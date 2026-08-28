La cosecha que falta vender se valorizó en US$575 millones en solo una semana y es una buena noticia para el campo y el Gobierno

La cosecha 2025/2026 que a los productores les resta por vender en soja, maíz y trigo se valorizó en solo una semana en US$575 millones, de acuerdo con los cálculos realizados por Gustavo López, analista de Agritrend. La mejora ha replicado fuertes alzas en los mercados internacionales, donde en la oleaginosa los precios están en máximos en más de dos años y en el trigo en más de tres años. Se trata de una buena noticia para los productores y el rumbo de la economía marcado por el gobierno de Javier Milei.

En un análisis que hizo para LA NACION, López comparó los precios en el mercado disponible del viernes 21 de agosto con el cierre de este viernes, 28. La soja pasó de US$350 a 363 dólares por tonelada, un salto de US$13 por tonelada. Según el experto, queda un volumen remanente por vender de 28 millones de toneladas. Para ese tonelaje el repunte del precio significa unos US$365 millones adicionales para el sector productor.

En trigo, que ronda los US$234 por tonelada, el precio registró una variación de US$10 por tonelada. Considerando que falta por comercializar 6 millones de toneladas, en este caso la mejora para el productor es de US$60 millones. Por otra parte, el maíz pasó de US$186 la semana previa a US$192, US$6 adicionales. En este cereal quedan 25 millones de toneladas por vender, descontando consumos e industrias. La mejora acumulada para los productores es de US$150 millones.

“Sumando las mejoras estimadas por precio de los tres granos, el cálculo arroja un beneficio global estimado de US$575 millones para el sector productor”, dijo López a este medio.

Como se mencionó, los mercados internacionales vienen reflejando importantes incrementos en los precios. En la Bolsa de Chicago, principal referencia mundial para los mercados agrícolas, la soja este viernes aumentó 7,26 dólares por tonelada en la posición septiembre y finalizó en US$468,94 por tonelada. Se incrementó un 4,18% respecto del viernes 21. En tanto, el contrato noviembre trepó 7,35 dólares por tonelada, a US$473,26. La corredora Granar detalló en un reporte: “Subió el valor de la soja en Chicago hasta el nivel más alto en 26 meses y completó la tercera semana alcista consecutiva”.

“Sumando las mejoras estimadas por precio de los tres granos (soja, maíz y trigo), el cálculo arroja un beneficio global estimado de US$575 millones para el sector productor”, dijo López

En el caso del maíz, en esa plaza internacional este viernes el precio apenas subió US$0,69 para la posición septiembre, a US$201,57 por tonelada. Lo jugoso está en la comparación versus el viernes pasado: registró un salto del 5,84%. “El maíz cerró la jornada con nuevas alzas en Chicago y completó la tercera semana positiva seguida para sus precios, que están en el nivel más alto en 19 meses”, dijo Granar.

Respecto del trigo, este viernes volvió a tener un fuerte envión tanto en Chicago como en el mercado de Kansas. La posición septiembre en Chicago subió US$8,93 por tonelada, a 281,82 dólares por tonelada. En un reporte de esa consultora se observa que respecto del viernes pasado ese contrato tuvo un alza del 12,56%. En Kansas, el mismo contrato subió US$8,94 por tonelada, a 304,15 dólares por tonelada y acumuló una ganancia respecto del viernes 21 del 9,47%.

Rally

Detrás de este rally alcista de los principales granos hay un combo muy variado. En el complejo de la soja, entre otros, renovadas compras de China y la expectativa de que se aceleren antes de un nuevo encuentro, en septiembre próximo, entre Donald Trump y Xi Jinping.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, y el presidente chino Xi Jinping. Las compras de China en el mercado norteamericano impulsaron la fortaleza de los precios Mark Schiefelbein - AP

En el maíz, la especulación del mercado es que la cosecha estadounidense será menor a lo esperado según reveló una reciente gira de productores y técnicos en el marco del tour ProFarmer. La producción estaría por debajo de los 406,75 millones de toneladas relevados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). En el trigo, la situación es literalmente explosiva debido al conflicto armado entre Rusia y Ucrania, dos productores importantes. El primero es el mayor exportador mundial.

“En los últimos días ocurrió una generalizada suba de precios para todos los cultivos en el mercado de Chicago, apalancada en el recrudecimiento del conflicto de Rusia con Ucrania, por el cual se empezaron a atacar terminales portuarias y buques cargueros con trigo. Esto sucede en plena cosecha de los cultivos de invierno, trigo y cebada”, explicó Jeremías Battistoni, analista de granos de la consultora AZ-Group. El experto remarcó: “Hubo ataques sobre puertos por los cuales salen normalmente 23-24 millones de toneladas de trigo entre los dos países, lo que disparó los precios”. Luego agregó: “Por otro lado, en septiembre va a empezar la cosecha de girasol en esos dos países, lo cual también impacta sobre el precio de la oleaginosa y pone dudas sobre la exportación de maíz de Ucrania para más adelante”.

Como se mencionó, el trigo vive un momento de fuerte tensión en los precios. Sobre esto, Eugenio Irazuegui, de Zeni, analizó el panorama en el Mar Negro: “La actividad portuaria se encuentra paralizada en un creciente número de terminales, por lo que sus orígenes cada vez más se encuentran fuera del comercio. En consecuencia, la demanda se vuelve a las procedencias alternativas, resaltándose los cargamentos de la Unión Europea, EE.UU. y Canadá”. Destacó que en el mercado prevaleció la tónica alcista “encabezada por el sostenido impulso del trigo y el aceite de soja”.

“En los últimos días ocurrió una generalizada suba de precios para todos los cultivos en el mercado de Chicago", dijo Battistoni Carlos Rudinei A Mattoso - Shutterstock

En cuanto al mercado argentino, Battistoni por su parte subrayó que lo más interesante es lo que viene pasando con las posiciones para el momento de cosecha en 2027. “Una soja mayo [ingreso de la producción 2026/2027] en 353 dólares por tonelada es un valor interesante, que no se había alcanzado hasta ahora en lo que va del año. El maíz para abril de 2027 en 206 dólares por tonelada también es un precio que no se había visto hasta acá”, expresó y concluyó: “El trigo enero de 2027, para la época de cosecha, cotiza a 235-239 dólares por tonelada y 247 dólares para marzo, muy buenos valores”.