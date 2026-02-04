Vacunos: oferta moderada y precios con bajas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

Este miércoles, la operatoria en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 6302 vacunos que fueron descargados de 187 camiones. Con los operadores de compra abastecidos, las ventas tuvieron demanda selectiva y precios que variaron según la necesidad y la calidad de cada lote expuesto. El Índice General bajó un 1,44%, de $3694,922 a $3641,799, mientras que el Índice Novillo perdió un 6,68%, de $4373,274 a los $4080,995.

Los novillos, con 731 cabezas, representaron el 11,62% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4820 con 438 kg; $4600 con 478 kg, y $4280 con 530 kg. Por las mejores vacas se pagó $4300 con 431 kg; $4000 con 481 kg, y $3700 con 529 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4850 con 322, 408 y con 426 kg; $4820 con 364 kg, y $4700 con 403 kg, y en vaquillonas, $4870 con 283 kg; $4660 con 364 kg, y $4580 con 397 kg.

El detalle de venta fue 731 novillos; 1459 novillitos; 1626 vaquillonas; 1866 vacas; 329 conservas, y 278 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3641,799, mientras que el peso promedio general resultó de 429 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4080,995. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4080,998. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4250,327. Detalle de venta: 731 novillos; 1459 novillitos; 1626 vaquillonas; 1866 vacas; 329 conservas, y 278 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (173) Agrop. Arg. Centro Sud vq. 14, 346 kg a $3200; Campomar vq. 30, 358 a 4650; 17, 330 a 4700; El Mate Agropecuaria vq. 28, 311 a 2150; Willis v. 14, 530 a 3300; 18, 502 a 3400; 35, 528 a 3500. Aguirre Urreta Jorge SA: (40) Jala La Juanita vq. 13, 400 a 3500; 14, 381 a 4200. Blanco Daniel y Cía. SA: (117) Agropecuaria Media Sangre vq. 14, 315 a 4850; Grupo D y V nt. 15, 504 a 4000; Santandrea nt. 30, 407 a 4850; Viola nt. 21, 326 a 4700; vq. 13, 335 a 4700. Brandemann Consignataria SRL: (504) Agrop. La Totora vq. 96, 311 a 4700; Agrop. Mayaco vq. 47, 310 a 4700; Don Horacio de López nt. 16, 430 a 4700; El Resuello nt. 24, 408 a 4750; vq. 60, 394 a 4540; Machinandiarena nt. 15, 425 a 4700; Migueltorena vq. 14, 309 a 4760; Cereigido v. 15, 540 a 2800; Rolando vq. 23, 350 a 4500; 19, 325 a 4600; Vogel v. 12, 435 a 2200; 18, 485 a 3000; 12, 555 a 3240.

Casa Massola SA: (40) Campagnolle n. 40, 470 a 4200. Casa Usandizaga SA: (90) Est. El Jabalí vq. 17, 417 a 2100. Colombo y Colombo SA: (170) Árbol Verde vq. 18, 355 a 4300; 18, 340 a 4350; Nalgay v. 15, 451 a 2200; 12, 444 a 2350; S.O.B. v. 26, 504 a 3500; Y.S.B. v. 13, 458 a 2500; Zabalegui Hermanos n. 30, 450 a 3300. Colombo y Magliano SA: (483) Diab vq. 21, 381 a 3400; Diab S. vq. 22, 381 a 3400; Echeverría nt. 20, 408 a 4650; vq. 20, 342 a 4700; El Recado vq. 14, 364 a 4660; 20, 346 a 4690; 31, 329 a 4750; Estab. Ganadero San Antonio vq. 23, 329 a 4640; 23, 333 a 4670; Estancia La Josefina vq. 16, 391 a 2620; Gaccio v. 12, 495 a 2650; 14, 475 a 2900; Kechu Lamngen nt. 20, 428 a 4730; Odello nt. 38, 342 a 4800.

Consignataria Melicurá SA: (83) La Boya vq. 14, 387 a 4200; Mafuche vq. 14, 396 a 4000. Consignataria Nieva y Cía. SA: (66) Brea v. 14, 430 a 2700; Scandroglio vq. 20, 351 a 3950. Crespo y Rodríguez SA: (55) Arifiglio nt. 14, 398 a 4750; 12, 358 a 4800; Salgado n. 13, 489 a 3750. Dotras, Ganly SRL: (95) Fuertes de Vázquez e Hijos vq. 14, 328 a 2250; Sol Ganadera nt. 15, 474 a 4200; tr. 14, 505 a 3800. Ferias Agroazul SA: (53) Juan Pedro n. 17, 445 a 2900; vq. 12, 352 a 3900. Gahan y Cía. SA: (143) Cosufi v. 14, 461 a 2500; Land-Management vq. 43, 328 a 4700; 22, 310 a 4800; Las Víboras vq. 14, 342 a 2150. Gananor Pujol SA: (114) Don Alberto nt. 42, 427 a 4230; Garat Agropecuaria v. 19, 568 a 3600.

