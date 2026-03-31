“Es necesario”: en medio de la crisis política, Adorni recibió a la Rural, que pidió seguir con la baja de impuestos

En un contexto de fuerte turbulencia política que mantiene al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el centro de la escena, el funcionario recibió en la Casa Rosada al presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, en un encuentro donde el campo volvió a plantear sus principales preocupaciones.

La reunión, que se extendió por unos 40 minutos, se dio en medio de la exposición pública que atraviesa el funcionario y en un momento clave para el agro, con costos en alza y decisiones productivas en puerta, especialmente de cara a la siembra de trigo en menos de dos meses.

En la entidad ruralista señalaron que el encuentro tuvo como eje analizar “la realidad del campo argentino en un año desafiante”. En un mensaje difundido en redes sociales, indicaron: “Hoy mantuvimos una reunión de trabajo con el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, para analizar diferentes aspectos de la realidad del campo argentino en un año desafiante”. Agregaron: “En ese sentido, se plantearon las principales preocupaciones de los productores frente al aumento de los costos que se están registrando. Al respecto, es necesario avanzar con medidas que devuelvan competitividad y generen reglas claras y previsibles para la inversión”.

Del encuentro con Adorni, Pino dijo: “Analizamos distintos aspectos de la realidad del campo en un año desafiante, porque hacia adelante habrá que recalcular números" Gentileza

Tras el encuentro, Pino brindó detalles sobre la conversación y puso el foco en la situación económica del sector. “Era una reunión que venía atrasada, pero que cada tanto siempre se da para conversar del sector, nada más”, explicó a LA NACION. Adorni tiene buena sintonía con la Rural. En noviembre del año pasado fue orador en el lanzamiento de los actos por los 160 años de la entidad.

“Analizamos distintos aspectos de la realidad del campo en un año desafiante, porque hacia adelante habrá que recalcular números, especialmente en la cosecha y en la siembra de trigo, en un contexto de costos muy elevados”, afirmó.

También le describió el impacto en la ganadería, con una caída en los valores de la hacienda. “Le comenté cómo en pocos días se desplomó el precio de la carne vacuna. Hace 15 días un ternero se vendía en $7200 el kilo y hoy se vende a $6200; el novillo se vendía a $5200 y hoy se comercializa a $4400”, señaló.

En ese contexto, el dirigente rural transmitió directamente al funcionario la preocupación del sector. “Planteé la situación que tiene hoy el campo, donde los costos se fueron muy arriba”, sostuvo.

A la vez, remarcó que el agro mantiene su voluntad de aumentar la producción, pero necesita condiciones. “Le dije que este año el campo va a tener una agenda cargada y le recordé la buena predisposición por parte del sector agropecuario de producir más, pero que se necesita que aparezca el crédito”, indicó.

En esa línea, agregó: “La gente del campo está dispuesta a asumir ese desafío de producir más, pero necesita, por el lado del Gobierno, que se siga con la baja de impuestos, de que se generen las condiciones para eso”.

El planteo incluyó también un reclamo histórico. “Hablamos de nuevo de la baja de las retenciones porque los Derechos de Exportación (DEX) son una de las trabas que tiene el sector productivo para crecer”, enfatizó.

Hoy mantuvimos una reunión de trabajo con el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni, para analizar diferentes aspectos de la realidad del campo argentino en un año desafiante.



En ese sentido, se plantearon las principales preocupaciones de los productores,… pic.twitter.com/d6lQdYbVxZ — Sociedad Rural Argentina (@SociedadRural) March 31, 2026

Pese al contexto político que rodea al funcionario, Pino destacó señales del Gobierno para con el agro. “Adorni reiteró lo que dice siempre el ministro de Economía, Luis Caputo: que el Gobierno pone el campo en un lugar de muchísima importancia”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que no habría cambios en la orientación de la política económica. “Adorni insistió que el Gobierno no desvía el rumbo y que en tanto en cuanto se pueda se seguirá el camino de la baja de retenciones”, señaló, y agregó: “Adorni me reconfirmó”.

Más allá de la agenda productiva, el encuentro también tuvo un costado político y personal. “Al finalizar el encuentro, unos minutos conversamos de la situación política y personal que atraviesa, pero queda en estricta confidencialidad”, dijo Pino.

En paralelo a esta reunión, el presidente de la SRA también mantuvo un encuentro con el senador Joaquín Benegas Lynch, titular de la Comisión de Agricultura de la Cámara alta, donde se abordaron temas estructurales para el sector. “Durante el encuentro reafirmamos el compromiso con el fortalecimiento del sector agropecuario como pilar clave de la economía nacional”, señaló Pino.

En ese ámbito, se discutieron cuestiones vinculadas a la competitividad y las condiciones de inversión. Contó que se abordaron cuestiones vinculadas a la producción, competitividad y desarrollo del agro, incluyendo la necesidad de mejorar las condiciones para la inversión, reducir la carga impositiva, fortalecer la infraestructura logística y promover la apertura de mercados internacionales.

También comentó que se puso el foco en la previsibilidad de las políticas públicas y se intercambiaron perspectivas sobre su impacto en la actividad agropecuaria y la importancia de generar reglas claras y previsibles que favorezcan el crecimiento sostenido del sector.

Pino junto a Benegas Lynch y Wenceslao Gadea, delegado de la SRA por Entre Ríos

Entre los temas tratados, mencionó cuestiones regulatorias clave. “Hablamos del tema UPOV-91, de la ley de semillas, de la aftosa, de infraestructura, de ley de bosques”, enumeró.

Además, destacó la necesidad de mejorar el vínculo entre el sector y la política. “Coincidimos en la relevancia de consolidar un marco de diálogo permanente entre el ámbito legislativo y los representantes del sector productivo”, sostuvo.

Hoy mantuvimos una reunión con Joaquín Alberto Benegas Lynch, presidente de la Comisión de Agricultura del Senado de la Nación, con el objetivo de analizar temas estratégicos para el sector agropecuario. También estuvo presente Wenceslao Gadea, Delegado de la SRA por Entre Ríos.… pic.twitter.com/biiPw2mJv5 — Sociedad Rural Argentina (@SociedadRural) March 31, 2026

Finalmente, Pino también se refirió a la situación del mercado ganadero. “También hablamos del precio de la carne y de la tensión que hoy está dada por falta de oferta con respecto a la demanda y del tiempo que nos puede llevar ir aumentando los niveles productivos para que la tensión sea menor”, explicó. Y dejó una recomendación hacia la dirigencia política: “Le dije que es conveniente siempre hablar antes de tomar decisiones”.