 a 3000; vq. 19, 365 a 3900; Gaviña v. 20, 505 a 3400; 12, 543 a 3700. Gogorza y Cía. SRL: (116) Balda n. 14, 471 a 3900; 14, 435 a 4000; Gran Trébol v. 19, 544 a 3200; Hijas de Arrouy v. 23, 431 a 3600. Gregorio Aberasturi SRL: (35) Cabaña Tres María v. 12, 528 a 3000. Harrington y Lafuente SA: (113) Est. María Pilar vq. 16, 432 a 4100; 13, 362 a 4500; Los Vascos v. 13, 612 a 3700; 21, 564 a 3800. Heguy Hnos. y Cía. SA: (46) Gougy vq. 13, 418 a 2500. Iriarte Villanueva Enrique SA: (35) Crilime vq. 14, 559 a 3700. Jáuregui Lorda SRL: (119) Escobar n. 15, 455 a 4470; nt. 26, 421 a 4400; Yeti n. 15, 445 a 4300; 19, 457 a 4350.

Llorente-Durañona SA: (108) Caldentey v. 35, 453 a 3400; Piro y Ruiz v. 19, 501 a 3500; 35, 541 a 3700. Madelan SA: (68) Don Ricardo de Seppe vq 17, 373 a 2600; v. 15, 457 a 2800. Martín G. Lalor SA: (275) Arrastua n. 16, 472 a 3400; 16, 448 a 3900; Llavallol e Hijos n. 15, 594 a 3650; Errecarret n. 13, 470 a 4400; Layus vq. 15, 306 a 4900. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (517) Arrechea Hnos. vq. 14, 364 a 3600; Villar de Arrechea v. 21, 503 a 3100; Campo Cuatro nt. 27, 386 a 4750; 15, 357 a 4880; De Bary nt. 23, 397 a 4800; 15, 371 a 4900; Decusatis n. 20, 498 a 3500; v. 12, 481 a 2900; El Pajonal n. 27, 498 a 4400; 58, 459 a 4500; v. 13, 550 a 3680; 30, 510 a 3700; Fundación Funisal nt. 15, 359 a 4880; Ganad. Verdes Pampas n. 30, 497 a 4500; Hastrup nt. 15, 381 a 4300; 17, 354 a 4420; 16, 357 a 4450; vq. 21, 323 a 4200; Makusim v. 13, 500 a 2550; 12, 528 a 2600; Molina v. 20, 478 a 3000; Straccia vq. 16, 321 a 4300.

Monasterio Tattersall SA: (521) Agrop. La Criolla nt. 27, 413 a 4600; 17, 372 a 4720; vq. 15, 330 a 4650; Algarra Hnos. nt. 29, 405 a 4750; 25, 376 a 4920; Chanchi Hue v. 14, 703 a 3200; Fedeicomiso El Altruista v. 12, 509 a 3600; 12, 434 a 3800; Invagro vq. 17, 405 a 2000; v. 20, 436 a 2400; Maguos nt. 16, 421 a 4450; 16, 404 a 4500; Monasterio Tattersall vq. 14, 340 a 4500; Neifert vq. 24, 290 a 4900; 33, 279 a 4950; Pagano v. 13, 538 a 2500; 17, 631 a 2700; Von Saldern nt. 15, 406 a 4300. Pedro Genta y Cía. SA: (89) El Mate Ameghino vq. 29, 333 a 4600; Rappallini vq. 12, 361 a 2600.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (275) El Indio de Juárez vq. 14, 365 a 4300; Est. San Francisco v. 13, 707 a 3420; Martino nt. 15, 344 a 4800; Escobar n. 26, 443 a 4400; nt. 15, 420 a 4500; Gaztambide n. 16, 438 a 4450; nt. 29, 407 a 4500; Plantco vq. 12, 359 a 4500; 33, 341 a 4600; Troncoso nt. 15, 409 a 4550. Santamarina e Hijos SA: (22) Servimec nt. 15, 378 a 4300.

Otras consignaciones: Asoc. de Coop. Argentinas (44); Colombo y Colombo SA (36); Consignataria Nieva y Cía. SA (33); Gahan y Cía. SA (12); Gananor Pujol SA (57); Irey Izcurdia y Cía. SA (70); Lanusse-Santillán y Cía. SA (42); Lartirigoyen & Oromí SA (8); Nieva H. y Asociados SRL (3); S. L. Ledesma y Cía. SA (15); Wallace Hermanos SA (13).