Harrington y Lafuente SA: (120) De Lusarreta n. 14, 482 a 4100; nt. 14, 417 a 4200; Dos de Agosto n. 17, 476 a 4100; vq. 15, 360 a 4300; Est. María Pilar vq. 14, 430 a 4300; 15, 390 a 4500. Irey Izcurdia y Cía. SA: (90) Agritam nt. 15, 406 a 4600; La Ilusión v. 13, 477 a 3000; 24, 462 a 3100. Iriarte Villanueva Enrique SA: (63) Ant. Est. Don Roberto v. 24, 598 a 3350; Bonkowski nt. 16, 387 a 4450. Jáuregui Lorda SRL: (115) Campomar vq. 34, 351 a 4650; 13, 337 a 4750; Cowsan Rural vq. 13, 409 a 2550.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (66) Avatar vq. 20, 418 a 4400; 17, 397 a 4500. Lartirigoyen & Oromí SA: (167) Cicarone nt. 15, 416 a 4100; 15, 393 a 4120; Est. El Carmen Agrop. v. 26, 521 a 3650; 13, 529 a 3700; Tognetti v. 15, 503 a 3480. Madelan SA: (192) El Resuello nt. 42, 403 a 4800; Porcus Santi nt. 21, 370 a 4800; vq. 12, 311 a 4780; San Pedro Agrop. vq. 16, 306 a 4800; 14, 323 a 4820; 15, 297 a 4840; Toldos Chicos nt. 26, 426 a 4850; vq. 14, 450 a 4300. Martín G. Lalor SA: (232) Estancia San Enrique nt. 30, 398 a 4820; Etchemendy v. 39, 500 a 2250; 14, 489 a 2350; 26, 543 a 2570; Polo vq. 18, 343 a 4650; Tellechea nt. 12, 348 a 3500. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (503) Beheran Hnos. nt. 14, 384 a 4700; 16, 370 a 4740; 14, 365 a 4750; 14, 341 a 4800; 30, 337 a 4830; El Gaucho vq. 15, 385 a 2000; 33, 392 a 2300; v. 16, 438 a 2400; 31, 437 a 2500; Fundación Funisal nt. 30, 379 a 4750; Km389 nt. 15, 395 a 4700; 15, 379 a 4750; 15, 358 a 4800; La Primavera vq. 15, 340 a 4300; 16, 334 a 4500; 35, 329 a 4550; 36, 329 a 4620; 18, 310 a 4700; Manos Verdes v. 30, 441 a 2400; T.A.E.Sa.A.G.E.I.Sa. tr. 15, 614 a 3000.

Monasterio Tattersall SA: (538) Agrop. La Criolla nt. 15, 389 a 4800; 13, 364 a 4820; vq. 15, 339 a 4700; Agrop. Ñankay nt. 17, 393 a 4800; Cabaña San Maron v. 12, 431 a 2200; Di Lascio Hnos. n. 13, 530 a 4280; La Isgra v. 12, 449 a 2100; Las 3 M Agroganadera nt. 17, 421 a 4760; 18, 379 a 4790; Mugnaga nt. 12, 322 a 4850; vq. 19, 283 a 4870; Sullivan v. 15, 495 a 2600; Tattersall Argentino vq. 19, 426 a 4420; 25, 369 a 4600. Nieva H. y Asociados SRL: (115) Gorjon v. 13, 431 a 3000; 16, 538 a 3300. Pedro Genta y Cía. SA: (156) Cosufi v. 20, 443 a 2200; 25, 455 a 2500; Hijos de Juan Bruno nt. 18, 416 a 4600; vq. 19, 395 a 4300.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (268) Agro Cereal 9 de Julio nt. 47, 349 a 4800; Gaztambide vq. 25, 400 a 2300; 27, 404 a 2400; Murga Hnos. nt. 14, 400 a 4600; Sánchez Sorondo nt. 14, 399 a 4650; 26, 360 a 4750. Santamarina e Hijos SA: (232) Est. El Guanaco vq. 48, 290 a 3500; Est. La Petrona v. 36, 441 a 3300; 34, 525 a 3400; Herrera Vegas y Aleman nt. 30, 395 a 4600; Hiriart v. 18, 489 a 3400; Salvai e Hijos vq. 14, 371 a 3100. Umc SA: (75) Cemar v. 14, 466 a 3300; Ganoral v. 14, 466 a 3300. Wallace Hermanos SA: (122) López Olaiz vq. 15, 346 a 4200; Nieva nt. 16, 333 a 4200; 30, 338 a 4300; Quintana vq. 14, 429 a 2500; Suc. Pecorena nt. 42, 438 a 4820.

Otras consignaciones: Balcarce y Cía. SRL (41); Campos y Ganados SA (45); Goenaga Biaus SRL (27); Gogorza y Cía. SRL (13); Heguy Hnos. y Cía. SA (18)