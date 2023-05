Vicentin informó que solo tuvo cinco impugnaciones y espera una resolución para salir del concurso

escuchar

Se abre una nueva fase en el concurso de acreedores de la cerealera Vicentin. La firma anunció que hoy finalizó el plazo para la presentación de impugnaciones a su propuesta de pago y apenas cinco de los 1918 acreedores lo hicieron. Solo uno es de origen privado, mientras que los restantes son del sector público. El juez del caso, Fabián Lorenzini, ahora revisará las impugnaciones y las conformidades de la propuesta durante un mes.

El directorio de la compañía, que está en concurso de acreedores por unos US$1574 millones, emitió un comunicado en donde informó que tras finalizar el plazo para la presentación de impugnaciones se ha determinado que “de los 1618 acreedores computables 1019 acreedores (63%), representando el 74% del pasivo, han votado a favor de la propuesta”.

Por otro lado, agregaron que 594 acreedores (37%), equivalentes al 13% del pasivo, se abstuvieron de votar, mientras que solo 5 acreedores (0,3%), que representan el 13% del pasivo, se opusieron al acuerdo.

Por el sector público se opusieron el Banco Nación, el Banco Provincia (BPBA), el BICE y la AFIP. Del ámbito privado lo hizo la firma Commodities. “Por su parte, el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros y Desmotadores de Algodón también se ha opuesto pero por razones que no tienen que ver con un crédito, pues reconoce que no es acreedor de Vicentin y que no se le adeuda ningún concepto”, indicaron.

Desde la cerealera detallaron que, como común denominador, los acreedores que se opusieron “manifiestan su rechazo a la propuesta concursal utilizando términos agraviantes y con argumentos sesgados que no se ajustan a la realidad de los hechos ni al derecho vigente”.

Lo que tiene que homologar el juez son los contratos definitivos y la propuesta de pago de la deuda. La cerealera ofreció pagar hasta US$30.000 a cada uno de los acreedores y el 10% del monto verificado convertido a dólares. Al año siguiente abonará otro 10%. Luego, todos los créditos pasarán a un fideicomiso donde se recibirá en 12 años, aproximadamente, un 10% final, sujeto a las contingencias que deba asumir la compañía en el transcurso de ese período. La firma tiene tres interesados estratégicos en este proceso: Viterra, Bunge y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).

Quejas

Ayer, el Banco Nación emitió un comunicado en donde informó que impugnaba la propuesta por considerarla “abusiva y fraudulenta”.

“Considerando que la deuda alcanza casi US$300 millones, la propuesta no respeta el principio de igualdad de los acreedores ya que establece el pago de una suma que resulta insignificante para el Banco Nación”, dijo la entidad que preside Silvina Batakis.

“De la deuda privilegiada ofrecieron devolver US$225 millones en 56 años, sin intereses. Y de la deuda quirografaria, proponen hacer una quita del 80%, o sea que de 72 millones, nos devolverían 15 millones”, agregó.

Para el BNA, la propuesta “es una violación al principio de universalidad del proceso, ya que contempla una arbitraria división del patrimonio en dos bloques: uno de alto valor productivo destinado a los acreedores denominados “interesados estratégicos” [vale recordar que la Asociación de Cooperativas Argentinas, Viterra y Bunge se interesaron por la firma], y otro de bajo valor para el resto de los acreedores”.

Silvina Batakis presidenta del Banco de la Nación, que impugnó la propuesta de pago de Vicentin BNA

“Vicentin ha reivindicado siempre el derecho de todos los acreedores a expresarse libremente; la Justicia resolverá oportunamente la suerte de estas impugnaciones. Sin embargo, vale la pena resaltar el contundente respaldo privado de quienes apoyaron y de quienes -no habiendo votado a favor- terminaron por no oponerse para proteger el cobro de sus acreencias; así, hoy 1613 acreedores aceptan que la propuesta se homologue, mientras que solamente 5 piden que se rechace”, expresaron de la cerealera.

En rigor, la empresa anunció a fin de junio pasado que ya había logrado reunir las conformidades necesarias para alcanzar la mayoría de capital y de personas requeridas para que su propuesta de pago sea aprobada en el marco del concurso preventivo. Obtuvo 63% de las personas y 74% del capital.

“Aprovechamos la oportunidad para agradecer el apoyo y la comprensión de nuestros acreedores y de los trabajadores de Vicentin que han sostenido con su trabajo todo este período de incertidumbres que está próximo a finalizar. Sin el esfuerzo de todos, hubiera sido imposible alcanzar el punto en que nos encontramos ahora, cuando podemos avizorar una nueva Vicentin en condiciones de volver a crecer y contribuir al crecimiento de la provincia de Santa Fe y del sector agroindustrial exportador de todo el país”, expresaron en el comunicado.

“Reiteramos nuestra confianza en la normal terminación de esta etapa y en que -superadas las limitaciones de las medidas cautelares hoy vigentes- el pago a nuestros acreedores podrá materializarse prontamente”, remarcó.

A mediados de abril Estanislao Bougain, director independiente de la firma, en dialogo con LA NACION había manifestado la “preocupación” porque con la caída de la producción de granos por la sequía y la incertidumbre sobre la homologación se les hacía “muy difícil” conseguir fasones para sostener la actividad de la firma.

Actualmente, la empresa trabaja con esa modalidad, es decir, presta servicio a terceros. Tanto los granos que diariamente ingresan a las plantas para ser procesados como los productos que se elaboran (harina y aceite) pertenecen a otras compañías. Por esa razón, el directivo alertó que con la caída de la disponibilidad de granos por la sequía va a bajar la demanda para producción a fasón. En este contexto, dijo que la empresa queda obligada a “hacerse cargo de todos los costos fijos con una caja que es finita”.

LA NACION