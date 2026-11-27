Romper una silobolsa con granos, dañar un sistema de riego o atacar un cargamento de productos agropecuarios durante el traslado podrá castigarse con dos a ocho años de prisión y una multa de tres a 12 veces el valor del daño causado. El Senado dio sanción definitiva a la ley de vandalismo rural en la madrugada de este viernes, con 49 votos a favor y nueve en contra. La reforma incorpora dos artículos al Código Penal y, en los casos más graves de daño, eleva el máximo a 10 años de cárcel.

La iniciativa, tratada en el Senado como Orden del Día 430, con anexo, había obtenido media sanción en Diputados el 21 de octubre. En la votación en general, reunió 162 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención. La acompañaron legisladores de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Provincias Unidas y un sector de Unión por la Patria, entre otros bloques.

Qué cambia en el Código Penal

1. Ingresar a un campo contra la voluntad de quien puede impedirlo. El nuevo artículo 150 bis prevé de un mes a un año de prisión para quien entre a un establecimiento rural o a sus dependencias contra la voluntad expresa o presunta de quien tiene derecho a excluirlo. La existencia de un cerco, una valla, un muro, un alambrado o una señal que prohíba el ingreso basta para presumir esa voluntad. Hasta ahora, el artículo 150 sobre violación de domicilio preveía de seis meses a dos años para el ingreso a una morada, una casa de negocio ajena, sus dependencias o un recinto habitado por otra persona. La reforma incorpora una figura específica para los establecimientos rurales.

Ingresar sin permiso a un campo podrá castigarse con prisión de un mes a dos años en casos graves

2. Cuándo el ingreso puede castigarse con hasta dos años. El máximo sube a dos años de prisión si el ingreso obstaculiza sustancialmente la actividad productiva o crea un peligro concreto para la vida o la integridad física de las personas que están en el establecimiento, o para la sanidad de los animales o cultivos. Esa escala se aplica si el hecho no constituye un delito con una pena mayor.

3. Qué ingresos quedan exceptuados. El artículo excluye los ingresos por una necesidad justificada o para prestar auxilio. También contempla los casos en los que la configuración del lugar impide distinguir con claridad el límite entre el establecimiento y la vía pública.

4. Dañar cultivos, animales o infraestructura. El nuevo artículo 184 bis fija de dos a ocho años de prisión y una multa de tres a 12 veces el valor del daño. La figura alcanza a quien destruya, inutilice, haga desaparecer o dañe los bienes enumerados en la ley, con una afectación directa al ciclo productivo, a las existencias de materias primas o a la infraestructura del establecimiento. Se aplica siempre que el hecho no constituya un delito contra la seguridad pública. En el régimen general vigente, el daño simple tiene una pena de 15 días a un año de prisión y el daño agravado, de tres meses a cuatro años.

Dañar una silobolsa con granos puede significar de dos a ocho años de prisión y una multa de tres a 12 veces el valor del daño

5. Qué bienes protege la ley. La lista incluye cereales y oleaginosas sin cosechar o almacenados después de la recolección, incluso en silobolsas y tolvas. También abarca bosques y plantaciones en explotación, como viñas, olivares, cañaverales, algodonales y yerbatales, con sus frutos en pie o cosechados. Se suman el ganado de cualquier especie, las aves de corral, los animales de granja y sus productos, además de la leña y el carbón de leña acopiados en el campo y los cultivos forrajeros en pie o almacenados. La protección también alcanza a esos productos durante su transporte. La misma pena rige para daños a paneles solares, bombas sumergibles, generadores, sistemas de riego, alambrados, tranqueras, silos, corrales, reservas hídricas y otras instalaciones de la cadena productiva.

6. Cuándo se duplica el mínimo. El piso de la pena pasa de dos a cuatro años de prisión si quien comete el daño, o quien determina a otra persona a cometerlo, es funcionario público o se dedica habitualmente a la actividad agropecuaria.

7. En qué casos la pena llega a 10 años. El máximo sube a 10 años de prisión en tres supuestos: Si tres o más personas cometen el hecho de manera coordinada. Si el daño provoca la pérdida total de la producción en curso o impide la continuidad del ciclo productivo, su transporte o su comercialización. Si el hecho se ejecuta con violencia o amenazas contra las personas, siempre que no constituya un delito con una pena mayor.

Legisladores

El senador por Neuquén Pablo Cervi (La Libertad Avanza) dijo a LA NACION que la reforma responde a un pedido del sector agropecuario. “Con la sanción de la ley contra el vandalismo rural damos respuesta a un reclamo histórico del campo argentino y avanzamos en la defensa de la propiedad privada y la seguridad de quienes viven, trabajan e invierten en el interior del país”, expresó.

Cervi destacó que la figura de intrusión rural permitirá a las fuerzas de seguridad intervenir ante un ingreso ilegal a un establecimiento delimitado antes de que se produzca un robo o un daño. “No podemos permitir que el esfuerzo de todo un año de trabajo se pierda por un acto de vandalismo”, señaló.

Pablo Cervi, senador neuquino de LLA

El senador también puso el foco en la seguridad de las familias rurales. “Quienes hacen del campo su hogar tienen derecho a vivir con tranquilidad, sin temor a que su seguridad, su patrimonio y el fruto de su esfuerzo estén amenazados”, sostuvo.

En su intervención, el senador por Salta Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza) señaló que la reforma incorpora el artículo 150 bis, que fija una pena específica para el ingreso a un establecimiento rural contra la voluntad de quien tiene derecho a impedirlo. “Es un proyecto largamente esperado por el sector agropecuario argentino y los invito a mis colegas a votarlo afirmativamente”, dijo.

El senador por Misiones Martín Goerling (Frente PRO), indicó: “Esta ley lo que pone bien en claro es que primero se tiene que respetar el alambrado y la tranquera”. Al referirse a los daños, agregó: “Va a enfrentar de dos a ocho años de cárcel, además de una multa de tres a 12 veces el valor del daño que provocó”.