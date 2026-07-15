Caputo celebró el dato de inflación del Indec: “La más baja en 10 meses”

El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el martes el dato de inflación de junio de 1,9% que publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). El número fue una buena noticia para el gobierno de Javier Milei, ya que después de 10 meses el índice de precios perforó el piso del 2% mensual.

“En junio, la variación del Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC Nacional) fue de 1,9% mensual. La inflación núcleo fue de 1,6% mensual”, escribió el ministro en su cuenta de X apenas un minuto después de que el organismo estadístico publicara el dato.

“La variación del nivel general fue la más baja desde agosto de 2025, en tanto la inflación núcleo fue la menor desde julio del año pasado”, agregó el funcionario.

El mensaje de Caputo sobre la inflación

El funcionario indicó además que la variación en Alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 1,3%; en tanto, Prendas de vestir y calzado registró una suba de 0,4%. “Esta última división exhibió una variación de 11,9% interanual”, celebró.

“La media móvil de tres meses disminuyó 0,5 p.p. (puntos porcentuales) en relación a mayo, ubicándose en el nivel más bajo desde octubre del año pasado y reflejando la fortaleza del proceso de desinflación”, dijo, y sumó el dato de que la Canasta Básica Alimentaria registró una variación de 1,3% mensual, mientras la Canasta Básica Total reflejó una de 2,2% mensual.

Caputo celebró el dato de inflación que publicó el Indec: “La más baja en 10 meses” Daniel Basualdo

Es el tercer mes consecutivo de desaceleración de la inflación. El índice porteño (1,8%) ya había anticipado la semana pasada que continuaría esa tendencia que se afirmó luego del pico inflacionario del año, en marzo pasado (3,4%).

La suba de precios acumuló en el primer semestre del año un alza de 16,8%, mientras que en los últimos 12 meses fue de 33,5%. La inflación núcleo —que no contempla los precios estacionales ni los regulados— reflejó una desaceleración de tres décimas (de 1,9% a 1,6% en junio).

Tanto regulados (2,3%) como estacionales (3,4) estuvieron por encima de la medida núcleo y del nivel general. Los primeros por los aumentos en las tarifas de electricidad y transporte; los segundos por el alza en verduras.

Las mayores subas en el IPC se registraron en el capítulo de Recreación y Cultura (4,2%), por los incrementos en paquetes turísticos, según informó el Indec. Le siguieron Vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles (3,3%) y Salud (2,9%). El sensible rubro Alimentos y bebidas avanzó 1,3%. El capítulo que menos subió fue Prendas de vestir y calzado (0,4%).

Avanzar en la desaceleración de la inflación se convirtió en una necesidad crítica para el Gobierno de cara al inicio de la campaña electoral que arrancará luego del Mundial de Fútbol, sobre todo en momentos en que en las encuestas de opinión despuntan las expectativas negativas sobre el ajuste de los ingresos de las familias y el aumento de la mora crediticia.

Luego de siete meses con caídas de los salarios, recién en abril pasado los sueldos le ganaron a una inflación en descenso. El ingreso disponible de las familias también creció ese mes luego de varias caídas. Sin embargo, se encuentra todavía por debajo del nivel de 2023, lo que explica la dificultad que viven, entre otras, las empresas dedicadas al consumo masivo.

Respecto de noviembre de 2023, los salarios privados registrados se encuentran 3,5% debajo y los del sector público, un 17,2% abajo (36,4% los nacionales y 9,2% los provinciales). En ese punto de partida (2023), los ingresos de los ocupados venían de cinco años de caídas en términos reales