Vacunos: remates especiales en el Mercado Agroganadero de Cañuelas

La rueda de ventas en el Mercado Agroganadero (MAG) se concretó ayer, jueves, con una entrada de 5078 animales, descargados de 126 camiones, correspondientes a remates especiales de Fin de Año. Las ventas tuvieron un trámite ágil y los valores fueron calificados como sostenidos para las distintas clasificaciones expuestas; dichos valores lograron mantenerse dentro de los niveles obtenidos en la rueda de ayer.

Los novillos, con 669 cabezas, alcanzaron los siguientes registros: $4520 con 573 kg; $4470 con 484 y con 492 kg; $4350 con 435 y con 440 kg, y por las mejores vacas se pagó $3930 con 431 kg; $3660 con 475 kg, y $3280 con 632 kilos.

Los mejores valores de la rueda para los lotes livianos fueron los siguientes: en novillitos, $4620 con 365 kg; $4550 con 300 kg, y $4530 con 397 kg, y en vaquillonas, $4460 con 298 kg; $4230 con 363 kg, y $4000 con 410 kg.

El detalle de venta fue 669 novillos; 1537 novillitos; 1776 vaquillonas; 834 vacas; 38 conservas; y 151 toros

El Índice General de Mercado Agroganadero fue de $3771,357, mientras que el peso promedio general resultó de 413 kilos. El Índice Novillo del Mercado Agroganadero quedó en $4187,811. En tanto que el precio promedio general de Mercados al Día fue de $4187,811. El valor sugerido para arrendamientos resultó de $4187,192. Detalle de venta: 669 novillos; 1537 novillitos; 1776 vaquillonas; 834 vacas; 38 conservas; y 151 toros. Base 22 cabezas.

Brandemann Consignataria SRL: (1497) Agroganadera Kuyen Kura n. 23, 565 kg a 4440; Agrop. Mayaco vq. 35, 329 a 4240; 72, 291 a 4300; 36, 293 a 4400; Barale n. 24, 573 a 4520; La Unión de Schachenmayr vq. 22, 386 a 3900; Mayordomo nt. 62, 367 a 4300; Nieva nt. 30, 408 a 4250; vq. 35, 350 a 4060; Cereigido v. 23, 640 a 3280; Sapucay n. 53, 486 a 4470; Innovaciones Tecnológicas Agro n. 32, 492 a 4370; Long nt. 23, 470 a 3900; Resler vq. 22, 410 a 2500.

Campos y Ganados SA: (458) Adamini nt. 47, 406 a 4450; Agropemar nt. 27, 398 a 4520; Los Rezagos vq. 28, 358 a 4200; 28, 330 a 4350; Marangoni nt. 33, 300 a 4550. Ganadera Salliqueló SA: (595) Bressay v. 39, 518 a 2800; Fideos del Sur tr. 24, 659 a 2520; Foxana nt. 48, 350 a 4410; Ganadera Salliqueló vq. 100, 334 a 4280.

Irey Izcurdia y Cía. SA: (826) Agrop. La Criolla nt. 26, 387 a 4530; Alqadar vq. 29, 336 a 4200; El Carpincho Ganadera nt. 25, 397 a 4340; vq. 33, 351 a 4200; 26, 317 a 4350; La Cassina nt. 25, 420 a 4350; La Helvecia v. 40, 520 a 2600; Parissia nt. 29, 390 a 4370; vq. 23, 313 a 4450; Tajsa nt. 31, 471 a 3840.

Madelan SA: (1232) Blasfer nt. 69, 391 a 4500; Don Ricardo de Seppe v. 47, 514 a 2670; Echemina nt. 25, 340 a 3590; Est. y Cab. Los Corralitos vq. 26, 356 a 4130; Estab. La Hortensia vq. 29, 365 a 4130; Gáspari vq. 45, 392 a 4100; Manantial nt. 35, 330 a 4350; Paraguilnt. 26, 318 a 4300; 26, 301 a 4500; Pincen vq. 78, 301 a 4350; 37, 295 a 4450; Pinteño nt. 23, 405 a 3800; San Mariano v. 24, 616 a 2700; Súper Perú v. 29, 496 a 2700; Toldos Chicos nt. 42, 392 a 4350; San Pedro Agrop. n. 40, 443 a 4360.

Umc SA: (425) Areso nt. 31, 430 a 4350; n. 93, 459 a 4380.