La protesta contra la expropiación 02:03

Video

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de junio de 2020 • 19:27

Luego de la medida del Gobierno para intervenir y expropiar Vicentin , vecinos de la ciudad de Avellaneda, Santa Fe, donde están las oficinas de la empresa, salieron a manifestarse con un fuerte bocinazo en contra de la decisión del presidente Alberto Fernández.

"Acabamos de cantar el himno, realmente estoy muy emocionado. Yo no tengo nada que ver con Vicentin, pero quiero que se siga el curso legal de lo que diga la justicia (la empresa está en concurso de acreedores por casi $100.000 millones) y no lo que dice un tipo apuntando con el dedo. No queremos ningún poder ni este ni el anterior interviniendo o decidiendo a voluntad sobre la propiedad privada", aseguró Adrián Vénica, un vecino que forma parte de la marcha.

"Vicentin es una empresa que se siente como propia y la gente quiere que se siga la democracia, que se siga el concurso de acreedores como se venía haciendo porque la ciudad es una ciudad es muy democrática y entiende de esas cuestiones", opinó.

Los vecinos de Avellaneda llevan a cabo una marcha contra el Gobierno 00:19

Video

Vecinos de las ciudades aledañas decidieron unirse a la marcha en protesta que se organizó por las redes sociales y el boca en boca, a raíz de la medida del Estado. "Son kilómetros y kilómetros de gente que estamos pidiendo que no se lleve a cabo la intervención del Gobierno porque ha generado fuentes de trabajo para la comunidad y porque en 90 años tuvo este problema no se la puede expropiar", afirmó.

Por su parte, Marina Masat, manifestó: "Si bien Fernández en un primer momento se diferenció de Cristina (Kirchner), los objetivos terminan siendo los mismos en su sistema político de avanzar sobre la propiedad privada", aseveró.

Entre bocinas y ruidos, el pueblo de Avellaneda manifestó su descontento por la medida 00:55

Video

Y reafirmó que, a través de esta protesta, se está rechazando el avance sobre la actividad privada. Según contaron los vecinos, la protesta empezó a las 17 en las afueras de las instalaciones de Vicentin y, con el correr de la tarde, la concentración se hizo masiva.