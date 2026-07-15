Vacunos: oferta moderada y precios con bajas en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La operatoria de este miércoles en el Mercado Agroganadero (MAG) de Cañuelas se concretó con un ingreso de 6690 vacunos que fueron descargados de 196 camiones. Las ventas tuvieron una demanda selectiva y precios que variaron según la necesidad y la calidad de cada lote expuesto. El Índice General bajó un 7,52% al pasar de $3830,623 a $3542,492, mientras que el Índice Novillo perdió un 1,12% al pasar de $4346,057 a los $4297,356.

Los novillos, con 1222 cabezas, representaron el 17,94% del total vendido y alcanzaron los siguientes registros destacados: $4750 con 431 kg; $4700 con 450, 501 y con 510 kg, y $4600 con 525 y con 529 kg. Por las mejores vacas se pagó $4100 con 466 kg; $3700 con 491 kg, y $3500 con 534 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $5400 con 318 kg; $5100 con 369 kg, y $5000 con 411 kg, y en vaquillonas, $5400 con 283 kg; $5050 con 352 kg, y $4760 con 401 kg.

El detalle de venta fue 1222 novillos; 1106 novillitos; 1364 vaquillonas; 2426 vacas; 409 conservas, y 283 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3542,492, mientras que el peso promedio general resultó de 447 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4297,356. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4297,387. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4308,666. Detalle de venta: 1222 novillos; 1106 novillitos; 1364 vaquillonas; 2426 vacas; 409 conservas, y 283 toros. Base 12 cabezas.

Álzaga Unzué y Cía. SA: (210) Berho nt. 13, 316 kg a $5200; Est. El 30 de Diciembre tr. 13, 548 a 2000; vq. 12, 338 a 4500; Fort vq. 15, 337 a 2300; 20, 283 a 2400; Lujambio n. 15, 550 a 4000; Vilauquen nt. 16, 420 a 4750; vq. 16, 466 a 4100; 13, 391 a 4400. Aguirre Urreta Jorge SA: (40) El Trébol de Bolívar nt. 29, 304 a 4600. Asoc. de Coop. Argentinas: (71) Schenone nt. 13, 435 a 4500; vq. 14, 348 a 5000. Blanco Daniel y Cía. SA: (276) Cayron vq. 30, 367 a 4700; Langueyu nt. 30, 318 a 5400; vq. 29, 283 a 5400; Llinares v. 50, 552 a 3400; Suárez n. 36, 471 a 4500.

Brandemann Consignataria SRL: (222) Agrop. La Totora n. 19, 450 a 4700; nt. 22, 411 a 5000; Cosechar n. 19, 525 a 4600; 16, 485 a 4650; Don Horacio de López vq. 17, 385 a 4650; 15, 352 a 4800; Ratto vq. 32, 390 a 4600; Vicente nt. 12, 430 a 4800. Campos y Ganados SA: (79) Ardiaca vq. 22, 318 a 5250. Casa Usandizaga SA: (286) Barrancas de la Tigra v. 18, 518 a 2800; vq. 13, 425 a 3400; El Zoilo de Morea v. 23, 435 a 2600; 13, 474 a 3100; Galpón Azul v. 15, 513 a 2500; vq. 20, 325 a 3800; Garcías nt. 13, 365 a 5000. Colombo y Colombo SA: (129) Adm. de Campos La Colina v. 14, 440 a 2000; Árbol Verde nt. 14, 420 a 4100; 14, 421 a 4150; Condominio de Bozzini nt. 12, 422 a 4100; Estab. Ganad. El Alcazar v. 14, 438 a 2600. Colombo y Magliano SA: (479) Berastegui v. 14, 537 a 2600; Di Francesco vq. 16, 410 a 4170; Diab n. 29, 453 a 4550; El Recado vq. 44, 399 a 4600; 16, 377 a 4800; 22, 352 a 5050; González vq. 33, 431 a 4050; Grupo Bathis vq. 15, 389 a 4750; 15, 384 a 4800; 16, 356 a 5000; La Nostalgia vq. 17, 376 a 2200; Ma3 v. 12, 513 a 3000.

Consignataria Melicurá SA: (162) Fernández nt. 13, 368 a 4200; Pastores vq. 13, 358 a 4800; 30, 318 a 5100; Sánchez v. 19, 480 a 3400. Crespo y Rodríguez SA: (250) Aguaribay vq. 16, 413 a 4650; 19, 365 a 4800; El Indio de Juárez tr. 12, 538 a 2800; Est. La Isleta nt. 35, 414 a 4800; Fraschetti vq. 15, 399 a 1800; v. 12, 453 a 2200; Oderiz v. 12, 493 a 2700; Salgado vq. 12, 468 a 2900; 16, 436 a 3300; Santopaolo v. 24, 560 a 2500; Velasco v. 13, 492 a 2700.

