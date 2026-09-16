Caputo consiguió un nuevo respaldo de un organismo para buscar préstamos con bancos internacionales para pagar la deuda

Fonplata aprobó este miércoles una garantía por hasta US$250 millones para la Argentina, una operación que el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo esperaba para avanzar en la búsqueda de un nuevo préstamo con bancos internacionales.

La decisión completa uno de los pasos que faltaban en la estrategia de financiamiento que lleva adelante el equipo de Luis Caputo. Como adelantó LA NACION la semana pasada, Economía pretende utilizar la garantía de Fonplata para buscar alrededor de US$500 millones entre entidades privadas, según habían confirmado fuentes oficiales.

El esquema se suma al que el Gobierno ya comenzó a estructurar con la CAF. Ese organismo aprobó en julio otra garantía por US$250 millones y Economía mantiene conversaciones con bancos internacionales de primera línea para obtener unos US$500 millones. Entre ambas operaciones, la intención oficial es conseguir alrededor de US$1000 millones.

Fonplata, que tiene entre sus accionistas a la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, informó este miércoles que la operación aprobada tendrá como ejecutor al Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Finanzas, y estará vinculada al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La Secretaría de Coordinación de Energía y Minería tendrá responsabilidad sobre los aspectos relacionados con ese régimen.

Se trata de una Garantía Parcial de Crédito (PPI-G), una herramienta incorporada recientemente por Fonplata dentro de una nueva línea de garantías con contragarantía soberana. El organismo explicó que los US$250 millones no implican un desembolso directo al Estado, sino que servirán para respaldar parcialmente el riesgo de una operación de deuda. La gestión de esta estructura estuvo a cargo de Martín Tolivia, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales del Ministerio de Economía.

El Gobierno ya recurrió este año a estructuras similares con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Natacha Pisarenko - AP

Al contar los acreedores con el respaldo de Fonplata, que tiene una calificación crediticia superior a la de la Argentina, el objetivo es reducir la prima de riesgo y conseguir mejores condiciones de plazo y tasa.

La semana pasada, fuentes de Economía habían confirmado a LA NACION que esperaban la aprobación de Fonplata en las semanas siguientes y que buscaban replicar el esquema de la CAF. Finalmente, el aval llegó antes de lo previsto y permite comenzar a avanzar con la segunda operación.

El Gobierno ya recurrió este año a estructuras similares con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Con el primero consiguió US$2000 millones, mediante una garantía que cubre el 95% de la operación, a una tasa de SOFR más 0,77 puntos porcentuales. Con el BID obtuvo otros US$1200 millones, respaldados parcialmente por una garantía de US$550 millones, a una tasa del 7,75%.

Así, Economía ya obtuvo US$3200 millones mediante préstamos garantizados. El programa financiero presentado por Caputo había previsto US$4000 millones por esta vía durante 2026.

La búsqueda de alternativas respaldadas por organismos internacionales forma parte de la decisión oficial de no regresar por ahora al mercado internacional mediante una emisión tradicional de bonos. Con las garantías de CAF y Fonplata, Economía apuesta a sumar financiamiento privado a un costo menor que el que actualmente debería convalidar la Argentina sin ese respaldo.