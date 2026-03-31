Negocio agrícola: la startup argentina PUMA se fusionó con la estadounidense Regrow Ag

Una startup nacida en la Argentina acaba de dar un salto estratégico al escenario global. Se trata de PUMA, la plataforma de monitoreo ambiental y datos que anunció su fusión con la estadounidense Regrow Ag, una compañía de agtech que desarrolla una plataforma de resiliencia agrícola basada en datos y ciencia.

Según informaron ambas compañías, la operación da lugar a una empresa combinada que apunta a establecer “un sistema unificado de nivel empresarial para gestionar el abastecimiento agrícola global, el desempeño en sostenibilidad y el cumplimiento regulatorio”.

De acuerdo con las empresas, la fragmentación operativa, la mayor exigencia regulatoria y la volatilidad climática están elevando los riesgos para las compañías de alimentos. En ese escenario advirtieron que hoy muchos procesos —como el abastecimiento, la trazabilidad o los reportes de emisiones— se gestionan en sistemas desconectados, lo que genera “datos inconsistentes, flujos de trabajo duplicados y exposición a auditorías”.

Anastasia Volkova, CEO y cofundadora de Regrow Regrow

La integración busca combinar la infraestructura científica y de datos de Regrow con la capacidad de ejecución en campo de PUMA en América Latina. Según explicaron, esto permitirá construir una arquitectura de datos consistente que abarque cultivos y ganadería en las principales regiones de abastecimiento a nivel mundial.

Señalaron que la plataforma permitirá a las empresas aplicar distintas soluciones según sus objetivos dentro de la cadena de suministro, desde certificar commodities regenerativos hasta generar resultados auditables alineados con estándares internacionales. También destacaron que facilitará la gestión de emisiones de Alcance 3, el cumplimiento de regulaciones como el EUDR y certificaciones como ISCC y 2BSvs.

“Esta fusión se trata de crear un estándar empresarial unificado para el abastecimiento preparado para el futuro”, afirmó Anastasia Volkova, CEO de Regrow Ag. Sostuvo que “las empresas líderes que dependen de las cadenas de suministro agrícola ya no pueden permitirse gestionar el abastecimiento y la sostenibilidad en silos regionales”.

Desde PUMA, en tanto, destacaron el alcance que gana la tecnología desarrollada en la región con esta operación. María Inés Di Napoli, fundadora y CEO de la compañía, señaló que “unir fuerzas con Regrow nos permite ampliar el impacto de nuestra inteligencia local mientras preservamos la confiable ‘experiencia PUMA’ para nuestros socios regionales”. Subrayó: “Estamos combinando la experiencia regional con la escala global y el rigor científico por los que Regrow es reconocido”.

Como parte del acuerdo, Di Napoli se incorporará al equipo ejecutivo de la empresa combinada como Chief Strategy Officer, lo que refuerza el peso estratégico de América Latina dentro del nuevo esquema. En conjunto, las compañías señalaron que la integración permitirá pasar de esquemas fragmentados a un modelo en el que los datos generados a nivel de campo se conecten con la estrategia empresarial de abastecimiento. En ese sentido, remarcaron que el objetivo es avanzar hacia “una gestión integrada de riesgos y una resiliencia de la cadena de suministro a largo plazo”.

El acuerdo también refleja una tendencia más amplia dentro del ecosistema agtech, donde las soluciones que combinan datos, trazabilidad y cumplimiento normativo ganan protagonismo frente a la creciente demanda de transparencia en los mercados internacionales. En ese escenario, la consolidación de una plataforma con base en América Latina dentro de una estructura global marca un nuevo paso en la internacionalización de la tecnología agrícola desarrollada en la región.