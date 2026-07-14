El Banco Central compró hoy US$532 millones, el mayor monto en la era Milei

El Banco Central (BCRA) realizó hoy la compra de reservas más importante en lo que va de la gestión de Javier Milei. Adquirió US$532 millones, una cifra muy similar al total de lo que había comprado en las siete ruedas iniciales del presente mes.

De esta manera, dejó muy atrás el récord de US$468 millones, registrado el 4 de abril de 2024.

La entidad conducida por Santiago Bausili incrementó nuevamente sus intervenciones sobre el mercado en una jornada en la que el dólar estuvo muy ofrecido, algo que quedó reflejado en la tercera caída consecutiva del tipo de cambio. Esta vez, el dólar mayorista retrocedió $10,50 (0,71%) y cerró para la venta a $1471,50, "su menor precio desde el 23 de junio“, hizo notar el operador Gustavo Quintana, de PR Cambios.

El dato incluso fue subrayado en sus habituales intervenciones por redes por el ministro de Economía. Luis Caputo, que horas antes venía de destacar el dato de inflación de junio, que resultó el más bajo de los últimos 10 meses.

Todo ocurrió en una rueda en la que el volumen operado en el mercado de contado se recuperó 21,5%, para volver a ubicarse por encima de los US$600 millones y alcanzar los US$605 millones, un nivel mucho más alineado con el promedio mensual de US$628 millones.

Este dato muestra con claridad que el giro registrado por el mercado en las primeras dos ruedas de la semana no estuvo relacionado con el volumen negociado, sino con el desplazamiento de la oferta sobre la demanda, que había sido la fuerza dominante en las últimas semanas.

“La divisa abrió directamente por debajo del cierre anterior, en $1480, y desde el comienzo de la rueda estuvo presionada por órdenes de venta que fueron empujando la cotización cada vez más abajo, hasta encontrar un primer equilibrio en la zona de $1475. En ese rango se concentró buena parte de las operaciones hasta pasado el mediodía, cuando la oferta volvió a imponerse, llevándola a tocar un mínimo de $1469 antes de rebotar levemente para cerrar en $1471,50“, explicó Nicolás Merino, de ABC Mercado de Cambios.

Espectacular jornada para el BCRA que compra USD 532 millones, récord de compras en la gestión actual y equivalente al 88% del volumen operado en el MLC. Saldo del mes totaliza USD 1.102 millones y el del año USD 12.267 millones pic.twitter.com/NQ0JbB3bN2 — Javier Giordano, CFA (@javier_giordano) July 14, 2026

La gran compra del día implicaría que el BCRA se quedó con el 88% de las divisas negociadas durante la jornada. Sin embargo, ese porcentaje no fue tal, ya que, según pudo averiguar LA NACION, durante la rueda una provincia liquidó buena parte de una colocación de deuda.

Lo concreto es que, con la adquisición de hoy —la número 126 consecutiva—, el BCRA ya acumuló compras por US$1102 millones en lo que va del mes y US$12.267 millones en el año.

El ingreso de divisas de esta jornada sí impactó en las reservas brutas del organismo, que cerraron en US$48.687 millones, con un incremento de US$482 millones respecto de la jornada previa. Así, las reservas ya aumentan US$3814 millones en el mes y US$7522 millones en lo que va del año.

Las reservas netas, que superaron los US$10.000 millones luego de que el BCRA extendiera hasta septiembre de 2028 los repos tomados con diez bancos internacionales, se ubican actualmente en US$11.380 millones, según cálculos privados.

La compra busca evitar además una mayor apreciación del peso Compumar

Los analistas señalan que, además de la necesidad de seguir acumulando reservas para fortalecer su posición de cara a 2027, un año que podría resultar más turbulento por el calendario electoral, el BCRA busca con estas fuertes adquisiciones evitar una mayor apreciación del peso. El índice de tipo de cambio real multilateral que elabora la entidad para medir la competitividad de la economía se ubica actualmente en torno a 86 puntos, cuando el nivel teórico de equilibrio ronda los 100 puntos.