Canasta de Pascuas: los precios tuvieron incrementos promedio por encima del 300% con consecuentes caídas en las ventas

Escuchar

Mientras que los precios de los alimentos, según consultoras privadas, se desaceleraron en marzo, la canasta de Pascuas presenta otra dinámica estacional: este año, la variación interanual en los valores de los productos típicos —huevos de chocolate, pescado y roscas de pascuas— sufrió aumentos que, en algunos casos, estuvieron por encima del 300%, es decir, arriba de la inflación punta a punta, que en febrero acumuló un 276,2%.

Aunque esto depende del tamaño y de la marca, los relevamientos privados, tanto en supermercados como en almacenes, arrojaron cifras altas y consistentes con las subas de los últimos meses. De hecho, del sector de los supermercados confirmaron que rondaron el 370% en comparación con el año pasado.

Los huevos de chocolate y productos de pescadería y enlatados se pueden encontrar con ofertas en varias cadenas AFP

A la inflación propia del país se le suma que el cacao está teniendo fuertes aumentos a nivel internacional desde principios de 2024, por el aumento de temperaturas y las condiciones climáticas que generó el niño, y que dañaron las cosechas en África Occidental, en donde se produce más del 70% del suministro mundial de este producto.

Sumado a los factores propios del país, los huevos de chocolate aumentaron entre 250 y 350%, aproximadamente, para los de primera línea, y entre 250 y 300% en los casos más económicos. Y dado que la caída en venta fue del 12%, comparado con el mismo período del año pasado, según lo que informaron fuentes del supermercadismo, hoy muchas de las grandes cadenas tienen promociones, desde 50% de descuento en la unidad, hasta 2x1 en seleccionados (que representa lo mismo que en el caso anterior).

También Víctor Palpacelli, presidente de la Federación Argentina de Supermercados (FASA), contó que las ventas este año tuvieron una merma. “Hay una contracción bastante importante. En huevos de Pascua, en el comienzo de una semana clave, se ha visto poca rotación, inferior a igual época del año anterior, o incluso menor. Las cadenas regionales y supermercados argentinos establecieron importantes descuentos, principalmente en enlatados de pescadería y pescado fresco, y en huevos de pascuas, por el miedo a no vender, porque si no se vende esta semana no se vende más”, remarcó.

La evolución de los precios de pescados, por ejemplo la merluza o el atún, se posicionó entre 250% y 290%, y en algunos casos, según los relevos, llegó a subir hasta 400%. También las roscas por unidad, en supermercados y panaderías, se dispararon entre 250% y 350% de punta a punta, con precios desde $4000 hasta $10.500, en promedio. También las mediciones de la consultora Eco Go mostraron esta dinámica, según lo que contó Rocío Bisang, y estimaron un incremento promedio de 273,3% en el segmento.

Claudio Caprarulo, director de Analytica, comentó sobre la tendencia: “A niveles más micro podemos pensar, por un lado, que la caída de la producción y los desembarques de pesca pueden haber aumentado los precios por encima de lo esperado en noviembre, diciembre y enero”, comentó.

En algunos casos los aumentos en los huevos de chocolate fueron superiores al IPC general, pero consistentes con los incrementos interanuales del segmento de alimentos y bebidas

Los datos surgen del índice de producción industrial pesquero del Indec, que mostró una caída de 17,2% interanual en enero. También los desembarques cayeron en la comparativa con el año pasado (3,1% los buques fresqueros y 40,1% los congeladores).

Independientemente de los factores externos o estacionales que repercuten en los precios, Alejandro Giacoia, de Econviews, aclaró que estos deben tomarse en el contexto del IPC general, y, en particular, en el segmento de alimentos y bebidas. “En febrero la suba interanual fue del 300% o, lo que es lo mismo, los precios se cuadruplicaron. Creo que las variaciones están bastante en línea con eso. Quizás llaman la atención, pero si pensamos o enmarcamos esa suba dentro de lo que fue el aumento de todos los alimentos, queda bastante en línea”, detalló el economista.

LA NACION