Dotras, Ganly SRL: (203) Est. San Javier de Rauch n. 27, 444 a 4000; 14, 452 a 4200; Ganadera Mapa nt. 24, 452 a 4000; vq. 15, 408 a 4350; 31, 386 a 4600; Gaviña n. 25, 481 a 4600; Prodeif v. 30, 532 a 2000; Roffo n. 21, 661 a 3000. Gahan y Cía. SA: (84) Est. San Javier de Rauch n. 18, 440 a 4000; 18, 467 a 4300; La Lomada n. 38, 460 a 4600. Gananor Pujol SA: (246) El Pasatiempo vq. 24, 424 a 2000; v. 18, 472 a 2300; Ingeniería Láctea v. 27, 470 a 2400; La Matilde Agrop. v. 25, 576 a 2500; Mussanti vq. 30, 318 a 2300; Vicampo nt. 13, 398 a 4950; v. 12, 523 a 3400; vq. 13, 370 a 4600. Goenaga Biaus SRL: (31) Asoc. Latina de Export. tr. 12, 659 a 2500.

Harrington y Lafuente SA: (86) Erreca n. 13, 490 a 4000; 28, 460 a 4500; Haras El Bagual n. 24, 433 a 4100; nt. 13, 418 a 4100. Irey Izcurdia y Cía. SA: (292) Castelli v. 16, 450 a 2800; El Carpincho Ganadera vq. 14, 379 a 4650; 12, 351 a 4900; Lerchundi vq. 16, 368 a 2370; v. 13, 499 a 2500; Vacarezza v. 12, 545 a 3300; Parissia nt. 13, 390 a 4900; 17, 369 a 5100. Iriarte Villanueva Enrique SA: (94) Ant. Est. Don Roberto v. 12, 552 a 3200; Roldan n. 22, 449 a 4550; Savio vq. 12, 415 a 4200. Jáuregui Lorda SRL: (139) El Madrigal v. 15, 509 a 3220; Mugnaga vq. 13, 255 a 5200.

Lanusse-Santillán y Cía. SA: (144) Fernández Llorente v. 23, 515 a 3150; Ledal v. 80, 577 a 3400. Lartirigoyen & Oromí SA: (92) Berhongaray v. 20, 478 a 3400; La Baya Vieja vq. 13, 429 a 3200; San José de la Leña nt. 25, 355 a 4000. Llorente-Durañona SA: (80) Arrastua de Etcheverry vq. 19, 325 a 1700. Madelan SA: (179) Faguaga nt. 14, 409 a 4820; 17, 384 a 5000; Iberoagro vq. 12, 356 a 4700; 13, 401 a 4760; Sheridan nt. 20, 468 a 4600; vq. 39, 420 a 4300. Martín G. Lalor SA: (150) Andemar Agrop. v. 17, 466 a 2500; Echenique vq. 18, 324 a 5000; Estab. Agrop. Bigua n. 33, 510 a 4700. Mendizábal A. J. y Cía. SA: (454) Cier nt. 16, 344 a 5200; El Matrero nt. 15, 364 a 4000; Fawwaz Fawzi n. 16, 457 a 4600; Hastrup nt. 16, 381 a 4870; 32, 337 a 5200; La Primavera n. 34, 466 a 4300; 86, 446 a 4600; nt. 15, 418 a 4600; 48, 405 a 4700; Padilla v. 15, 515 a 2200; Rivolta nt. 12, 386 a 4500.

Monasterio Tattersall SA: (633) Agrop. Los Tobas vq. 16, 308 a 5100; Bespa vq. 23, 350 a 4800; 15, 326 a 5000; Cien Olmos vq. 21, 363 a 4550; 13, 339 a 4600; Di Lascio Hnos. n. 13, 610 a 3700; El Llorón nt. 37, 423 a 3900; 21, 391 a 4000; Ceriani Cernadas vq. 31, 367 a 3100; Nikoloric nt. 15, 381 a 4550; Pago Viejo nt. 25, 386 a 3500; Palombi n. 12, 517 a 3300; 20, 532 a 3500; 24, 543 a 3600; Eckert vq. 17, 302 a 5000. Nieva H. y Asociados SRL: (51) Campos del Triángulo v. 12, 552 a 1800; 12, 620 a 1900. Pedro Genta y Cía. SA: (54) Iberoagro vq. 19, 418 a 4200; 15, 390 a 4450.

Sáenz Valiente, Bullrich y Cía. SA: (486) Caldenes vq. 15, 333 a 4900; Est. y Cab. Las Lilas n. 33, 501 a 4700; Estab. Maraju vq. 31, 306 a 1750; Gatopa n. 15, 494 a 4500; 14, 476 a 4600; Induco v. 12, 500 a 2900; La Sojuma v. 25, 539 a 2700; Michelini vq. 13, 424 a 3200; Pehuelches v. 15, 518 a 3300; vq. 19, 432 a 4200; Posavina n. 43, 518 a 4600; 27, 479 a 4650; Tapalgro vq. 17, 436 a 4300; 25, 406 a 4400. Santamarina e Hijos SA: (262) Agropecuaria La Poderosa vq. 20, 340 a 2300; 21, 340 a 2330; 107, 417 a 2400; Battistessa vq. 12, 345 a 2050; Cabaña y Tambos El Jaguel v. 16, 560 a 2650; Carayta v. 27, 525 a 3300. S. L. Ledesma y Cía. SA: (69) Est. Aleluya v. 17, 547 a 2500. Wallace Hermanos SA: (118) Bernaudo nt. 15, 325 a 4700; v. 12, 475 a 2700; Porras n. 14, 462 a 4100; Zavala n. 30, 467 a 4650.

Otras consignaciones: Casa Massola SA (42); Heguy Hnos. y Cía. SA (34).